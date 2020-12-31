Босс команды MotoGP попал в больницу с коронавирусом
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Фаусто Грезини в конце декабря привезли в Имолу – но не на гоночную трассу, а в одно из лечебных учреждений
Фаусто Грезини, владелец одноименной команды MotoGP, незадолго до Нового года был госпитализирован – у итальянца диагностировали коронавирус.
Сначала 59-летний Грезини поступал в больницу, находящуюся в Имоле – а через пару дней был переведен в Болонью, в лечебное учреждение, специализирующееся на пациентах с COVID. После этого сообщений о состоянии итальянца не поступало.
Напомним, что в последние годы команда Gresini является заводским коллективом марки Aprilia – однако это сотрудничество будет прекращено по окончании следующего сезона. Итальянский мотоциклетный бренд собирается самостоятельно сформировать новый заводской коллектив – а Gresini планирует продолжить выступления в статусе частной команды.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Команды
|Aprilia Racing Team Gresini
|Автор
|Кирилл Качнов
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Босс команды MotoGP попал в больницу с коронавирусом
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