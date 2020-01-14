Босс Honda о Маркесах: Алекс не будет отвлекать Марка

Действующий чемпион Moto2 Алекс Маркес выйдет на старт нового сезона MotoGP в заводской Honda, заняв место Хорхе Лоренсо.

Переход Алекса в Honda показался некоторым сомнительным шагом, учитывая трудности большинства гонщиков, даже весьма опытных, с адаптацией к байку RC213V – и одновременное родство дебютанта с доминирующим на Honda Марком. Например, чемпион 500-кубовой категори Уэйн Рейни предположил, что это окажет дестабилизирующее воздействие на Маркеса-старшего.

А вот руководитель команды Honda Альберто Пуч не считает, что переход Алекса может негативно сказаться на шестикратном чемпионе.

«Марк беспокоился бы гораздо больше, если бы его брат дебютировал в MotoGP в другой команде, – сказал Пуч Motorsport.com. – Я не знаю, каким образом переход Алекса может негативно повлиять на Марка. На самом деле, он в восторге.

Он будет заботиться только о том, чтобы его собственный мотоцикл ехал хорошо. Это единственное, о чем он думает, и что может на него повлиять. Он чемпион. И в тот день, когда ему придется бороться колесо в колесо со своим братом, он сделает это».

Младший Маркес провел четыре дня на байке Honda в ноябре прошлого года на тестах в Валенсии и Хересе. Следующие тесты пройдут в Малайзии, затем участники чемпионата продолжат предсезонную программу в Катаре, где новый 8-10 марта пройдет первый Гран При нового чемпионата.

Следить за ходом борьбы во всех классах MotoGP вы можете с помощью видеоплатформы «Моторспорт ТВ», где будут в прямом эфире показаны все квалификации и гонки предстоящего сезона.