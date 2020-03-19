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Босс Ducati: Сезон MotoGP возобновится не раньше лета

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Босс Ducati: Сезон MotoGP возобновится не раньше лета
Автор:
19 мар. 2020 г., 13:00

По мнению спортивного директора итальянской марки Паоло Чиабатти, нынешняя ситуация в Европе просто не позволит проводить этапы чемпионата в мае – а может быть, это и вовсе случится только в июле

Новый сезон MotoGP должен был стартовать в Катаре 8 марта, но там в итоге смогли выступить лишь гонщики «младших» зачетов Moto2 и Moto3. После этого – как и в случае с другими спортивными событиями – угроза Covid-19 вынудила организаторов перенести на неопределенный срок Гран При Таиланда, США и Аргентины. 

Официально ближайший этап чемпионата должен пройти в Хереса в первый уик-энд мая. Этот сценарий выглядит все менее вероятным, учитывая события последних недель в Европе.  

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На момент написания этого материала в Испании выявлено 14 тысяч заболевших коронавирусом и более 600 смертельных случаев. В Италии ситуация еще более тревожная: общее число умерших там больше, чем в Китае. 

Комментируя возможное развитие событий, глава Ducati рассказал Moto.it: «Я внимательно слежу за статистикой. Думаю, скоро мы увидим по всему континенту такие цифры, как в Италии. От нас это требует действовать на упреждение и принимать серьезные решения.

Боюсь, по тем цифрам, что есть сейчас, сложно ожидать возобновления чемпионата раньше июня или июля.

В Китае предприняли очень строгие меры, приняли авторитарные решения. Там закрыли все и всех без каких-либо исключений. Сейчас, по прошествии двух месяцев, они снимают ограничения. Для нас с нашими демократическими системами это затянется на более долгий срок». 

По мнению Чиабати, MotoGP следует перенять опыт Формулы 1 и отказаться от летнего перерыва, чтобы за это время провести дополнительные Гран При. 

«Сейчас у нас есть трехнедельная пауза в июле, – объясил он. – Условия позволяют организовать в это время пару этапов. Чемпионат будет более компактным. На некоторых трассах вполне можно гоняться и в декабре. 

Думаю, возможно провести 17 или 18 Гран При, как было еще несколько лет назад. Это позволит выполнить обязательства перед телевизионщиками и спонсорами. Впрочем, это лишь теория. Никто сейчас не сможет сказать, когда все нормализуется».

Сезон MotoGP в полном объеме покажет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Вместе с гонками основного класса зрители смогут увидеть заезды категорий Moto2 и Moto3.

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Об этой статье

Серия MotoGP , Moto2 , Moto3
Команды Ducati Team В Магазин
Автор Джейми Кляйн

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