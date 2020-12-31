Босс команды MotoGP попал в больницу с коронавирусом

Фаусто Грезини, владелец одноименной команды MotoGP, незадолго до Нового года был госпитализирован – у итальянца диагностировали коронавирус.

Сначала 59-летний Грезини поступал в больницу, находящуюся в Имоле – а через пару дней был переведен в Болонью, в лечебное учреждение, специализирующееся на пациентах с COVID. После этого сообщений о состоянии итальянца не поступало.

Напомним, что в последние годы команда Gresini является заводским коллективом марки Aprilia – однако это сотрудничество будет прекращено по окончании следующего сезона. Итальянский мотоциклетный бренд собирается самостоятельно сформировать новый заводской коллектив – а Gresini планирует продолжить выступления в статусе частной команды.