Бастьянини выиграл в Остине и вернулся в лидеры MotoGP

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Энеа Бастьянини, выступающий на мотоцикле Ducati за команду Gresini, выиграл очередной этап чемпионата MotoGP, прошедший на трассе в американском Остине. Итальянец, который проводит в высшей лиге второй сезон, одержал уже вторую (после успеха на Гран При Катара) победу в 4-х состоявшихся гонках сезона и вернулся на первую строчку турнирной таблицы.

Стартовав с 5-й позиции, Бастьянини первую половину заезда провел на 3-м месте – в то время как в лидерах гонки побывали стартовавшие с первого ряда Джек Миллер из заводской команды Ducati и Хорхе Мартин из Pramac Ducati. Вскоре после того как гонка пересекла свой экватор, итальянец обогнал потерявшего темп Мартина – а за 5 кругов до финиша опередил и лидировавшего Миллера. Австралиец в итоге пересек линию финиша только 3-м, пропустив вперед (в предпоследнем повороте) еще и Алекса Ринса на Suzuki.

Гонщики японской марки добились по ходу заезда наиболее заметного прогресса. Если на старте пять первых позиций (впервые в истории чемпионата) заняли пилоты на Ducati, то к финишу представители Suzuki отвовевали 2-ю и 4-ю позицию.

Марк Маркес вернулся в число участников чемпионата, пропустив две гонки после падения на Гран При Индонезии. Испанец, до этого выигравший 7 гонок MotoGP из 8-ми, состоявшихся в Остине, после неудачного старта откатился на последнее место – но к финишу пробился на 6-ю позицию. По пути к ней гонщик Honda в ходе зрелищной дуэли опередил действующего чемпиона мира – Фабио Куартараро, в итоге финишировавшего 7-м.

В общем зачете ближайшими преследователями Бастьянини являются Ринс и Алеш Эспаргаро (Aprilia), уступающие итальянцу 5 и 11 очков соответственно.