Босс Yamaha о Виньялесе: будем счастливы оставить его на 2021 и следующие годы

Маверик Виньялес пришел в заводскую команду Yamaha в 2017 году и с тех пор принес коллективу шесть из семи одержанных побед. Однако к концу 2019 года стали усиливаться разговоры о том, что в заводскую команду после 2020 года могут позвать Фабио Куартараро, который отлично дебютировал в клиентской команде Petronas Yamaha.

Ранее руководство Yamaha не раз заявляло, что не намерено отказываться от своего второго пилота, семикратного чемпиона премьер-класса Валентино Росси. Сам Росси, которому к началу следующего сезона исполнится 41 год, прочил Куартараро в заводской коллектив Yamaha после 2020 года. Однако руководитель Yamaha Лин Джарвис пообещал, что Виньялес покинет команду разве что по собственной воле.

«Маверик не лучшим образом начал этот год, – признал Джарвис. – У него были сложности, и после пяти-чести первых Гран При Валентино Росси доминировал в команде. Валентино несколько раз финишировал вторым, почти выиграл гонку в Остине, а Маверик немного сдал.

Но потом мы провели перестановки в команде, чтобы помочь Виньялесу, и новая группа заработала ему на пользу. Он получил возможность настраивать мотоцикл под себя. И его это ободрило, так что все увидели, как он прибавил.

Сам он также улучшил свое пилотирование, а именно то, как он стартует. Мы видели прежде как он проваливался на старте. Теперь мы поработали над этим, внесли некоторые технические изменения, и он стал стартовать лучше.

Так что я уверен в том, что он заслуживает место в заводской команде. Он единственный гонщик, который в этом году побеждал на Yamaha. Так что мы будем счастливы, если он станется с нами на 2021 и последующие годы».