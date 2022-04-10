Бастьянини выиграл в Остине и вернулся в лидеры MotoGP
Пилот команды-сателлита за 5 кругов до финиша отобрал победу у представителя заводской команды Ducati
Энеа Бастьянини, выступающий на мотоцикле Ducati за команду Gresini, выиграл очередной этап чемпионата MotoGP, прошедший на трассе в американском Остине. Итальянец, который проводит в высшей лиге второй сезон, одержал уже вторую (после успеха на Гран При Катара) победу в 4-х состоявшихся гонках сезона и вернулся на первую строчку турнирной таблицы.
Стартовав с 5-й позиции, Бастьянини первую половину заезда провел на 3-м месте – в то время как в лидерах гонки побывали стартовавшие с первого ряда Джек Миллер из заводской команды Ducati и Хорхе Мартин из Pramac Ducati. Вскоре после того как гонка пересекла свой экватор, итальянец обогнал потерявшего темп Мартина – а за 5 кругов до финиша опередил и лидировавшего Миллера. Австралиец в итоге пересек линию финиша только 3-м, пропустив вперед (в предпоследнем повороте) еще и Алекса Ринса на Suzuki.
Гонщики японской марки добились по ходу заезда наиболее заметного прогресса. Если на старте пять первых позиций (впервые в истории чемпионата) заняли пилоты на Ducati, то к финишу представители Suzuki отвовевали 2-ю и 4-ю позицию.
Марк Маркес вернулся в число участников чемпионата, пропустив две гонки после падения на Гран При Индонезии. Испанец, до этого выигравший 7 гонок MotoGP из 8-ми, состоявшихся в Остине, после неудачного старта откатился на последнее место – но к финишу пробился на 6-ю позицию. По пути к ней гонщик Honda в ходе зрелищной дуэли опередил действующего чемпиона мира – Фабио Куартараро, в итоге финишировавшего 7-м.
В общем зачете ближайшими преследователями Бастьянини являются Ринс и Алеш Эспаргаро (Aprilia), уступающие итальянцу 5 и 11 очков соответственно.
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|2
|Алекс Ринс
|Suzuki
|2.058
|2.058
|3
|Джек Миллер
|Ducati
|2.312
|0.254
|4
|Хоан Мир
|Suzuki
|3.975
|1.663
|5
|Франческо Баньяя
|Ducati
|6.045
|2.070
|6
|Марк Маркес
|Honda
|6.617
|0.572
|7
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|6.760
|0.143
|8
|Хорхе Мартин
|Ducati
|8.441
|1.681
|9
|Жоан Зарко
|Ducati
|12.375
|3.934
|10
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|12.642
|0.267
|11
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|12.947
|0.305
|12
|Брэд Биндер
|KTM
|13.376
|0.429
|13
|Пол Эспаргаро
|Honda
|17.961
|4.585
|14
|Такааки Накагами
|Honda
|18.770
|0.809
|15
|Андреа Довициозо
|Yamaha
|29.319
|10.549
|16
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|29.129
|17
|Лука Марини
|Ducati
|29.630
|0.501
|18
|Мигель Оливейра
|KTM
|32.002
|2.372
|19
|Рауль Фернандес
|KTM
|37.062
|5.060
|20
|Реми Гарднер
|KTM
|42.442
|5.380
|21
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|42.887
|0.445
|22
|Дэррин Биндер
|Yamaha
|1'42.171
|59.284
|Алекс Маркес
|Honda
|15 Laps
|15 Laps
|Марко Беццекки
|Ducati
|18 Laps
|3 Laps
|Полные результаты
Битву Ducati за поул MotoGP в Остине выиграл Мартин
Положение в общем зачете MotoGP после гонки в Остине