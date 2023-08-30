Бедзекки отказался от заводского байка и остался в команде Росси
Лидер команды VR46 сделал непростой выбор относительно своего будущего в чемпионате MotoGP
Эта история началась несколько недель назад: когда участники премьер-класса продолжили сезон после летних каникул, в паддоке заговорили об ультиматуме, который компания Ducati поставила своему гонщику Марко Бедзекки. Тот должен был покинуть команду Валентино Росси, за которую выступал не один год, и перейти в Pramac – и только в этом случае получbл бы на 2024 год мотоцикл самой свежей заводской версии.
При этом Росси сразу начал борьбу за своего воспитанника – и в итоге выиграл ее. В среду VR46 официально объявила, что Бедзекки останется в ее составе. Для самого итальянца это был непростой выбор. Но в итоге он сохранил верность черно-желтым цветам, благодаря которым смог дебютировать в топовой категории MotoGP и одержать здесь две победы.
Как стало известно нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com, решающую роль в выборе гонщика сыграл технический директор VR46 Маттео Фламиньи: он убедил Марко, что в новом сезоне сможет подготовить мотоцикл 2023 года на конкурентоспособном уровне.
Стоит отметить, что контракт между командой Росси и Ducati на поставку техники истекает в конце 2024 года. Теперь его продление не выгляди само собой разумеющимся.
После сделанного объявления очевидно, что свободное место в Prаmac, которое было предназначено Бедзекки, теперь займет новобранец Ducati Франко Морбиделли.
Сам Марко сейчас идет третьим в общем зачете MotoGP и отстает от лидера сезона Франческо Баньяи из заводской Ducati на 68 очков.
Марко Бедзекки, VR46 Racing Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии
Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP
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Бедзекки отказался от заводского байка и остался в команде Росси
Бедзекки отказался от заводского байка и остался в команде Росси Бедзекки отказался от заводского байка и остался в команде Росси
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