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Босс Honda: Мы не делаем байки специально под Маркеса

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Босс Honda: Мы не делаем байки специально под Маркеса
Автор:
11 дек. 2019 г., 14:06

По словам руководителя команды Honda Альберто Пуча, под утверждением, что мотоциклы марки строятся исключительно под Марка Маркеса, нет никаких оснований.

В 2019 году Марк Маркес завоевал шестой титул, выиграв 12 гонок, и практически в одиночку принес Honda победу в зачетах команд и конструкторов.

При этом мотоцикл RC213V нередко подвергался критике со стороны других гонщиков за трудности в управлении. Это подтверждается тем, что Кэл Кратчлоу только трижды смог подняться на подиум, а Хорхе Лоренсо вообще ни разу не смог закончить гонку в топ-10.

На вопрос Motorsport.com, если ли у Honda какие-то планы изменить восприятие того, что их байки подходят только Маркесу, Пуч ответил: «Прежде всего, думаю, что это не факт, это просто рассуждения.

Дело в том, что за последние 18 лет Honda выиграла титул десять раз с четырьмя разными гонщиками [Валентино Росси, Ники Хейден, Кейси Стоунер и Маркес]. Yamaha приносили титул два гонщика [Росси и Лоренсо], а Ducati – один [Стоунер].

Судя по фактам, можно сказать, что самый простой байк для езды у Honda, потому что на нем чемпионат выигрывали многие гонщики. Не знаю, что говорят другие команды, но нас это не очень волнует.

Успех команды лежит не только в байке – а во всей ее структуре. У каждой команды свой собственный путь, все должны пытаться сделать все возможное. Если у нас есть успешные гонщики, другие команды могут попытаться их заполучить. 

Я просто ссылаюсь на историю чемпионата. Honda выиграла много чемпионатов с разными гонщиками. Могу упомянуть Россси, Хейдена, Марка, Кейси».

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