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MotoGP / Новость

Босс BMW: MotoGP – бессмысленная трата денег

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Босс BMW: MotoGP – бессмысленная трата денег
Автор:
1 янв. 2020 г., 16:15

Баварская компания более чем довольна развитием своей программы в мировом Супербайке и не думает о расширении своей активности на соревнования MotoGP.

В этом году компания BMW впервые с 2013 года запустила программу выступлений в чемпионате мира Супербайков и закончила сезон четвертой в зачете производителей. Подводя итоги года в беседе с Motorsport.com, Маркус Шрамм – директор мотоциклетного подразделения немецкой компании – отметил, что соревнования Супербайков идеально подходят для продвижения продукции бренда.

«Очень важно, что Супербайки и наши серийные модели имеют много общего с конструктивной точки зрения, – в частности сказал Шрамм. – Гораздо больше, чем в случае с MotoGP. И поэтому выступление в MotoGP очень слабо повлияло бы на имидж бренда, на его восприятие потенциальными покупателями мотоциклов. Мы могли бы создать свою команду в MotoGP, но вложения в ее создание никогда себя не окупят и не оправдают.

Для нас крайне важно наличие клиентской программы. В этом году на наших мотоциклах выступали 120 пилотов, они приняли участие в 25 турнирах, 250 раз поднимались на подиум и выиграли 9 чемпионатов. Это покруче, чем отдельно взятые успехи в MotoGP».

В мировом Супербайке пилоты BMW в этом году четырежды поднимались на подиум – что, по словам Шрамма, заметно превзошло исходные ожидания. На следующий год директор BMW Motorrad поставил перед своими подчиненными сравнительно скромные цели – увеличить количество подиумов на один-два.

Как будет проходить борьба в MotoGP без участия BMW – покажут прямые трансляции заездов чемпионата мира на видеоплатформе «Моторспорт ТВ». Первый этап турнира пройдет в Катаре с 6 по 8 марта.

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Серия MotoGP
Автор Джейми Кляйн

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