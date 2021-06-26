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MotoGP / Голландский ТТ Отчет о квалификации

Битва Yamaha за поул в Ассене закончилась победой Виньялеса

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Оба гонщика японской марки превзошли рекорд трассы и показали времена в 0,07 секунды друг от друга

Битва Yamaha за поул в Ассене закончилась победой Виньялеса

Маверик Виньялес на мотоцикле Yamaha выиграл квалификацию голландского этапа MotoGP, который в эти выходные проходит на трассе в Ассене. Испанец, который сейчас занимает 6-е место в общем зачете, будет стартовать с поула впервые в сезоне. Примечательно, что этого успеха пилот добился через неделю после худшей квалификации в своей карьере (21-е место в Гран При Германии).

По ходу квалификации оба пилота Yamaha обновили рекорд голландской трассы. В первой попытке это сделал Куартараро, опередив напарника почти на полсекунды. Однако Виньялес смог изыскать резервы и ускориться – причем судьбу поула в итоге решили всего семь сотых секунды. Компанию пилотам японской марки в первом ряду составит Франческо Баньяя, выступающий в составе заводской команды Ducati.

Марк Маркес, продолжающий восстанавливаться после полученной год назад травмы и выигравший предыдущий этап чемпионата, не смог попасть в дюжину лучших ни по итогам тренировок, ни с помощью быстрого круга в первом сегменте. Более того, на последних минутах сессии испанец в очередной раз упал – к счастью, не получив серьезных повреждений.

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Напомним, в воскресенье на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» можно будет увидеть гонки и топовой категории, и младших классов. Трансляция начнется в 11:45, а подготовка к гонке MotoGP – в 14:25.

Результаты второго сегмента

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 Spain Маверик Виньялес Yamaha    
2 France Фабио Куартараро Yamaha 0.071 0.071
3 Italy Франческо Баньяя Ducati 0.302 0.231
4 Japan Такааки Накагами Honda 0.500 0.198
5 France Жоан Зарко Ducati 0.580 0.080
6 Portugal Мигель Оливейра KTM 0.636 0.056
7 Spain Алекс Ринс Suzuki 0.783 0.147
8 Australia Джек Миллер Ducati 0.795 0.012
9 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 0.852 0.057
10 Spain Хоан Мир Suzuki 0.934 0.082
11 Spain Пол Эспаргаро Honda 1.016 0.082
12 Italy Валентино Росси Yamaha 1.105 0.089
Полные результаты

Результаты первого сегмента

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 France Жоан Зарко Ducati    
2 Italy Франческо Баньяя Ducati 0.116 0.116
3 Spain Икер Лекуона KTM 0.183 0.067
4 Spain Хорхе Мартин Ducati 0.309 0.126
5 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 0.717 0.408
6 Spain Алекс Маркес Honda 0.747 0.030
7 Italy Лука Марини Ducati 0.780 0.033
8 Italy Данило Петруччи KTM 0.837 0.057
9 Italy Энеа Бастьянини Ducati 0.863 0.026
10 Spain Марк Маркес Honda 0.936 0.073
11 South Africa Брэд Биндер KTM 1.056 0.120
12 United States Гаррет Герлофф Yamaha 1.198 0.142
Полные результаты

 

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Звезда Honda вернется в гонки MotoGP на КТМ. Но ненадолго

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Звезда Honda вернется в гонки MotoGP на КТМ. Но ненадолго
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