Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Битву Ducati за поул MotoGP в Остине выиграл Мартин Следующая / Положение в общем зачете MotoGP после гонки в Остине
MotoGP / Гран При Америк Отчет о гонке

Бастьянини выиграл в Остине и вернулся в лидеры MotoGP

Пилот команды-сателлита за 5 кругов до финиша отобрал победу у представителя заводской команды Ducati

Бастьянини выиграл в Остине и вернулся в лидеры MotoGP
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Энеа Бастьянини, выступающий на мотоцикле Ducati за команду Gresini, выиграл очередной этап чемпионата MotoGP, прошедший на трассе в американском Остине. Итальянец, который проводит в высшей лиге второй сезон, одержал уже вторую (после успеха на Гран При Катара) победу в 4-х состоявшихся гонках сезона и вернулся на первую строчку турнирной таблицы.

Стартовав с 5-й позиции, Бастьянини первую половину заезда провел на 3-м месте – в то время как в лидерах гонки побывали стартовавшие с первого ряда Джек Миллер из заводской команды Ducati и Хорхе Мартин из Pramac Ducati. Вскоре после того как гонка пересекла свой экватор, итальянец обогнал потерявшего темп Мартина – а за 5 кругов до финиша опередил и лидировавшего Миллера. Австралиец в итоге пересек линию финиша только 3-м, пропустив вперед (в предпоследнем повороте) еще и Алекса Ринса на Suzuki.

Гонщики японской марки добились по ходу заезда наиболее заметного прогресса. Если на старте пять первых позиций (впервые в истории чемпионата) заняли пилоты на Ducati, то к финишу представители Suzuki отвовевали 2-ю и 4-ю позицию.

Марк Маркес вернулся в число участников чемпионата, пропустив две гонки после падения на Гран При Индонезии. Испанец, до этого выигравший 7 гонок MotoGP из 8-ми, состоявшихся в Остине, после неудачного старта откатился на последнее место – но к финишу пробился на 6-ю позицию. По пути к ней гонщик Honda в ходе зрелищной дуэли опередил действующего чемпиона мира  – Фабио Куартараро, в итоге финишировавшего 7-м.

В общем зачете ближайшими преследователями Бастьянини являются Ринс и Алеш Эспаргаро (Aprilia), уступающие итальянцу 5 и 11 очков соответственно.

Читайте также:
Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 Italy Энеа Бастьянини Ducati    
2 Spain Алекс Ринс Suzuki 2.058 2.058
3 Australia Джек Миллер Ducati 2.312 0.254
4 Spain Хоан Мир Suzuki 3.975 1.663
5 Italy Франческо Баньяя Ducati 6.045 2.070
6 Spain Марк Маркес Honda 6.617 0.572
7 France Фабио Куартараро Yamaha 6.760 0.143
8 Spain Хорхе Мартин Ducati 8.441 1.681
9 France Жоан Зарко Ducati 12.375 3.934
10 Spain Маверик Виньялес Aprilia 12.642 0.267
11 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 12.947 0.305
12 South Africa Брэд Биндер KTM 13.376 0.429
13 Spain Пол Эспаргаро Honda 17.961 4.585
14 Japan Такааки Накагами Honda 18.770 0.809
15 Italy Андреа Довициозо Yamaha 29.319 10.549
16 Italy Франко Морбиделли Yamaha 29.129  
17 Italy Лука Марини Ducati 29.630 0.501
18 Portugal Мигель Оливейра KTM 32.002 2.372
19 Spain Рауль Фернандес KTM 37.062 5.060
20 Australia Реми Гарднер KTM 42.442 5.380
21 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 42.887 0.445
22 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 1'42.171 59.284
  Spain Алекс Маркес Honda 15 Laps 15 Laps
  Italy Марко Беццекки Ducati 18 Laps 3 Laps
Полные результаты
Поделились
Комментарии
Битву Ducati за поул MotoGP в Остине выиграл Мартин
Предыдущая новость

Битву Ducati за поул MotoGP в Остине выиграл Мартин
Следующая новость

Положение в общем зачете MotoGP после гонки в Остине

Положение в общем зачете MotoGP после гонки в Остине

Самое важное:

Маркес объяснил, почему проиграл старт в Остине
MotoGP MotoGP

Маркес объяснил, почему проиграл старт в Остине

Положение в общем зачете MotoGP после гонки в Остине
MotoGP MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после гонки в Остине

Бастьянини выиграл в Остине и вернулся в лидеры MotoGP
MotoGP MotoGP

Бастьянини выиграл в Остине и вернулся в лидеры MotoGP

Битву Ducati за поул MotoGP в Остине выиграл Мартин
MotoGP MotoGP

Битву Ducati за поул MotoGP в Остине выиграл Мартин

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.