Бедзекки принес команде Росси историческую победу в MotoGP
Захватив лидерство со старта, итальянец на Ducati лишь увеличивал отрыв с каждым кругом. Его победа стала для VR46 первой в премьер-классе. Лидер сезона Франческо Баньяя поскользнулся на сырой трассе
Воскресный аргентинский дождь обежал превратить гонку второго этапа MotoGP в невероятный триллер – но в действительности она получилась куда более спокойной, чем субботний спринт.
Алекс Маркес во второй раз за два дня упустил преимущество поула на первом же круге, пропустив Марко Бедзекки. Темп последнего в сложных условиях был просто сокрушающим. Итальянец сразу начал отрываться от преследователей и к финишу уехал почти на десять секунд.
Победа на трассе «Термас-де-Рио-Ондо» стала первой в карьере как для самого гонщика так и для команды легенды MotoGP Валентино Росси – Доктор выиграл в качестве босса после 22 стартов VR46 в премьер-классе.
Марко Бедзекки, VR46 Racing Team,
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Маркес-младший долго оставался вторым, однако за десять кругов до финиша его опередил действующий чемпион Франческо Баньяя. Но вот дальше события приняли неожиданный оборот – еще через два круга лидер заводской Ducati уронил мотоцикл в 13-м повороте, и хотя смог поехать дальше, даже не заработал очков.
Это позволило Бедзекки вместе с победой в гонке стать и новым лидером общего зачета чемпионата мира.
Маркес же даже после этого не смог повторить лучший результат в карьере и финишировать вторым. В концовке намного быстрее всех на подсыхающей трассе был Жоан Зарко. Француз-ветеран, который является лидером MotoGP по количеству подиумов без единой победы, лучше сберег шины и пошел в атаку.
Жоан Зарко, Pramac Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Он обогнал нескольких соперников, а на финальном круге не оставил шансов и Алексу, поднявшись на второе место. Продлись гонка еще три-четыре круга – кто знает, чем бы все закончилось.
Маркес в итоге финишировал третьим, четвертым второй день подряд неожиданно стал не входивший в число фаворитов Франко Морбиделли на Yamaha.
Напарник Зарко Хорхе Мартин подтвердил успех Pramac пятым местом, а Джек Миллер из KTM, словно взяв пример с субботнего прорыва своего партнера по команде Брэда Биндера, финишировал шестым при старте с последнего ряда.
Падение Франческо Баньяи, Ducati
Лучшим результатом Honda стало девятое место Алекса Ринса. Второй (и последний на этом этапе) гонщик японской марки Такааки Накагами запомнился лишь ошибкой и контактом с Фабио Куартараро на первом круге, после чего француз откатился в самый хвост пелотона.
Но повезло и победителю спринта Биндеру – он тоже оказался на асфальте в самом начале гонки, хотя и смог поехать дальше. В самом конце южноафриканца догнал и обогнал Баньяя, но очков не заработал никто из них: все 17 стартовавших гонщиков добрались до клетчатого флага.
Сезон MotoGP продолжится в середине апреля в американском Остине.
Результаты Гран При Аргентины MotoGP
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Марко Бедзекки
|Ducati
|44'28.518
|2
|Жоан Зарко
|Ducati
|44'32.603
|4.085
|3
|Алекс Маркес
|Ducati
|44'33.199
|4.681
|4
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|44'36.099
|7.581
|5
|Хорхе Мартин
|Ducati
|44'38.264
|9.746
|6
|Джек Миллер
|KTM
|44'39.080
|10.562
|7
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|44'39.613
|11.095
|8
|Лука Марини
|Ducati
|44'42.212
|13.694
|9
|Алекс Ринс
|Honda
|44'42.845
|14.327
|10
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|44'47.033
|18.515
|11
|Аугусто Фернандес
|KTM
|44'47.898
|19.380
|12
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|44'54.609
|26.091
|13
|Такааки Накагами
|Honda
|44'56.912
|28.394
|14
|Рауль Фернандес
|Aprilia
|44'58.412
|29.894
|15
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|45'04.701
|36.183
|16
|Франческо Баньяя
|Ducati
|45'16.271
|47.753
|17
|Брэд Биндер
|KTM
|45'16.624
|48.106
|Полные результаты
Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Португалии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Португалии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Португалии
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Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины
Бедзекки принес команде Росси историческую победу в MotoGP
Бедзекки принес команде Росси историческую победу в MotoGP Бедзекки принес команде Росси историческую победу в MotoGP
Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP
Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP
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