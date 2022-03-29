Босс Honda в MotoGP вступил в перепалку с Michelin

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Когда участники MotoGP в феврале приехали на новую трассу «Мандалика» для проведения тестов, быстро выяснилось, что резина Michelin образца 2022 года не выдерживает нагрузок из-за жары – тогда французские шинники решили привезти на мартовский Гран При старую модель с более жестким силовым каркасом, которая не использовалась с сезона-2018.

В большинстве команд отметили, что из-за этого упал уровень сцепления, а в остальном все нормально – но вот для Honda такой выбор оказался настоящим бедствием.

Пол Эспаргаро опасался, что вообще не сможет финишировать в гонке – столь велика оказалась нагрузка на переднюю шину из-за почти полного отсутствия сцепления сзади. Его напарник Марк Маркес и вовсе попал на воскресной разминке в серьезную аварию, после которой продолжение карьеры шестикратного чемпиона мира оказалось под вопросом.

После гонки Пуч (справа на фото) сказал, что его команде предстоит разобраться, почему все сложилось столь скверно. При этом в Michelin заявили, что с их продукцией никаких проблем не было, а в Honda просто не разобрались, как работает резина.

После этого глава команды направил в адрес Motorsport.com обращение, в котором назвал слова гоночного босса Michelin Пьеро Тарамассо ненужными и вредными для спорта.

«Честно говоря, я не особенно удивлен, – отметил Пуч. – В нашем отчете я лишь сообщил, что надо со всем разобраться. После этого господин Тарамассо сделал комментарии для СМИ, в которых не было никакой необходимости.

Довольно странно слышать его слова о том, что в Honda не знают, как адаптироваться к резине.

Honda уже адаптировалась ко множеству технических задач, включая всевозможные редакции правил, шины, объем двигателя, классы и так далее. Так происходило с начала выступлений в чемпионате в 1966 году, и сейчас компания является старейшей в MotoGP и самой успешной в истории, выиграв 25 титулов среди производителей и 21 в личном зачете.

Можно ли говорить, что мы не умеем адаптироваться? Лично я слышу такое впервые».

Он добавил: «В паддоке производители общаются между собой, гонщики беседуют с организаторами, промоутеры разговаривают с командами – и далеко не все и всегда находят согласие.

Но в таких дискуссиях всегда существуют пределы. Все нацелены двигаться вперед и находить выходы в интересах всех сторон и спорта в целом. Господин Тарамассо, похоже, считает, что всякий раз, когда кто-то говорит о шинах, это задевает его лично – он не признает ошибок. По моему мнению, это слишком радикальный и неверный подход.

Мы все допускаем ошибки, не исключая и его.

Исходя из моих знаний, позиция господина Тарамассо не вполне точная. Чтобы он понимал – я сам много лет выступал в гонках, в 90-е провел несколько сильных Гран При (одержав победу в Испании-95 и еже четырежды поднявшись на подиум – прим.ред.). И, кстати, на резине Michelin.

Так что я понимаю ощущения гонщиков и их требования к шинам, когда они управляют техникой мощностью свыше 200 л.с.

Вообще-то, понять работы гоночной резины может только тот, кто сам гонялся. А если ты сидишь за компьютером в офисе, то можешь знать какую-то теорию, но реальные ощущения от работы сликов дает только трасса.

Те шины, что Michelin привезла в Индонезию, использовались в 2017-18 годах в Таиланде и Австрии, где есть длинные прямые. "Мандалика" – совсем другая трасса. Там посчи нет прямых, мотоцикл почти постоянно наклонен или тормозит.

В таких условиях сцепление является ключевым фактором. И вы просто не можете использовать жесткие как камень шины. Но ту старую модель невероятно сложно прогреть. Мы видели, что большинство проблем в Индонезии возникало на двух первых кругах после выезда из боксов».

Глава Honda добавил, что никогда не говорил, будто падение Маркеса произошло исключительно из-за шин.

«Я лишь сказал, что мы должны лучше понять ситуацию и обсудить с Michelin, как избежать подобного в будущем, – объяснил Альберто. – Но господин Тарамассо ответил на мои слова избыточной реакцией. Я всегда считал Michelin технически продвинутой компанией, лидером индустрии.

Я связан с гонками много лет – и могу понять, чем вызвана та или иная авария. В любом случае это сочетание разных факторов, включая и шины.

Если господин Тарамассо не в силах принять это, я просто не понимаю ход его мыслей. Знаете, я не особенно разговорчив – говорю только тогда, когда меня спрашивают или когда мне есть, что сказать. И сейчас как раз такой случай.

Я обязан обсудить все случившееся с Michelin, ведь моя работа как тим-менеджера – разбирать возникающие проблемы и находить решения для своих гонщиков.

Это моя задача, и я не намерен отступать от такого подхода».