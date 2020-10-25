Босс MotoGP: Чрезвычайное положение в Испании не угрожает гонкам

После Гран При Теруэля, который проходит в этот уик-энд, участников MotoGP ждут два этапа в Валенсии и финал чемпионата в Портимане.

Однако негативная динамика коронавирусной пандемии на юге Европы поставила эти плfys под вопрос: в Испании число подтвержденных случаев превысило миллион, и власти страны с понедельника ввели чрезвычайное положение. Оно включает новые ограничения на массовые мероприятия и комендантский час с полуночи до шести утра.

Это неизбежно привело к слухам, что MotoGP не сможет провести предстоящие этапы.

Однако глава серии Кармелло Эспелета в официальном обращении подтвердил, что гонки пройдут по графику.

«На настоящий момент ничего не изменилось, – сказал он. – Испанское чрезвычайное положение в принципе не влияет на нашу ситуацию.

Мы работаем по ходу гонки. и даже есть какие-то ограничения передвижений с десяти вечера и до утра, на нас это не сказывается. Сейчас мы можем продолжать.

В любом случае мы остаемся в тесном контакте с местными властями на каждом этапе. Пока нам не сообщали никакой информации об этом [возможных ограничениях]».

Также Эспелета подчеркнул, что выработанный в MotoGP протокол, нацеленный на борьбу с вирусом, доказывает свою эффективность: «Ситуация такова, как мы предсказывали с самого начала. Мы ведем контроль, в Австрии были зафиксированы несколько случаев, а затем и в других местах один-два человека, ездившие домой, по возвращении сталкивались с проблемами. Это касается как гонщиков, так и тех, кто работает в паддоке.

Но важнее всего, что мы проводим тесты, можем все контролировать и представляем ситуацию.

В принципе сейчас мы не видим никаких проблем, но повторю, мы поддерживаем плотные связи с властями.

Впереди гонки в Валенсии и Портимане, и пока мы не получали никаких сообщений или запросов».

После недельной паузы чемпионат мира продолжится на Гран При Европы. Квалификационные и гоночные заезды во всех классах вы сможете увидеть в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».