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MotoGP / Гран При Сан-Марино Новости

Босс Yamaha подтвердил возвращение Довициозо в MotoGP

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Итальянец заменит Франко Морбиделли в команде Petronas SRT уже на Гран При в Мизано

Босс Yamaha подтвердил возвращение Довициозо в MotoGP

Андреа Довициозо вернется в чемпионат MotoGP уже на этапе в Мизано. Он заменит в команде Petronas SRT Франко Морбиделли, который в свою очередь перейдет в заводскую команду Yamaha на место Маверика Виньялеса. Об этом в интервью BT Sport рассказал босс Yamaha Лин Джарвис.

Морбиделли останется в Yamaha и на 2022 год. Более того, Довициозо также сохранит свое место, а точнее станет лидером новой дочерней команды, создаваемой на базе SRT после того, как в конце 2021 года из нее уйдет титульный спонсор Petronas.

Джарвис уточнил, что контракт с Довициозо еще не подписан, однако он не видит никаких причин для того, чтобы этого не произошло.

До конца прошлого сезона Довициозо, которому сейчас 35 лет, выступал за заводскую команду Ducati. Он трижды становился вице-чемпионом мира. В этом сезоне в SRT итальянец станет выступать вместе с семикратным чемпионом мира Валентино Росси, который уже объявил о завершении карьеры в конце года. Таким образом, имя напарника Довициозо в следующем сезоне пока не известно.

Гонка в Мизано пройдет 19 сентября. Как и всегда, посмотреть ее с русскими комментариями вы сможете в эфире «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Льюис Дункан

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