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MotoGP / Гран При Америк Отчет о квалификации

Битву Ducati за поул MotoGP в Остине выиграл Мартин

Впервые в истории чемпионата пилоты итальянской марки заняли в квалификации пять первых мест

Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
Битву Ducati за поул MotoGP в Остине выиграл Мартин
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Испанский гонщик не попал в число 10-ти лучших по итогам тренировок (в том числе из-за падения в субботу утром) и поэтому был вынужден начинать борьбу в первом сегменте квалификации. Впрочем, Мартин весьма уверенно (на четверть секунды опередив ближайшего преследователя) стал лучшим в Q1. А во втором сегменте на последних минутах опередил обоих пилотов заводской команды Ducati, которые возглавляли протокол после первой попытки. Впрочем, у ставшего вторым Джека Миллера пилот Pramac отыграл всего три тысячных секунды.

Примечательно, что Миллер и его напарник, действующий вице-чемпион мира Франческо Баньяя, впервые в этом сезоне оказались на первой линии стартового поля – в то время как Мартин пока на каждом этапе оказывается в тройке лучших по итогам квалификации (а завоеванный сегодня поул стал для испанца вторым в сезоне и шестым в карьере).

В целом квалификация прошла под диктовку гонщиков, выступающих на Ducati – завтра впервые в истории MotoGP пилоты итальянской марки займут на старте гонки пять первых позиций. Лучшим из представителей других брендов стал действующий чемпион Фабио Куартараро. Француз, который в итоге занял 6-е место, по ходу квалификации был вынужден воспользоваться запасным мотоциклом – после того как упал по ходу первой попытки.

Пилот заводской Yamaha стал не единственным гонщиком из группы лидеров, который по ходу квалификации оказался на асфальте. В первом сегменте упал возглавляющий общий зачет Алеш Эспаргаро на Aprilia (который в итоге будет стартовать 13-м), а во втором контроль над мотоциклом потерял победитель первой гонки и недавний лидер личного зачета Энеа Бастьянини.

Результаты второго сегмента квалификации

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 Spain Хорхе Мартин Ducati    
2 Australia Джек Миллер Ducati 0.003 0.003
3 Italy Франческо Баньяя Ducati 0.128 0.125
4 France Жоан Зарко Ducati 0.531 0.403
5 Italy Энеа Бастьянини Ducati 0.539 0.008
6 France Фабио Куартараро Yamaha 0.595 0.056
7 Spain Алекс Ринс Suzuki 0.655 0.060
8 Spain Хоан Мир Suzuki 0.908 0.253
9 Spain Марк Маркес Honda 0.999 0.091
10 Japan Такааки Накагами Honda 1.015 0.016
11 Italy Лука Марини Ducati 1.020 0.005
12 Spain Пол Эспаргаро Honda 1.057 0.037
Полные результаты

Результаты первого сегмента квалификации

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 Spain Хорхе Мартин Ducati    
2 Spain Алекс Ринс Suzuki 0.236 0.236
3 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 0.435 0.199
4 Spain Маверик Виньялес Aprilia 0.634 0.199
5 Italy Андреа Довициозо Yamaha 0.646 0.012
6 Italy Марко Беццекки Ducati 0.841 0.195
7 South Africa Брэд Биндер KTM 0.980 0.139
8 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 1.089 0.109
9 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1.092 0.003
10 Portugal Мигель Оливейра KTM 1.496 0.404
11 Spain Рауль Фернандес KTM 1.653 0.157
12 Australia Реми Гарднер KTM 1.698 0.045
13 Spain Алекс Маркес Honda 1.742 0.044
14 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 2.159 0.417
Полные результаты
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