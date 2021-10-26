Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Мир случайно запустил в оператора байком. А потом подарил ботинки
MotoGP / Гран При Мизано Новости

«Невероятная тупость». Биндер рассказал о падении перед стартом

Автор:

Гонщик KTM не смог выступить в Гран При Эмилии-Романьи из-за того, что потерял равновесие по пути на решетке

«Невероятная тупость». Биндер рассказал о падении перед стартом

Разочарования в Мизано начались для Брэда Биндера уже в квалификациями, где победитель недавнего Гран При Австрии остался только 19-м, хотя его напарник Мигель Оливейра показал пятое время. 

Дальше дела пошли еще хуже. На одном из пробных кругов, которые гонщики проезжают по пути на старт, Биндер упал в десятом повороте – к слову, у него были те же жесткие шины, что и у уронивших свои байки в гонке Франческо Баньяи и Джека Миллера. 

Читайте также:

Как рассказал Брэд, он пытался прогреть резину, но стал жертвой холодных углепластиковых тормозов. 

«Б**, я даже не знаю, с чего начать, – сказал он. – Иногда бывают такие уик-энды, когда решительно все идет не так, как вы рассчитываете. А как только начинает казаться, что дела налаживаются, ты внезапно вновь оказываешься в шаге позади.

Даже не знаю, что сказать. Могу только извиниться перед командой. Утром на разминке асфальт еще оставался сырым, я не проехал ни одного сухого круга. 

[По пути на решетку] я не сразу прогрел тормоза, а они у нас карбоновые – начинают работать по-настоящему только тогда, когда горячие. 

К сожалению, они прогрелись прямо перед поворотом. И когда я начал тормозить, они "схватились", колесо заблокировалось, и я свалился. Никогда раньше я не падал по пути на решетку. Надеюсь, что этот случай останется первым и последним. Могу лишь вновь извиниться перед командой за эту невероятно тупую ошибку».

После падения Биндер все же смог стартовать в гонке с последнего места на запасном мотоцикле.

«К счастью, я потерял не так много, только три позиции», – с грустной улыбкой сказал австралиец. 

Он решил стартовать на более мягких шинах и в итоге закончил дистанцию 11-м, даже несмотря на штрафной проезд по «длинной петле» за нарушение границ трассы. 

Читайте также:

До конца сезона MotoGP осталось еще два этапа. Ближайший из них пройдет 5-7 ноября в Портимане. Посмотреть квалификации и гонки всех классов в прямом эфире вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Поделились
Комментарии
Мир случайно запустил в оператора байком. А потом подарил ботинки

Предыдущая новость

Мир случайно запустил в оператора байком. А потом подарил ботинки
Загрузить комментарии
Больше от
Льюис Дункан
Ducati станет официальным поставщиком электробайков MotoE
MotoE

Ducati станет официальным поставщиком электробайков MotoE

Формула 2 в 2022 году приедет в Сочи, а Формула 3 – нет
Формула 2

Формула 2 в 2022 году приедет в Сочи, а Формула 3 – нет

«Нормальные судьи уехали». Мир раскритиковал MotoGP за штраф Гран При Америк
MotoGP

«Нормальные судьи уехали». Мир раскритиковал MotoGP за штраф

Брэд Биндер Больше от
Брэд Биндер
КТМ продлила контракт с автором своей первой победы в MotoGP
MotoGP

КТМ продлила контракт с автором своей первой победы в MotoGP

Yamaha, Suzuki и КТМ прокачали байки к гонке в Муджелло Гран При Италии
MotoGP

Yamaha, Suzuki и КТМ прокачали байки к гонке в Муджелло

Новички и неудачники на подиуме, фавориты MotoGP – в хвосте. Любопытная статистика Гран При Чехии Гран При Чехии
MotoGP

Новички и неудачники на подиуме, фавориты MotoGP – в хвосте. Любопытная статистика Гран При Чехии

Самое читаемое Сегодня

Хаккинен подметил важную деталь победы Ферстаппена в Остине
Формула 1 Формула 1

Хаккинен подметил важную деталь победы Ферстаппена в Остине

Комментатор Ф1 раскритиковал ВИП-гостей Гран При за надменность
Формула 1 Формула 1

Комментатор Ф1 раскритиковал ВИП-гостей Гран При за надменность

«Это что, шутка?». Хюлькенберг провел первые тесты IndyCar
IndyCar IndyCar

«Это что, шутка?». Хюлькенберг провел первые тесты IndyCar

Подиум или бонусное очко? В Red Bull рассматривали пит-стоп Переса
Формула 1 Формула 1

Подиум или бонусное очко? В Red Bull рассматривали пит-стоп Переса

В Mercedes попробовали найти позитив по итогам ГП США. Вышло не очень
Формула 1 Формула 1

В Mercedes попробовали найти позитив по итогам ГП США. Вышло не очень

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США

«Невероятная тупость». Биндер рассказал о падении перед стартом
MotoGP MotoGP

«Невероятная тупость». Биндер рассказал о падении перед стартом

Риккардо об обвинении в грязном вождении: Да, я такой
Формула 1 Формула 1

Риккардо об обвинении в грязном вождении: Да, я такой

Самое важное:

«Невероятная тупость». Биндер рассказал о падении перед стартом
MotoGP MotoGP

«Невероятная тупость». Биндер рассказал о падении перед стартом

Мир случайно запустил в оператора байком. А потом подарил ботинки
MotoGP MotoGP

Мир случайно запустил в оператора байком. А потом подарил ботинки

Баньяя проиграл чемпионат MotoGP потому, что не послушал Росси
MotoGP MotoGP

Баньяя проиграл чемпионат MotoGP потому, что не послушал Росси

Почему оба гонщика Ducati упали? Баньяя намекнул на шины
MotoGP MotoGP

Почему оба гонщика Ducati упали? Баньяя намекнул на шины

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.