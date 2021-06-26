Битва Yamaha за поул в Ассене закончилась победой Виньялеса

Маверик Виньялес на мотоцикле Yamaha выиграл квалификацию голландского этапа MotoGP, который в эти выходные проходит на трассе в Ассене. Испанец, который сейчас занимает 6-е место в общем зачете, будет стартовать с поула впервые в сезоне. Примечательно, что этого успеха пилот добился через неделю после худшей квалификации в своей карьере (21-е место в Гран При Германии).

По ходу квалификации оба пилота Yamaha обновили рекорд голландской трассы. В первой попытке это сделал Куартараро, опередив напарника почти на полсекунды. Однако Виньялес смог изыскать резервы и ускориться – причем судьбу поула в итоге решили всего семь сотых секунды. Компанию пилотам японской марки в первом ряду составит Франческо Баньяя, выступающий в составе заводской команды Ducati.

Марк Маркес, продолжающий восстанавливаться после полученной год назад травмы и выигравший предыдущий этап чемпионата, не смог попасть в дюжину лучших ни по итогам тренировок, ни с помощью быстрого круга в первом сегменте. Более того, на последних минутах сессии испанец в очередной раз упал – к счастью, не получив серьезных повреждений.

Напомним, в воскресенье на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» можно будет увидеть гонки и топовой категории, и младших классов. Трансляция начнется в 11:45, а подготовка к гонке MotoGP – в 14:25.

Результаты второго сегмента

Результаты первого сегмента