Бедзекки выиграл спринт MotoGP в Ассене, Куартараро на подиуме

Марко Бедзекки из VR46 Ducati стал лучшим во всех сессиях голландского уик-энда MotoGP в пятницу и субботу – и смог продолжить эту серию в спринте. Лишь на первых метрах, не лучшим образом начав движение, итальянец опустился на третье место.

Но уже на втором круге от опередил Брэда Биндера из KTM, а на четвертом оставил позади и действующего чемпиона Франческо Баньяю на заводской Ducati. Ни у кого из соперников не было в этот раз скорости, чтобы соперничать с Бедзекки, и тот впервые в карьере выиграл спринт MotoGP.

Франческо Баньяя, Ducati Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Баньяя остался вторым, вновь заработав очень важные очки, а вот Биндер очень обидно упустил третье место – буквально за несколько поворотов до финиша южноафриканец в очередной раз нарушил границы трассы и получил 3-секундный штраф.

Это позволило впервые с Остина подняться на подиум лидеру Yamaha Фабио Куартараро, который стартовал четвертым и всю гонку оставался на этой позиции.

Алеш Эспаргаро принес Aprilia четвертый результат, а Биндер после штрафа оказался пятым.

Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Хорхе Мартин, который до Ассена был вторым в общем зачете, на этот раз не смог всерьез проявить себя. Испанец стартовал десятым и завершил дистанцию на шестой позиции. Его напарник по Pramac Ducati Жоан Зарко и вовсе остался во втором десятке.

Не впечатлил в субботу и Лука Марини – партнер победившего Бедзекки по VR46 начинал борьбу третьим, но лишь терял позиции и в итоге замкнул зачетную десятку.

Впрочем, это все равно лучше Марка Маркеса, который продолжил неудачный сезон Honda 17-м результатом.

Единственным, кто не закончил гонку, стал упавший Фабио Ди Джаннантонио.

Результаты спринта Гран При Нидерландов MotoGP (13 кругов)