Бедзекки отказался от заводского байка и остался в команде Росси

Эта история началась несколько недель назад: когда участники премьер-класса продолжили сезон после летних каникул, в паддоке заговорили об ультиматуме, который компания Ducati поставила своему гонщику Марко Бедзекки. Тот должен был покинуть команду Валентино Росси, за которую выступал не один год, и перейти в Pramac – и только в этом случае получbл бы на 2024 год мотоцикл самой свежей заводской версии.

При этом Росси сразу начал борьбу за своего воспитанника – и в итоге выиграл ее. В среду VR46 официально объявила, что Бедзекки останется в ее составе. Для самого итальянца это был непростой выбор. Но в итоге он сохранил верность черно-желтым цветам, благодаря которым смог дебютировать в топовой категории MotoGP и одержать здесь две победы.

Как стало известно нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com, решающую роль в выборе гонщика сыграл технический директор VR46 Маттео Фламиньи: он убедил Марко, что в новом сезоне сможет подготовить мотоцикл 2023 года на конкурентоспособном уровне.

Стоит отметить, что контракт между командой Росси и Ducati на поставку техники истекает в конце 2024 года. Теперь его продление не выгляди само собой разумеющимся.

После сделанного объявления очевидно, что свободное место в Prаmac, которое было предназначено Бедзекки, теперь займет новобранец Ducati Франко Морбиделли.

Сам Марко сейчас идет третьим в общем зачете MotoGP и отстает от лидера сезона Франческо Баньяи из заводской Ducati на 68 очков.

Марко Бедзекки, VR46 Racing Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images