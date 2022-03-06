Бастьянини: Я рискнул с выбором шины и победил

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Энеа Бастьянини одержал свою первую победу в MotoGP, выиграв Гран При Катара. Он квалифицировался вторым, но проиграл старт и откатился на четвертое место.

Затем Бастьянини прошел Бреда Биндера на KTM и оказался позади двух гонщиков Honda. В первой части дистанции оба казались сильнее, но затем Баньяя последовательно обогнал обоих.

После финиша он рассказал, что все решил правильный выбор задней шины.

«Я принял решение поставить резину Medium и когда увидел, что у соперников впереди шины Soft, то понял, что мне нужно всего лишь не отставать от них, и тогда во второй части гонки у меня будет шанс, – сказал Бастьянини. – Собственно, так и получилось. Когда я увидел впереди лидировавшего Пола Эспаргаро, именно в этот момент я стал выкладываться на полную».

Итальянец одержал свою победу на мотоцикле Ducati образца 2021 года. Ранее он утверждал, что байки 2021 и 2022 года очень похожи, а главное их отличие – это новый мотор. Но накануне старта чемпионата и заводская команда Ducati для своих мотоциклов выбрала модернизированные двигатели модели 2021 года.

«Мне очень нравится мотоцикл 2021 года, – сказал Бастьянини после победы. – Мне нравится именно этот мотор, так как у него очень ровная тяга, мне это подходит, я могу быть быстрым».

Для Gresini эта победа стала первой за 16 лет.

«Я хочу поздравить нашу команду. Возможно в Gresini сейчас больше всего молодых новичков среди сотрудников, но в этом и наша сила, так как я нигде не вижу такой же сильной мотивации», – пояснил итальянский гонщик.