Биндер выиграл спринт MotoGP в Хересе после аварии и пожара

После стартового сигнала участники спринта Гран При Испании успели проехать всего два поворота. После этого в глубине пелотона Франко Морбиделли сбросило с поребрика прямо на мотоцикл Алекса Маркеса.

Лидеру сезона Марко Бедзекки с Аугусто Фернандесом не удалось объехать их, так что зрители увидели весьма масштабный завал, после которого один из байков, вдобавок, охватил огонь.

Авария: Алекс Маркес, Gresini Racing, Марко Бедзекки, VR46 Racing Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images Пожар мотоцикла Марко Бедзекки, VR46 Racing Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Однако спортсмены не пострадали – и повторный старт вновь собрал 23 участника. Победитель квалификации Алеш Эспагргаро сразу откатился назад, а гонку повели представители KTM – сначала лидерство захватил Брэд Биндер, а уже через пару кругов его опередил Джек Миллер.

Какое-то время австралиец возглавлял пелотон, но оторваться от преследователей ему не удавалось. А за два круга до финиша Биндер смог провести успешную атаку и вернуться на первое место.

Впереди Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Этим моментом воспользовался действующий чемпион Францеско Баньяя, сумевший также опередить Миллера и стать вторым. На финальном круге Джек пошел в решающую атаку на итальянца из Ducati – и почти вышел вперед на самой длинной прямой, ведущей к знаменитому повороту Dry Sack.

Однако гонщик KTM слишком поздно затормозил – и Баньяя вернулся вперед, а следом едва не проскочил и Хорхе Мартин из Pramac.

Однако Миллер все же смог удержаться третьим – это его первый призовой финиш с KTM.

Также стоит отметить стартовавшего по «уайлд-кард» Дани Педросу. 37-летний ветеран стартовал и финишировал шестым, дополнив успех австрийского производителя.

Марко Бедзекки на запасном мотоцикле заработал одно очко за девятое место и удержался во главе таблицы. Но его преимущество над Баньяей сократилось до трех очков.

Фабио Куартараро невероятно провел первый старт, за два поворота поднявшись с 16-го места на восьмое – но вторая попытка удалась французу из Yamaha далеко не столь здорово.

Результаты спринта Гран При Испании MotoGP (11 кругов)