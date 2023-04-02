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Бедзекки принес команде Росси историческую победу в MotoGP

Захватив лидерство со старта, итальянец на Ducati лишь увеличивал отрыв с каждым кругом. Его победа стала для VR46 первой в премьер-классе. Лидер сезона Франческо Баньяя поскользнулся на сырой трассе

Александр Кабановский
Автор:
Бедзекки принес команде Росси историческую победу в MotoGP
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Воскресный аргентинский дождь обежал превратить гонку второго этапа MotoGP в невероятный триллер – но в действительности она получилась куда более спокойной, чем субботний спринт.

Алекс Маркес во второй раз за два дня упустил преимущество поула на первом же круге, пропустив Марко Бедзекки. Темп последнего в сложных условиях был просто сокрушающим. Итальянец сразу начал отрываться от преследователей и к финишу уехал почти на десять секунд.

Победа на трассе «Термас-де-Рио-Ондо» стала первой в карьере как для самого гонщика так и для команды легенды MotoGP Валентино Росси – Доктор выиграл в качестве босса после 22 стартов VR46 в премьер-классе.

Марко Бедзекки, VR46 Racing Team,

Марко Бедзекки, VR46 Racing Team,

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Маркес-младший долго оставался вторым, однако за десять кругов до финиша его опередил действующий чемпион Франческо Баньяя. Но вот дальше события приняли неожиданный оборот – еще через два круга лидер заводской Ducati уронил мотоцикл в 13-м повороте, и хотя смог поехать дальше, даже не заработал очков. 

Это позволило Бедзекки вместе с победой в гонке стать и новым лидером общего зачета чемпионата мира. 

Маркес же даже после этого не смог повторить лучший результат в карьере и финишировать вторым. В концовке намного быстрее всех на подсыхающей трассе был Жоан Зарко. Француз-ветеран, который является лидером MotoGP по количеству подиумов без единой победы, лучше сберег шины и пошел в атаку. 

Жоан Зарко, Pramac Racing

Жоан Зарко, Pramac Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Он обогнал нескольких соперников, а на финальном круге не оставил шансов и Алексу, поднявшись на второе место. Продлись гонка еще три-четыре круга – кто знает, чем бы все закончилось. 

Маркес в итоге финишировал третьим, четвертым второй день подряд неожиданно стал не входивший в число фаворитов Франко Морбиделли на Yamaha. 

Напарник Зарко Хорхе Мартин подтвердил успех Pramac пятым местом, а Джек Миллер из KTM, словно взяв пример с субботнего прорыва своего партнера по команде Брэда Биндера, финишировал шестым при старте с последнего ряда. 

Падение Франческо Баньяи, Ducati

Падение Франческо Баньяи, Ducati

Лучшим результатом Honda стало девятое место Алекса Ринса. Второй (и последний на этом этапе) гонщик японской марки Такааки Накагами запомнился лишь ошибкой и контактом с Фабио Куартараро на первом круге, после чего француз откатился в самый хвост пелотона. 

Но повезло и победителю спринта Биндеру – он тоже оказался на асфальте в самом начале гонки, хотя и смог поехать дальше. В самом конце южноафриканца догнал и обогнал Баньяя, но очков не заработал никто из них: все 17 стартовавших гонщиков добрались до клетчатого флага. 

Сезон MotoGP продолжится в середине апреля в американском Остине.

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Результаты Гран При Аргентины MotoGP

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Марко Бедзекки Ducati 44'28.518  
2 France Жоан Зарко Ducati 44'32.603 4.085
3 Spain Алекс Маркес Ducati 44'33.199 4.681
4 Italy Франко Морбиделли Yamaha 44'36.099 7.581
5 Spain Хорхе Мартин Ducati 44'38.264 9.746
6 Australia Джек Миллер KTM 44'39.080 10.562
7 France Фабио Куартараро Yamaha 44'39.613 11.095
8 Italy Лука Марини Ducati 44'42.212 13.694
9 Spain Алекс Ринс Honda 44'42.845 14.327
10 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 44'47.033 18.515
11 Spain Аугусто Фернандес KTM 44'47.898 19.380
12 Spain Маверик Виньялес Aprilia 44'54.609 26.091
13 Japan Такааки Накагами Honda 44'56.912 28.394
14 Spain Рауль Фернандес Aprilia 44'58.412 29.894
15 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 45'04.701 36.183
16 Italy Франческо Баньяя Ducati 45'16.271 47.753
17 South Africa Брэд Биндер KTM 45'16.624 48.106
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