Битва Yamaha за поул в Ассене закончилась победой Виньялеса
Оба гонщика японской марки превзошли рекорд трассы и показали времена в 0,07 секунды друг от друга
Маверик Виньялес на мотоцикле Yamaha выиграл квалификацию голландского этапа MotoGP, который в эти выходные проходит на трассе в Ассене. Испанец, который сейчас занимает 6-е место в общем зачете, будет стартовать с поула впервые в сезоне. Примечательно, что этого успеха пилот добился через неделю после худшей квалификации в своей карьере (21-е место в Гран При Германии).
По ходу квалификации оба пилота Yamaha обновили рекорд голландской трассы. В первой попытке это сделал Куартараро, опередив напарника почти на полсекунды. Однако Виньялес смог изыскать резервы и ускориться – причем судьбу поула в итоге решили всего семь сотых секунды. Компанию пилотам японской марки в первом ряду составит Франческо Баньяя, выступающий в составе заводской команды Ducati.
Марк Маркес, продолжающий восстанавливаться после полученной год назад травмы и выигравший предыдущий этап чемпионата, не смог попасть в дюжину лучших ни по итогам тренировок, ни с помощью быстрого круга в первом сегменте. Более того, на последних минутах сессии испанец в очередной раз упал – к счастью, не получив серьезных повреждений.
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Напомним, в воскресенье на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» можно будет увидеть гонки и топовой категории, и младших классов. Трансляция начнется в 11:45, а подготовка к гонке MotoGP – в 14:25.
Результаты второго сегмента
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|2
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|0.071
|0.071
|3
|Франческо Баньяя
|Ducati
|0.302
|0.231
|4
|Такааки Накагами
|Honda
|0.500
|0.198
|5
|Жоан Зарко
|Ducati
|0.580
|0.080
|6
|Мигель Оливейра
|KTM
|0.636
|0.056
|7
|Алекс Ринс
|Suzuki
|0.783
|0.147
|8
|Джек Миллер
|Ducati
|0.795
|0.012
|9
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|0.852
|0.057
|10
|Хоан Мир
|Suzuki
|0.934
|0.082
|11
|Пол Эспаргаро
|Honda
|1.016
|0.082
|12
|Валентино Росси
|Yamaha
|1.105
|0.089
|Полные результаты
Результаты первого сегмента
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Жоан Зарко
|Ducati
|2
|Франческо Баньяя
|Ducati
|0.116
|0.116
|3
|Икер Лекуона
|KTM
|0.183
|0.067
|4
|Хорхе Мартин
|Ducati
|0.309
|0.126
|5
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|0.717
|0.408
|6
|Алекс Маркес
|Honda
|0.747
|0.030
|7
|Лука Марини
|Ducati
|0.780
|0.033
|8
|Данило Петруччи
|KTM
|0.837
|0.057
|9
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|0.863
|0.026
|10
|Марк Маркес
|Honda
|0.936
|0.073
|11
|Брэд Биндер
|KTM
|1.056
|0.120
|12
|Гаррет Герлофф
|Yamaha
|1.198
|0.142
|Полные результаты