Битву Ducati за поул MotoGP в Остине выиграл Мартин

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Испанский гонщик не попал в число 10-ти лучших по итогам тренировок (в том числе из-за падения в субботу утром) и поэтому был вынужден начинать борьбу в первом сегменте квалификации. Впрочем, Мартин весьма уверенно (на четверть секунды опередив ближайшего преследователя) стал лучшим в Q1. А во втором сегменте на последних минутах опередил обоих пилотов заводской команды Ducati, которые возглавляли протокол после первой попытки. Впрочем, у ставшего вторым Джека Миллера пилот Pramac отыграл всего три тысячных секунды.

Примечательно, что Миллер и его напарник, действующий вице-чемпион мира Франческо Баньяя, впервые в этом сезоне оказались на первой линии стартового поля – в то время как Мартин пока на каждом этапе оказывается в тройке лучших по итогам квалификации (а завоеванный сегодня поул стал для испанца вторым в сезоне и шестым в карьере).

В целом квалификация прошла под диктовку гонщиков, выступающих на Ducati – завтра впервые в истории MotoGP пилоты итальянской марки займут на старте гонки пять первых позиций. Лучшим из представителей других брендов стал действующий чемпион Фабио Куартараро. Француз, который в итоге занял 6-е место, по ходу квалификации был вынужден воспользоваться запасным мотоциклом – после того как упал по ходу первой попытки.

Пилот заводской Yamaha стал не единственным гонщиком из группы лидеров, который по ходу квалификации оказался на асфальте. В первом сегменте упал возглавляющий общий зачет Алеш Эспаргаро на Aprilia (который в итоге будет стартовать 13-м), а во втором контроль над мотоциклом потерял победитель первой гонки и недавний лидер личного зачета Энеа Бастьянини.

Результаты второго сегмента квалификации

Результаты первого сегмента квалификации