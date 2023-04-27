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Бастьянини вернется в пелотон MotoGP на этапе в Хересе, Маркес – нет

В этот уик-энд мотоциклетный чемпионат мира продолжит свой сезон на Гран При Испании. Состав участников вновь претерпел изменения

Льюис Дункан
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Бастьянини вернется в пелотон MotoGP на этапе в Хересе, Маркес – нет

Старт нового сезона MotoGP оказался очень богатым на травмы гонщиков: после первого уик-энда в Португалии из строя выбыли сразу четверо спортсменов с различными повреждениями, в Аргентине к ним добавился еще один. 

Лишь теперь, по прошествии нескольких недель, гонщики постепенно залечивают ссадины, ушибы и переломы – и получают от медиков разрешение продолжить выступления. 

В эти выходные в Хересе вновь выйдет на трассу представитель заводской Ducati Энеа Бастьянини. Он сломал плечевую кость в столкновении с Лукой Марини, нацеливался вернуться в пелотон еще на третьем этапе в Остине – но по совету врачей в итоге не стал делать этого. 

Теперь 25-летний итальянец готов продолжать сезон. Организаторы MotoGP сообщили, что его состояние дает возможность провести уик-энд.

А вот восстановление Марка Маркеса оказалось более долгим – шестикратный чемпион премьер-класса также попал в аварию в Портимане, перенес операцию и пока продолжает реабилитацию. Вместо него на Гран При Испании выступит Икер Лекуона, который в 2020-21 годах стартовал в чемпионате мира не KTM.

Также еще далеко до восстановления Полу Эспаргаро, получившего множественные переломы после опасного падения на первом Гран При сезона. Его вновь заменит Йонас Фольгер.

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