Бедзекки выиграл спринт MotoGP в Ассене, Куартараро на подиуме
Гонщик команды Валентино Росси упустил лидерство на старте, но уже на четвертом круге возглавил пелотон, после чего уверенно довел субботнюю гонку Гран При Нидерландов до победы
Марко Бедзекки из VR46 Ducati стал лучшим во всех сессиях голландского уик-энда MotoGP в пятницу и субботу – и смог продолжить эту серию в спринте. Лишь на первых метрах, не лучшим образом начав движение, итальянец опустился на третье место.
Но уже на втором круге от опередил Брэда Биндера из KTM, а на четвертом оставил позади и действующего чемпиона Франческо Баньяю на заводской Ducati. Ни у кого из соперников не было в этот раз скорости, чтобы соперничать с Бедзекки, и тот впервые в карьере выиграл спринт MotoGP.
Франческо Баньяя, Ducati Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Баньяя остался вторым, вновь заработав очень важные очки, а вот Биндер очень обидно упустил третье место – буквально за несколько поворотов до финиша южноафриканец в очередной раз нарушил границы трассы и получил 3-секундный штраф.
Это позволило впервые с Остина подняться на подиум лидеру Yamaha Фабио Куартараро, который стартовал четвертым и всю гонку оставался на этой позиции.
Алеш Эспаргаро принес Aprilia четвертый результат, а Биндер после штрафа оказался пятым.
Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Хорхе Мартин, который до Ассена был вторым в общем зачете, на этот раз не смог всерьез проявить себя. Испанец стартовал десятым и завершил дистанцию на шестой позиции. Его напарник по Pramac Ducati Жоан Зарко и вовсе остался во втором десятке.
Не впечатлил в субботу и Лука Марини – партнер победившего Бедзекки по VR46 начинал борьбу третьим, но лишь терял позиции и в итоге замкнул зачетную десятку.
Впрочем, это все равно лучше Марка Маркеса, который продолжил неудачный сезон Honda 17-м результатом.
Единственным, кто не закончил гонку, стал упавший Фабио Ди Джаннантонио.
Результаты спринта Гран При Нидерландов MotoGP (13 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Марко Бедзекки
|Ducati
|-
|2
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1.294
|1.294
|3
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1.872
|1.872
|4
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|2.245
|2.245
|5
|Брэд Биндер
|KTM
|4.582
|4.582
|6
|Хорхе Мартин
|Ducati
|5.036
|5.036
|7
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|5.876
|5.876
|8
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|10.102
|10.102
|9
|Алекс Маркес
|Ducati
|10.525
|10.525
|10
|Лука Марини
|Ducati
|10.556
|10.556
|11
|Джек Миллер
|KTM
|11.191
|11.191
|12
|Такааки Накагами
|Honda
|11.473
|11.473
|13
|Жоан Зарко
|Ducati
|15.439
|15.439
|14
|Аугусто Фернандес
|KTM
|17.754
|17.754
|15
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|19.508
|19.508
|16
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|19.664
|19.664
|17
|Марк Маркес
|Honda
|19.916
|19.916
|18
|Рауль Фернандес
|Aprilia
|20.583
|20.583
|19
|Мигель Оливейра
|Aprilia
|24.269
|24.269
|20
|Икер Лекуона
|Honda
|24.727
|24.727
|21
|Йонас Фольгер
|KTM
|32.056
|32.056
|22
|Штефан Брадль
|Honda
|35.372
|35.372
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|Полные результаты
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Бедзекки выиграл спринт MotoGP в Ассене, Куартараро на подиуме
Бедзекки выиграл спринт MotoGP в Ассене, Куартараро на подиуме Бедзекки выиграл спринт MotoGP в Ассене, Куартараро на подиуме
Стартовая решетка спринта Гран При Нидерландов MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Нидерландов MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Нидерландов MotoGP
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