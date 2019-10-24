Биндер перейдет в заводскую KTM в новом сезоне MotoGP
KTM объявила Брэда Биндера и Пола Эспаргаро гонщиками заводской команды в премьер-классе в 2020 году.
В следующем сезоне Брэд Биндер попадет в заводскую KTM после Moto2, минуя ее команду-сателлит Tech 3. Его напарником станет Пол Эспаргаро, для которого новый сезон станет четвертым в заводской KTM.
Ранее после ухода из программы KTM Жоана Зарко его заменял тестовый пилот Мика Каллио, а главным претендентом на его место в следующем году считался Мигель Оливейра. Но поскольку Хафиз Съяхрин покинет Tech 3 в конце года, в сателлите старались сохранить Оливейру, который здорово проводит дебютный сезон.
В итоге место в заводской команде досталось чемпиону Moto3 Биндеру, который уже много лет сотрудничает с KTM. А в Tech 3 вместе с Оливейрой будет выступать гонщик Moto2 Икер Лекуона.
24-летний Биндер в нынешнем сезоне Moto2 выиграл две гонку и еще четыре раза поднимался на подиум, а за три гонки до конца занимает пятое место в зачете. Для 19-летнего Лекуоны лучшим результатом в этом году в Moto2 стало третье место на этапе в Бурираме, испанец занимает 11-е место в турнирной таблице.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Брэд Биндер
|Команды
|Red Bull KTM Factory Racing
|Автор
|Денис Буденков
Биндер перейдет в заводскую KTM в новом сезоне MotoGP
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