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MotoGP / Новость

Босс MotoGP: Чрезвычайное положение в Испании не угрожает гонкам

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Босс MotoGP: Чрезвычайное положение в Испании не угрожает гонкам
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Глава промоутерской компании Dorna Кармело Эспелета заверил, что предстоящие Гран При пройдут в соответствии с календарем

После Гран При Теруэля, который проходит в этот уик-энд, участников MotoGP ждут два этапа в Валенсии и финал чемпионата в Портимане. 

Однако негативная динамика коронавирусной пандемии на юге Европы поставила эти плfys под вопрос: в Испании число подтвержденных случаев превысило миллион, и власти страны с понедельника ввели чрезвычайное положение. Оно включает новые ограничения на массовые мероприятия и комендантский час с полуночи до шести утра. 

Это неизбежно привело к слухам, что MotoGP не сможет провести предстоящие этапы. 

Однако глава серии Кармелло Эспелета в официальном обращении подтвердил, что гонки пройдут по графику. 

«На настоящий момент ничего не изменилось, – сказал он. – Испанское чрезвычайное положение в принципе не влияет на нашу ситуацию. 

Мы работаем по ходу гонки. и даже есть какие-то ограничения передвижений с десяти вечера и до утра, на нас это не сказывается. Сейчас мы можем продолжать. 

В любом случае мы остаемся в тесном контакте с местными властями на каждом этапе. Пока нам не сообщали никакой информации об этом [возможных ограничениях]». 

Также Эспелета подчеркнул, что выработанный в MotoGP протокол, нацеленный на борьбу с вирусом, доказывает свою эффективность: «Ситуация такова, как мы предсказывали с самого начала. Мы ведем контроль, в Австрии были зафиксированы несколько случаев, а затем и в других местах один-два человека, ездившие домой, по возвращении сталкивались с проблемами. Это касается как гонщиков, так и тех, кто работает в паддоке. 

Но важнее всего, что мы проводим тесты, можем все контролировать и представляем ситуацию. 

В принципе сейчас мы не видим никаких проблем, но повторю, мы поддерживаем плотные связи с властями.

Впереди гонки в Валенсии и Портимане, и пока мы не получали никаких сообщений или запросов».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Автор Льюис Дункан

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