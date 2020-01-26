Босс Ducati решил прессинговать гонщиков задержкой с контрактами

Почти у всех представителей премьер-класса контракты с командами истекают в конце 2020 года. В такой же ситуации и гонщики Ducati Андреа Довициозо и Данило Петруччи.

Обычно в MotoGP контракты подписываются довольно рано. Некоторые предполагают, что о первых соглашениях на ближайшие два года будет объявлено даже до старта чемпионата в Катаре.

Однако во время презентации Ducati в Болонье босс команды Джиджи Далл'Инья удивил всех, подчеркнув, что некоторым пилотам лучше выступать под давлением и без гарантий, что они останутся в команде на следующий год.

«Вы, наверное, слышали, что контракты должны быть подписаны как можно скорее, чтобы гонщики успокоились и сосредоточились на чемпионате, – сказал итальянец. – Я не уверен, что это правило всегда работает.

С некоторыми гонщиками действительно стоит заключать сделки пораньше. Но, по моим ощущениям, есть и те, кто выступает лучше, когда находится под прессингом».

Довициозо, судя по его собственным словам, не боится подобной неопределенности. Вице-чемпион последних трех сезонов наверняка окажется ценным кадром на рынке гонщиков, даже если в Ducati вдруг не заходят продлевать соглашение с ним.

«На рынке может случиться все, что угодно. Сейчас не время говорить об этом. Главное – это результаты на трассе, и я должен сосредоточиться на них», – отметил 33-летний спортсмен.

А вот для Петруччи первые гонки будут значить очень много. Он не самым лучшим образом провел вторую половину 2019-го и, по слухам, Ducati вообще хотела заменить его на другого гонщика, однако разрыв контракта с Петруччи стоил бы очень дорого.

«Что касается контрактов, мы все находимся в одной лодке. Для меня ничего нового в этом нет, я уже два года сражаюсь за продление сотрудничества. Не существует такого сезона, который был бы важнее, чем другой, но я буду выкладываться, как и всегда», – добавил Данило.

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