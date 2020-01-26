Главные события
Формула E
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
22 янв.
-
26 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Швеция
13 февр.
-
16 февр.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
22 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
26 дней
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
45 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
52 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

Босс Ducati решил прессинговать гонщиков задержкой с контрактами

Поделились
Комментарии
Босс Ducati решил прессинговать гонщиков задержкой с контрактами
Автор:
26 янв. 2020 г., 13:16

Оба гонщика Ducati начнут новый сезон, не зная своего будущего после 2020 года, однако руководителя команды это не волнует. Напротив, он доволен, что на них оказывает дополнительное давление.

Почти у всех представителей премьер-класса контракты с командами истекают в конце 2020 года. В такой же ситуации и гонщики Ducati Андреа Довициозо и Данило Петруччи.

Обычно в MotoGP контракты подписываются довольно рано. Некоторые предполагают, что о первых соглашениях на ближайшие два года будет объявлено даже до старта чемпионата в Катаре.

Однако во время презентации Ducati в Болонье босс команды Джиджи Далл'Инья удивил всех, подчеркнув, что некоторым пилотам лучше выступать под давлением и без гарантий, что они останутся в команде на следующий год.

«Вы, наверное, слышали, что контракты должны быть подписаны как можно скорее, чтобы гонщики успокоились и сосредоточились на чемпионате, – сказал итальянец. – Я не уверен, что это правило всегда работает.

С некоторыми гонщиками действительно стоит заключать сделки пораньше. Но, по моим ощущениям, есть и те, кто выступает лучше, когда находится под прессингом».

Довициозо, судя по его собственным словам, не боится подобной неопределенности. Вице-чемпион последних трех сезонов наверняка окажется ценным кадром на рынке гонщиков, даже если в Ducati вдруг не заходят продлевать соглашение с ним.

«На рынке может случиться все, что угодно. Сейчас не время говорить об этом. Главное – это результаты на трассе, и я должен сосредоточиться на них», – отметил 33-летний спортсмен.

А вот для Петруччи первые гонки будут значить очень много. Он не самым лучшим образом провел вторую половину 2019-го и, по слухам, Ducati вообще хотела заменить его на другого гонщика, однако разрыв контракта с Петруччи стоил бы очень дорого.

«Что касается контрактов, мы все находимся в одной лодке. Для меня ничего нового в этом нет, я уже два года сражаюсь за продление сотрудничества. Не существует такого сезона, который был бы важнее, чем другой, но я буду выкладываться, как и всегда», – добавил Данило.

Следить за ходом борьбы во всех классах чемпионата мира по мотогонкам вы можете с помощью видеоплатформы «Моторспорт ТВ», где будут в прямом эфире показаны все квалификации и гонки предстоящего сезона, который стартует 7 марта.

Читайте также:

Следующая новость
Скандал в мотогонках: почему FIM обвиняет Уэста и причем тут Росси с Маркесом

Предыдущая новость

Скандал в мотогонках: почему FIM обвиняет Уэста и причем тут Росси с Маркесом
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Андреа Довициозо В Магазин , Данило Петруччи
Команды Ducati Team В Магазин
Автор Маттео Нуньес

MotoGP Следующая сессия

Гран При Катара

Гран При Катара

5 мар. - 8 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

Элбон назвал Квята «кебабом»

30мин
2
Формула 1

«Я послал Брауна угостить его пивом». Бывший босс Mercedes о возвращении Шумахера в Ф1

3
Формула 1

Ферстаппен объяснил успехи Хэмилтона скоростью его напарников

4
WRC

Тянак раскрыл причину аварии в Монте-Карло

33мин
5
WRC

Невилль прорвался с третьего места к победе в Ралли Монте-Карло

Самое важное:

Босс Ducati решил прессинговать гонщиков задержкой с контрактами
MGP

Босс Ducati решил прессинговать гонщиков задержкой с контрактами

Скандал в мотогонках: почему FIM обвиняет Уэста и причем тут Росси с Маркесом
MGP

Скандал в мотогонках: почему FIM обвиняет Уэста и причем тут Росси с Маркесом

«Все подстроено, не верьте FIM». Гонщик назвал победы Росси и Маркеса нечестными
MGP

«Все подстроено, не верьте FIM». Гонщик назвал победы Росси и Маркеса нечестными

Ducati представила раскраску мотоциклов 2020 года
MGP

Ducati представила раскраску мотоциклов 2020 года

«Стакан воды не мог поднять». Маркес о восстановлении после операции
MGP

«Стакан воды не мог поднять». Маркес о восстановлении после операции

Расписание

MotoGP
  • MotoGP
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
5 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
14 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.