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MotoGP / Гран При Испании Новость

Боль в руке лишила Куартараро победы в гонке MotoGP в Хересе

Автор:
, Главный редактор

Судя по всему, французу предстоит операция – которая, впрочем, вряд ли приведет к пропуску гонки

Боль в руке лишила Куартараро победы в гонке MotoGP в Хересе

По ходу Гран При Испании казалось, что Фабио Куартараро уверенно выиграет третью подряд гонку MotoGP, а также принесет заводской команде Yamaha четвертую победу в четырех состоявшихся гонках чемпионата мира. Однако лидировавший в заезде гонщик вскоре после экватора гонки начал терять позиции и в итоге смог финишировать только на 13-й позиции.

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Логично было предположить, что француза подвели шины – ведь стартовавший с поула Куартараро уже по традиции потерял на старте несколько позиций и был вынужден пробиваться в лидеры с 4-й позиции. Тем более, что в телетрансляцию (которая проходила в том числе на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ») попали кадры, на которых покрышки мотоцикла Куартараро могли показаться поврежденными.

Однако вскоре после финиша в соцсетях MotoGP появилась запись, сделанная с бортовой камеры Yamaha во время круга почета. По ней стало понятно, что проблемой для гонщика японской команды стала сильная боль в левой руке.

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После возвращения в боксы гонщик сообщил, что по ходу гонки столкнулся с распространенным у пилотов так называемым компартмент-синдромом или синдромом сдавливания. В этом случае из-за высокого давления во внутримышечном пространстве нарушается нормальное кровоснабжение тканей. У мотогонщиков этот синдром проявляется достаточно часто из-за характера нагрузок, которые испытывают руки – к примеру, нагрузок, возникающих при нажатии на ручку тормоза.

 «Сейчас мой мозг просто отказывается работать, – признался Куартараро. – Поэтому я не могу сказать, насколько все серьезно и что мы будем делать в ближайшее время, но явно не все в порядке, моя рука не в порядке». 

Обычно компартмент-синдром снимается с помощью операции. К примеру, около месяца назад такое вмешательство перенесли Икер Лекуона и Джек Миллер, одержавший победу в сегодняшнем Гран При. Сам Куартараро уже перенес такую операцию в позапрошлом году. Если гонки проходят с интервалом в две недели, операция не приводит к пропуску этапа. Следующая гонка как раз состоится через две недели (во французском Ле-Мане). Традиционно увидеть квалификации и заезды MotoGP и младших классов можно будет в прямом эфире на телеканале и видеоплафторме «Моторспорт.ТВ».

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Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании

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Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Испании
Пилоты Фабио Куартараро
Команды Yamaha Factory Racing
Автор Кирилл Качнов

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