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Босс команды MotoGP попал в больницу с коронавирусом

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Босс команды MotoGP попал в больницу с коронавирусом
Автор:
, Главный редактор

Фаусто Грезини в конце декабря привезли в Имолу – но не на гоночную трассу, а в одно из лечебных учреждений

Фаусто Грезини, владелец одноименной команды MotoGP, незадолго до Нового года был госпитализирован – у итальянца диагностировали коронавирус.

Сначала 59-летний Грезини поступал в больницу, находящуюся в Имоле – а через пару дней был переведен в Болонью, в лечебное учреждение, специализирующееся на пациентах с COVID. После этого сообщений о состоянии итальянца не поступало.

Напомним, что в последние годы команда Gresini является заводским коллективом марки Aprilia – однако это сотрудничество будет прекращено по окончании следующего сезона. Итальянский мотоциклетный бренд собирается самостоятельно сформировать новый заводской коллектив – а Gresini планирует продолжить выступления в статусе частной команды.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Команды Aprilia Racing Team Gresini
Автор Кирилл Качнов

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