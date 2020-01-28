Босс Aprilia: Янноне худел и не мог принимать анаболики

Участник MotoGP Андреа Янноне был отстранен Мотоциклетной федерацией после того, как в пробах его крови подтвердилось наличие запрещенного вещества – дристанолона. Оно используется бодибилдерами для увеличения мышечной массы.

Разбирательство по делу Янноне должно состояться 4 февраля – это значит, что гонщик как минимум пропустит тесты в Сепанге. А в случае признания его виновным в употреблении допинга, Янноне не сможет и выйти на старт нового сезона MotoGP.

По словам главы команды Aprilia Массимо Риволы, он не верит в виновность своего гонщика, но будет вынужден расстаться с ним, подчинившись решению судей.

«Aprilia дружит со своими гонщиками, – цитирует Риволу издание Corriere della Sera. – Мы подшучивали над Янноне по поводу его участия в съемках рекламы нижнего белья. Он и правда крепко сложен.

Но на самом деле в 2019 году на тестах я сказал ему, что его фигура никуда не годится. Он был на 10 килограммов тяжелее напарника Алекса Эспаргаро, что сказывалось на скорости. И я сказал ему сесть на диету. К июлю он уже сбросил 6,5 килограммов. Зачем ему принимать анаболики, если он в этот момент худел?

Однако я удивлюсь если его не накажут. Мотоциклетная федерация сотрудничает с WADA, и по правилам не наказать его нельзя. И если ему запретят участвовать в гонках на 1-2 года, то нам придется расторгнуть с ним контракт. Если же его дисквалифицируют всего на три месяца, это будет как признание в том, что наказали невиновного».

Первый этап нового сезона MotoGP стартует в Катаре 7-8 марта. Следить за гонками в прямом эфире вы сможете на видеоплатформе «Моторспорт ТВ».