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MotoGP / Гран При Австрии Отчет о квалификации

Бастьянини впервые выиграл квалификацию MotoGP

Гонщики Ducati заняли четыре первых позиции по итогам субботней сессии в Шпильберге, лидер сезона Фабио Куартараро опередил своего главного соперника Алеша Эспаргаро

Льюис Дункан
Автор:
Бастьянини впервые выиграл квалификацию MotoGP
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Чемпион Moto2 2020 года Энеа Бастьянини одержал в этом году уже три победы в премьер-классе чемпионата, но до Гран При Австрии ни разу не стартовал с первой позиции. Но в этот уик-энд гонщик Gresini показал, что может быть быстр и на одном круге – итальянец на 0,024 секунды переиграл представителя заводской Ducati Франческо Баньяю и добыл свой первый поул. 

Джек Миллер и Хорхе Мартин подтвердили, что на трассе с длинными прямыми мотоциклы итальянского производителя имеют преимущество над остальной техникой. За шесть последних лет Ducati одержала в Шпильберге пять побед в гонках, лишь в 2021-м сильнейшим здесь стал Брэд Биндер на KTM.

Лидер сезона Фабио Куартараро стал пятым, проиграв 0,231 секунды. Его главный соперник Алеш Эспаргаро, пробившийся в финал из первого сегмента, проехал всего на 0,029 медленнее – но ему не засчитали круг за нарушение пределов трассы, так что испанец из Aprilia будет на решетке только девятым.  

Энеа Бастьянини, Gresini Racing

Энеа Бастьянини, Gresini Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Сильнейшим гонщиком Aprilia в итоге стал Маверик Виньялес с седьмым временем, опередивший на одну позицию Хоана Мира на Suzuki. 

Проблемы Honda на австрийском этапе лишь усугубились: никто из ее представителей не попал в решающий сегмент, выше всех на стартовом поле будет Такааки Накагами, ставший 14-м.

Марко Бедзекки и Алекс Маркес упали по ходу сессии в новой «эске» на подъеме к третьему повороту, обоим предстоит начинать борьбу из самого конца решетки.

Результаты будут опубликованы позже

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