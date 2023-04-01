Биндер обогнал 14 соперников за три круга и выиграл спринт MotoGP в Аргентине

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Несмотря на разницу в полмира, этапы Формулы 1 в Австралии и MotoGP в Аргентине проходят в этот уик-энд в очень похожих условиях – при прохладной пасмурной погоде с начинающимся порой дождем.

Именно она привела к сенсационному поулу Алекса Маркеса на трассе «Термас-де-Рио-Ондо» – и подарила поклонникам гонок восхитительный сценарий субботнего спринта.

У него было много героев, но главным, несомненно, стал Брэд Биндер. Прошлый год сложился для южноафриканца сложно – он не одержал ни одной победы и всего трижды поднимался на подиум. Но в этот раз, занимая на решетке лишь 15-е место, гонщик KTM превратил первые круги в свой моноспектакль.

Сместившись внутрь перед первым поворотом, он разом поднялся в шестерку, второй круг закончил позади лидирующего Франко Морбиделли на Yamaha, а на третьем вышел в лидеры. После этого Биндер создал небольшой отрыв и на время пропал из поля зрения.

Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Морбиделли держался вторым – после рискованного старта с предельно поздним торможением итальянцу удалось подняться с четвертого места на второе, а затем опередить и Маркеса. После того, как Франко уступил Биндеру, его преследовал Лука Марини – после контакта с собственным напарником Марко Бедзекки по ходу первого круга сводный брат Валентино Росси закрепился на третьем месте.

Тем временем сам Бедзекки вынужден был прорываться из конца десятки. Казалось, на короткой дистанции спринта у него не так много шансов, но к девятому кругу Марко смог-таки вернуться на четвертое место. Почти в этот же момент Марини пошел в атаку на Морбиделли.

Не теряя времени, Бедзекки устремился за напарником, вышел на третью позицию, а вскоре стал и вторым, опередив на длинной прямой партнера по VR46. Темп Марко был столь высок, что он успел даже догнать лидирующего Биндера – последний круг прошел в их яркой борьбе, но гонщик KTM промчался под клетчатый флаг на 0,072 секунды раньше, одержав первую победу с лета 2021 года.

Марко Бедзекки, VR46 Racing Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Марини дополнил подиум, Морбиделли закончил гонку на четвертом месте, которое стало лучшим результатом сезона для Yamaha.

В споре за пятое место Маркес на последнем круге смог опередить действующего чемпиона и лидера сезона Франческо Баньяю.

Лучшим результатом Aprilia стало седьмое место Маверика Виньялеса, а его напарник Алеш Эспаргаро упал незадолго до финиша.

Эта авария стала второй и последней в гонке – уже в дебюте из борьбы выбыл Алекс Ринс, которого для проверок отправили в медцентр автодрома.

Результаты спринта Гран При Аргентины MotoGP