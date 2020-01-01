Босс BMW: MotoGP – бессмысленная трата денег
Баварская компания более чем довольна развитием своей программы в мировом Супербайке и не думает о расширении своей активности на соревнования MotoGP.
В этом году компания BMW впервые с 2013 года запустила программу выступлений в чемпионате мира Супербайков и закончила сезон четвертой в зачете производителей. Подводя итоги года в беседе с Motorsport.com, Маркус Шрамм – директор мотоциклетного подразделения немецкой компании – отметил, что соревнования Супербайков идеально подходят для продвижения продукции бренда.
«Очень важно, что Супербайки и наши серийные модели имеют много общего с конструктивной точки зрения, – в частности сказал Шрамм. – Гораздо больше, чем в случае с MotoGP. И поэтому выступление в MotoGP очень слабо повлияло бы на имидж бренда, на его восприятие потенциальными покупателями мотоциклов. Мы могли бы создать свою команду в MotoGP, но вложения в ее создание никогда себя не окупят и не оправдают.
Для нас крайне важно наличие клиентской программы. В этом году на наших мотоциклах выступали 120 пилотов, они приняли участие в 25 турнирах, 250 раз поднимались на подиум и выиграли 9 чемпионатов. Это покруче, чем отдельно взятые успехи в MotoGP».
В мировом Супербайке пилоты BMW в этом году четырежды поднимались на подиум – что, по словам Шрамма, заметно превзошло исходные ожидания. На следующий год директор BMW Motorrad поставил перед своими подчиненными сравнительно скромные цели – увеличить количество подиумов на один-два.
Как будет проходить борьба в MotoGP без участия BMW – покажут прямые трансляции заездов чемпионата мира на видеоплатформе «Моторспорт ТВ». Первый этап турнира пройдет в Катаре с 6 по 8 марта.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Автор
|Джейми Кляйн
Босс BMW: MotoGP – бессмысленная трата денег
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