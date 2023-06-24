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Бедзекки выиграл спринт MotoGP в Ассене, Куартараро на подиуме

Гонщик команды Валентино Росси упустил лидерство на старте, но уже на четвертом круге возглавил пелотон, после чего уверенно довел субботнюю гонку Гран При Нидерландов до победы

Александр Кабановский
Автор:
Марко Бедзекки, VR46 Racing Team

Марко Бедзекки из VR46 Ducati стал лучшим во всех сессиях голландского уик-энда MotoGP в пятницу и субботу – и смог продолжить эту серию в спринте. Лишь на первых метрах, не лучшим образом начав движение, итальянец опустился на третье место. 

Но уже на втором круге от опередил Брэда Биндера из KTM, а на четвертом оставил позади и действующего чемпиона Франческо Баньяю на заводской Ducati. Ни у кого из соперников не было в этот раз скорости, чтобы соперничать с Бедзекки, и тот впервые в карьере выиграл спринт MotoGP.

Франческо Баньяя, Ducati Team

Франческо Баньяя, Ducati Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Баньяя остался вторым, вновь заработав очень важные очки, а вот Биндер очень обидно упустил третье место – буквально за несколько поворотов до финиша южноафриканец в очередной раз нарушил границы трассы и получил 3-секундный штраф.

Это позволило впервые с Остина подняться на подиум лидеру Yamaha Фабио Куартараро, который стартовал четвертым и всю гонку оставался на этой позиции. 

Алеш Эспаргаро принес Aprilia четвертый результат, а Биндер после штрафа оказался пятым. 

Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing

Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Хорхе Мартин, который до Ассена был вторым в общем зачете, на этот раз не смог всерьез проявить себя. Испанец стартовал десятым и завершил дистанцию на шестой позиции. Его напарник по Pramac Ducati Жоан Зарко и вовсе остался во втором десятке. 

Не впечатлил в субботу и Лука Марини – партнер победившего Бедзекки по VR46 начинал борьбу третьим, но лишь терял позиции и в итоге замкнул зачетную десятку. 

Впрочем, это все равно лучше Марка Маркеса, который продолжил неудачный сезон Honda 17-м результатом. 

 Единственным, кто не закончил гонку, стал упавший Фабио Ди Джаннантонио. 

Результаты спринта Гран При Нидерландов MotoGP (13 кругов)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Марко Бедзекки Ducati -  
2 Italy Франческо Баньяя Ducati 1.294 1.294
3 France Фабио Куартараро Yamaha 1.872 1.872
4 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 2.245 2.245
5 South Africa Брэд Биндер KTM 4.582 4.582
6 Spain Хорхе Мартин Ducati 5.036 5.036
7 Spain Маверик Виньялес Aprilia 5.876 5.876
8 Italy Энеа Бастьянини Ducati 10.102 10.102
9 Spain Алекс Маркес Ducati 10.525 10.525
10 Italy Лука Марини Ducati 10.556 10.556
11 Australia Джек Миллер KTM 11.191 11.191
12 Japan Такааки Накагами Honda 11.473 11.473
13 France Жоан Зарко Ducati 15.439 15.439
14 Spain Аугусто Фернандес KTM 17.754 17.754
15 Italy Франко Морбиделли Yamaha 19.508 19.508
16 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 19.664 19.664
17 Spain Марк Маркес Honda 19.916 19.916
18 Spain Рауль Фернандес Aprilia 20.583 20.583
19 Portugal Мигель Оливейра Aprilia 24.269 24.269
20 Spain Икер Лекуона Honda 24.727 24.727
21 Germany Йонас Фольгер KTM 32.056 32.056
22 Germany Штефан Брадль Honda 35.372 35.372
  Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati    
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