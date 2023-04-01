Предыдущая / Стартовая решетка спринта Гран При Аргентины MotoGP
MotoGP / Гран При Аргентины Отчет о гонке

Биндер обогнал 14 соперников за три круга и выиграл спринт MotoGP в Аргентине

Южноафриканец на KTM стал автором феноменального прорыва на трассе «Термас-де-Рио-Ондо», подиум дополнили два гонщика команды Валентино Росси

Александр Кабановский
Автор:
Биндер обогнал 14 соперников за три круга и выиграл спринт MotoGP в Аргентине
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Несмотря на разницу в полмира, этапы Формулы 1 в Австралии и MotoGP в Аргентине проходят в этот уик-энд в очень похожих условиях – при прохладной пасмурной погоде с начинающимся порой дождем. 

Именно она привела к сенсационному поулу Алекса Маркеса на трассе «Термас-де-Рио-Ондо» – и подарила поклонникам гонок восхитительный сценарий субботнего спринта. 

У него было много героев, но главным, несомненно, стал Брэд Биндер. Прошлый год сложился для южноафриканца сложно – он не одержал ни одной победы и всего трижды поднимался на подиум. Но в этот раз, занимая на решетке лишь 15-е место, гонщик KTM превратил первые круги в свой моноспектакль. 

Сместившись внутрь перед первым поворотом, он разом поднялся в шестерку, второй круг закончил позади лидирующего Франко Морбиделли на Yamaha, а на третьем вышел в лидеры. После этого Биндер создал небольшой отрыв и на время пропал из поля зрения. 

Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing

Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Морбиделли держался вторым – после рискованного старта с предельно поздним торможением итальянцу удалось подняться с четвертого места на второе, а затем опередить и Маркеса. После того, как Франко уступил Биндеру, его преследовал Лука Марини – после контакта с собственным напарником Марко Бедзекки по ходу первого круга сводный брат Валентино Росси закрепился на третьем месте. 

Тем временем сам Бедзекки вынужден был прорываться из конца десятки. Казалось, на короткой дистанции спринта у него не так много шансов, но к девятому кругу Марко смог-таки вернуться на четвертое место. Почти в этот же момент Марини пошел в атаку на Морбиделли. 

Не теряя времени, Бедзекки устремился за напарником, вышел на третью позицию, а вскоре стал и вторым, опередив на длинной прямой партнера по VR46. Темп Марко был столь высок, что он успел даже догнать лидирующего Биндера – последний круг прошел в их яркой борьбе, но гонщик KTM промчался под клетчатый флаг на 0,072 секунды раньше, одержав первую победу с лета 2021 года.  

Марко Бедзекки, VR46 Racing Team

Марко Бедзекки, VR46 Racing Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Марини дополнил подиум, Морбиделли закончил гонку на четвертом месте, которое стало лучшим результатом сезона для Yamaha.

В споре за пятое место Маркес на последнем круге смог опередить действующего чемпиона и лидера сезона Франческо Баньяю. 

Лучшим результатом Aprilia стало седьмое место Маверика Виньялеса, а его напарник Алеш Эспаргаро упал незадолго до финиша. 

Эта авария стала второй и последней в гонке – уже в дебюте из борьбы выбыл Алекс Ринс, которого для проверок отправили в медцентр автодрома. 

Результаты спринта Гран При Аргентины MotoGP

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 South Africa Брэд Биндер KTM    
2 Italy Марко Бедзекки Ducati 0.072  
3 Italy Лука Марини Ducati 0.877  
4 Italy Франко Морбиделли Yamaha 2.354  
5 Spain Алекс Маркес Ducati 2.462  
6 Italy Франческо Баньяя Ducati 2.537  
7 Spain Маверик Виньялес Aprilia 2.643  
8 Spain Хорхе Мартин Ducati 3.754  
9 France Фабио Куартараро Yamaha 3.856  
10 Australia Джек Миллер KTM 5.143  
11 Japan Такааки Накагами Honda 5.574  
12 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 6.965  
13 France Жоан Зарко Ducati 7.568  
14 Spain Рауль Фернандес Aprilia 7.725  
15 Spain Алекс Ринс Honda 8.687  
16 Spain Аугусто Фернандес KTM 9.040  
17 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia    
18 Spain Хоан Мир Honda    
Полные результаты
Поделились
Комментарии

Стартовая решетка спринта Гран При Аргентины MotoGP
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне

FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне

Формула 1
Гран При Австралии

FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне

Ферстаппен уехал от соперников в Мельбурне, Хэм и Алонсо дополнили подиум

Ферстаппен уехал от соперников в Мельбурне, Хэм и Алонсо дополнили подиум

Формула 1
Гран При Австралии

Ферстаппен уехал от соперников в Мельбурне, Хэм и Алонсо дополнили подиум Ферстаппен уехал от соперников в Мельбурне, Хэм и Алонсо дополнили подиум

Подробно: что устроила Формула 1 с финишем в Мельбурне

Подробно: что устроила Формула 1 с финишем в Мельбурне

Формула 1
Гран При Австралии

Подробно: что устроила Формула 1 с финишем в Мельбурне Подробно: что устроила Формула 1 с финишем в Мельбурне

Самое важное:

FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне

FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне

F1 Формула 1
Гран При Австралии

FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне

Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке

Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке

F1 Формула 1
Гран При Австралии

Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке

Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте

Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте

F1 Формула 1
Гран При Австралии

Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте

Макс заехал за линию на решетке. Почему его не наказали?

Макс заехал за линию на решетке. Почему его не наказали?

F1 Формула 1
Гран При Австралии

Макс заехал за линию на решетке. Почему его не наказали? Макс заехал за линию на решетке. Почему его не наказали?

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.