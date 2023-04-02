Бедзекки принес команде Росси историческую победу в MotoGP

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Воскресный аргентинский дождь обежал превратить гонку второго этапа MotoGP в невероятный триллер – но в действительности она получилась куда более спокойной, чем субботний спринт.

Алекс Маркес во второй раз за два дня упустил преимущество поула на первом же круге, пропустив Марко Бедзекки. Темп последнего в сложных условиях был просто сокрушающим. Итальянец сразу начал отрываться от преследователей и к финишу уехал почти на десять секунд.

Победа на трассе «Термас-де-Рио-Ондо» стала первой в карьере как для самого гонщика так и для команды легенды MotoGP Валентино Росси – Доктор выиграл в качестве босса после 22 стартов VR46 в премьер-классе.

Марко Бедзекки, VR46 Racing Team, Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Маркес-младший долго оставался вторым, однако за десять кругов до финиша его опередил действующий чемпион Франческо Баньяя. Но вот дальше события приняли неожиданный оборот – еще через два круга лидер заводской Ducati уронил мотоцикл в 13-м повороте, и хотя смог поехать дальше, даже не заработал очков.

Это позволило Бедзекки вместе с победой в гонке стать и новым лидером общего зачета чемпионата мира.

Маркес же даже после этого не смог повторить лучший результат в карьере и финишировать вторым. В концовке намного быстрее всех на подсыхающей трассе был Жоан Зарко. Француз-ветеран, который является лидером MotoGP по количеству подиумов без единой победы, лучше сберег шины и пошел в атаку.

Жоан Зарко, Pramac Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Он обогнал нескольких соперников, а на финальном круге не оставил шансов и Алексу, поднявшись на второе место. Продлись гонка еще три-четыре круга – кто знает, чем бы все закончилось.

Маркес в итоге финишировал третьим, четвертым второй день подряд неожиданно стал не входивший в число фаворитов Франко Морбиделли на Yamaha.

Напарник Зарко Хорхе Мартин подтвердил успех Pramac пятым местом, а Джек Миллер из KTM, словно взяв пример с субботнего прорыва своего партнера по команде Брэда Биндера, финишировал шестым при старте с последнего ряда.

Падение Франческо Баньяи, Ducati

Лучшим результатом Honda стало девятое место Алекса Ринса. Второй (и последний на этом этапе) гонщик японской марки Такааки Накагами запомнился лишь ошибкой и контактом с Фабио Куартараро на первом круге, после чего француз откатился в самый хвост пелотона.

Но повезло и победителю спринта Биндеру – он тоже оказался на асфальте в самом начале гонки, хотя и смог поехать дальше. В самом конце южноафриканца догнал и обогнал Баньяя, но очков не заработал никто из них: все 17 стартовавших гонщиков добрались до клетчатого флага.

Сезон MotoGP продолжится в середине апреля в американском Остине.

Читайте также: Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины

Результаты Гран При Аргентины MotoGP