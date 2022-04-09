Битву Ducati за поул MotoGP в Остине выиграл Мартин
Впервые в истории чемпионата пилоты итальянской марки заняли в квалификации пять первых мест
Испанский гонщик не попал в число 10-ти лучших по итогам тренировок (в том числе из-за падения в субботу утром) и поэтому был вынужден начинать борьбу в первом сегменте квалификации. Впрочем, Мартин весьма уверенно (на четверть секунды опередив ближайшего преследователя) стал лучшим в Q1. А во втором сегменте на последних минутах опередил обоих пилотов заводской команды Ducati, которые возглавляли протокол после первой попытки. Впрочем, у ставшего вторым Джека Миллера пилот Pramac отыграл всего три тысячных секунды.
Примечательно, что Миллер и его напарник, действующий вице-чемпион мира Франческо Баньяя, впервые в этом сезоне оказались на первой линии стартового поля – в то время как Мартин пока на каждом этапе оказывается в тройке лучших по итогам квалификации (а завоеванный сегодня поул стал для испанца вторым в сезоне и шестым в карьере).
В целом квалификация прошла под диктовку гонщиков, выступающих на Ducati – завтра впервые в истории MotoGP пилоты итальянской марки займут на старте гонки пять первых позиций. Лучшим из представителей других брендов стал действующий чемпион Фабио Куартараро. Француз, который в итоге занял 6-е место, по ходу квалификации был вынужден воспользоваться запасным мотоциклом – после того как упал по ходу первой попытки.
Пилот заводской Yamaha стал не единственным гонщиком из группы лидеров, который по ходу квалификации оказался на асфальте. В первом сегменте упал возглавляющий общий зачет Алеш Эспаргаро на Aprilia (который в итоге будет стартовать 13-м), а во втором контроль над мотоциклом потерял победитель первой гонки и недавний лидер личного зачета Энеа Бастьянини.
Результаты второго сегмента квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Хорхе Мартин
|Ducati
|2
|Джек Миллер
|Ducati
|0.003
|0.003
|3
|Франческо Баньяя
|Ducati
|0.128
|0.125
|4
|Жоан Зарко
|Ducati
|0.531
|0.403
|5
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|0.539
|0.008
|6
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|0.595
|0.056
|7
|Алекс Ринс
|Suzuki
|0.655
|0.060
|8
|Хоан Мир
|Suzuki
|0.908
|0.253
|9
|Марк Маркес
|Honda
|0.999
|0.091
|10
|Такааки Накагами
|Honda
|1.015
|0.016
|11
|Лука Марини
|Ducati
|1.020
|0.005
|12
|Пол Эспаргаро
|Honda
|1.057
|0.037
|Полные результаты
Результаты первого сегмента квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Хорхе Мартин
|Ducati
|2
|Алекс Ринс
|Suzuki
|0.236
|0.236
|3
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|0.435
|0.199
|4
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|0.634
|0.199
|5
|Андреа Довициозо
|Yamaha
|0.646
|0.012
|6
|Марко Беццекки
|Ducati
|0.841
|0.195
|7
|Брэд Биндер
|KTM
|0.980
|0.139
|8
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|1.089
|0.109
|9
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1.092
|0.003
|10
|Мигель Оливейра
|KTM
|1.496
|0.404
|11
|Рауль Фернандес
|KTM
|1.653
|0.157
|12
|Реми Гарднер
|KTM
|1.698
|0.045
|13
|Алекс Маркес
|Honda
|1.742
|0.044
|14
|Дэррин Биндер
|Yamaha
|2.159
|0.417
|Полные результаты
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