Биндер выиграл спринт MotoGP в Хересе после аварии и пожара
Старт субботней гонки на испанском этапе удалось дать только со второй попытки – сильнейшим в ней стал южноафриканец на KTM, опередивший лидера Ducati Франческо Баньяю
После стартового сигнала участники спринта Гран При Испании успели проехать всего два поворота. После этого в глубине пелотона Франко Морбиделли сбросило с поребрика прямо на мотоцикл Алекса Маркеса.
Лидеру сезона Марко Бедзекки с Аугусто Фернандесом не удалось объехать их, так что зрители увидели весьма масштабный завал, после которого один из байков, вдобавок, охватил огонь.
Авария: Алекс Маркес, Gresini Racing, Марко Бедзекки, VR46 Racing Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Пожар мотоцикла Марко Бедзекки, VR46 Racing Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Однако спортсмены не пострадали – и повторный старт вновь собрал 23 участника. Победитель квалификации Алеш Эспагргаро сразу откатился назад, а гонку повели представители KTM – сначала лидерство захватил Брэд Биндер, а уже через пару кругов его опередил Джек Миллер.
Какое-то время австралиец возглавлял пелотон, но оторваться от преследователей ему не удавалось. А за два круга до финиша Биндер смог провести успешную атаку и вернуться на первое место.
Впереди Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Этим моментом воспользовался действующий чемпион Францеско Баньяя, сумевший также опередить Миллера и стать вторым. На финальном круге Джек пошел в решающую атаку на итальянца из Ducati – и почти вышел вперед на самой длинной прямой, ведущей к знаменитому повороту Dry Sack.
Однако гонщик KTM слишком поздно затормозил – и Баньяя вернулся вперед, а следом едва не проскочил и Хорхе Мартин из Pramac.
Однако Миллер все же смог удержаться третьим – это его первый призовой финиш с KTM.
Также стоит отметить стартовавшего по «уайлд-кард» Дани Педросу. 37-летний ветеран стартовал и финишировал шестым, дополнив успех австрийского производителя.
Марко Бедзекки на запасном мотоцикле заработал одно очко за девятое место и удержался во главе таблицы. Но его преимущество над Баньяей сократилось до трех очков.
Фабио Куартараро невероятно провел первый старт, за два поворота поднявшись с 16-го места на восьмое – но вторая попытка удалась французу из Yamaha далеко не столь здорово.
Результаты спринта Гран При Испании MotoGP (11 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Брэд Биндер
|KTM
|2
|Франческо Баньяя
|Ducati
|0.428
|0.428
|3
|Джек Миллер
|KTM
|0.680
|0.252
|4
|Хорхе Мартин
|Ducati
|0.853
|0.173
|5
|Мигель Оливейра
|Aprilia
|1.638
|0.785
|6
|Дани Педроса
|KTM
|1.738
|0.100
|7
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|3.248
|1.510
|8
|Жоан Зарко
|Ducati
|3.380
|0.132
|9
|Марко Бедзекки
|Ducati
|5.711
|2.331
|10
|Лука Марини
|Ducati
|7.015
|1.304
|11
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|7.174
|0.159
|12
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|7.467
|0.293
|13
|Алекс Ринс
|Honda
|9.867
|2.400
|14
|Рауль Фернандес
|Aprilia
|11.550
|1.683
|15
|Штефан Брадль
|Honda
|15.455
|3.905
|16
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|15.849
|0.394
|17
|Аугусто Фернандес
|KTM
|15.969
|0.120
|18
|Икер Лекуона
|Honda
|25.356
|9.387
|19
|Йонас Фольгер
|KTM
|25.530
|0.174
|Хоан Мир
|Honda
|4 Laps
|4 Laps
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|6 Laps
|2 Laps
|Алекс Маркес
|Ducati
|8 Laps
|2 Laps
|Такааки Накагами
|Honda
|8 Laps
|0.353
|Полные результаты
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