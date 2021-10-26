Разочарования в Мизано начались для Брэда Биндера уже в квалификациями, где победитель недавнего Гран При Австрии остался только 19-м, хотя его напарник Мигель Оливейра показал пятое время.

Дальше дела пошли еще хуже. На одном из пробных кругов, которые гонщики проезжают по пути на старт, Биндер упал в десятом повороте – к слову, у него были те же жесткие шины, что и у уронивших свои байки в гонке Франческо Баньяи и Джека Миллера.

Как рассказал Брэд, он пытался прогреть резину, но стал жертвой холодных углепластиковых тормозов.

«Б**, я даже не знаю, с чего начать, – сказал он. – Иногда бывают такие уик-энды, когда решительно все идет не так, как вы рассчитываете. А как только начинает казаться, что дела налаживаются, ты внезапно вновь оказываешься в шаге позади.

Даже не знаю, что сказать. Могу только извиниться перед командой. Утром на разминке асфальт еще оставался сырым, я не проехал ни одного сухого круга.

[По пути на решетку] я не сразу прогрел тормоза, а они у нас карбоновые – начинают работать по-настоящему только тогда, когда горячие.

К сожалению, они прогрелись прямо перед поворотом. И когда я начал тормозить, они "схватились", колесо заблокировалось, и я свалился. Никогда раньше я не падал по пути на решетку. Надеюсь, что этот случай останется первым и последним. Могу лишь вновь извиниться перед командой за эту невероятно тупую ошибку».

После падения Биндер все же смог стартовать в гонке с последнего места на запасном мотоцикле.

«К счастью, я потерял не так много, только три позиции», – с грустной улыбкой сказал австралиец.

Он решил стартовать на более мягких шинах и в итоге закончил дистанцию 11-м, даже несмотря на штрафной проезд по «длинной петле» за нарушение границ трассы.

До конца сезона MotoGP осталось еще два этапа. Ближайший из них пройдет 5-7 ноября в Портимане. Посмотреть квалификации и гонки всех классов в прямом эфире вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».