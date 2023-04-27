Бастьянини вернется в пелотон MotoGP на этапе в Хересе, Маркес – нет
В этот уик-энд мотоциклетный чемпионат мира продолжит свой сезон на Гран При Испании. Состав участников вновь претерпел изменения
Старт нового сезона MotoGP оказался очень богатым на травмы гонщиков: после первого уик-энда в Португалии из строя выбыли сразу четверо спортсменов с различными повреждениями, в Аргентине к ним добавился еще один.
Лишь теперь, по прошествии нескольких недель, гонщики постепенно залечивают ссадины, ушибы и переломы – и получают от медиков разрешение продолжить выступления.
В эти выходные в Хересе вновь выйдет на трассу представитель заводской Ducati Энеа Бастьянини. Он сломал плечевую кость в столкновении с Лукой Марини, нацеливался вернуться в пелотон еще на третьем этапе в Остине – но по совету врачей в итоге не стал делать этого.
Теперь 25-летний итальянец готов продолжать сезон. Организаторы MotoGP сообщили, что его состояние дает возможность провести уик-энд.
А вот восстановление Марка Маркеса оказалось более долгим – шестикратный чемпион премьер-класса также попал в аварию в Портимане, перенес операцию и пока продолжает реабилитацию. Вместо него на Гран При Испании выступит Икер Лекуона, который в 2020-21 годах стартовал в чемпионате мира не KTM.
Также еще далеко до восстановления Полу Эспаргаро, получившего множественные переломы после опасного падения на первом Гран При сезона. Его вновь заменит Йонас Фольгер.
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Америк
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Америк Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Америк
Стартовая решетка Гран При Америк MotoGP
Стартовая решетка Гран При Америк MotoGP Стартовая решетка Гран При Америк MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Америк MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Америк MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Америк MotoGP
Бастьянини по совету врачей не поедет на американский этап MotoGP
Бастьянини по совету врачей не поедет на американский этап MotoGP Бастьянини по совету врачей не поедет на американский этап MotoGP
Врачам предстоит решить, выступит ли Бастьянини в Остине
Врачам предстоит решить, выступит ли Бастьянини в Остине Врачам предстоит решить, выступит ли Бастьянини в Остине
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины
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