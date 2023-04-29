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Биндер выиграл спринт MotoGP в Хересе после аварии и пожара

Старт субботней гонки на испанском этапе удалось дать только со второй попытки – сильнейшим в ней стал южноафриканец на KTM, опередивший лидера Ducati Франческо Баньяю

Льюис Дункан
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Биндер выиграл спринт MotoGP в Хересе после аварии и пожара

После стартового сигнала участники спринта Гран При Испании успели проехать всего два поворота. После этого в глубине пелотона Франко Морбиделли сбросило с поребрика прямо на мотоцикл Алекса Маркеса.

Лидеру сезона Марко Бедзекки с Аугусто Фернандесом не удалось объехать их, так что зрители увидели весьма масштабный завал, после которого один из байков, вдобавок, охватил огонь.

Авария: Алекс Маркес, Gresini Racing, Марко Бедзекки, VR46 Racing Team

Авария: Алекс Маркес, Gresini Racing, Марко Бедзекки, VR46 Racing Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Пожар мотоцикла Марко Бедзекки, VR46 Racing Team

Пожар мотоцикла Марко Бедзекки, VR46 Racing Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Однако спортсмены не пострадали – и повторный старт вновь собрал 23 участника. Победитель квалификации Алеш Эспагргаро сразу откатился назад, а гонку повели представители KTM – сначала лидерство захватил Брэд Биндер, а уже через пару кругов его опередил Джек Миллер. 

Какое-то время австралиец возглавлял пелотон, но оторваться от преследователей ему не удавалось. А за два круга до финиша Биндер смог провести успешную атаку и вернуться на первое место. 

Впереди Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing

Впереди Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Этим моментом воспользовался действующий чемпион Францеско Баньяя, сумевший также опередить Миллера и стать вторым. На финальном круге Джек пошел в решающую атаку на итальянца из Ducati – и почти вышел вперед на самой длинной прямой, ведущей к знаменитому повороту Dry Sack. 

Однако гонщик KTM слишком поздно затормозил – и Баньяя вернулся вперед, а следом едва не проскочил и Хорхе Мартин из Pramac.

Однако Миллер все же смог удержаться третьим – это его первый призовой финиш с KTM.

Также стоит отметить стартовавшего по «уайлд-кард» Дани Педросу. 37-летний ветеран стартовал и финишировал шестым, дополнив успех австрийского производителя.

Марко Бедзекки на запасном мотоцикле заработал одно очко за девятое место и удержался во главе таблицы. Но его преимущество над Баньяей сократилось до трех очков. 

Фабио Куартараро невероятно провел первый старт, за два поворота поднявшись с 16-го места на восьмое – но вторая попытка удалась французу из Yamaha далеко не столь здорово. 

Результаты спринта Гран При Испании MotoGP (11 кругов)

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 South Africa Брэд Биндер KTM    
2 Italy Франческо Баньяя Ducati 0.428 0.428
3 Australia Джек Миллер KTM 0.680 0.252
4 Spain Хорхе Мартин Ducati 0.853 0.173
5 Portugal Мигель Оливейра Aprilia 1.638 0.785
6 Spain Дани Педроса KTM 1.738 0.100
7 Spain Маверик Виньялес Aprilia 3.248 1.510
8 France Жоан Зарко Ducati 3.380 0.132
9 Italy Марко Бедзекки Ducati 5.711 2.331
10 Italy Лука Марини Ducati 7.015 1.304
11 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 7.174 0.159
12 France Фабио Куартараро Yamaha 7.467 0.293
13 Spain Алекс Ринс Honda 9.867 2.400
14 Spain Рауль Фернандес Aprilia 11.550 1.683
15 Germany Штефан Брадль Honda 15.455 3.905
16 Italy Франко Морбиделли Yamaha 15.849 0.394
17 Spain Аугусто Фернандес KTM 15.969 0.120
18 Spain Икер Лекуона Honda 25.356 9.387
19 Germany Йонас Фольгер KTM 25.530 0.174
  Spain Хоан Мир Honda 4 Laps 4 Laps
  Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 6 Laps 2 Laps
  Spain Алекс Маркес Ducati 8 Laps 2 Laps
  Japan Такааки Накагами Honda 8 Laps 0.353
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