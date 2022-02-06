Бастьянини стал быстрейшим по итогам второго дня тестов MotoGP

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С 5 по 6 февраля на «Сепанге» прошла первая часть основных предсезонных тестов MotoGP. Энеа Бастьянини на Ducati стал быстрейшим по итогам второго дня мотоциклетных заездов и поставил рекордное для трассы время 1'58.131, перебив субботний результат Алеша Эспаргаро почти на 2 десятых секунды. Сам пилот Aprilia в воскресенье стал вторым, а третьим оказался Хорхе Мартин из Pramac.

В пятерку также вошли Алекс Ринс и Маверик Виньялес: оба участника чемпионата показали одинаковое время. Действующий чемпион Фабио Куартараро стал единственным из Yamaha, кому удалось закончить воскресенье в 20-ке.

Примерно за четыре часа за до конца тестового дня над автодромом пошел дождь, и некоторые команды больше не стали выпускать своих пилотов на трассу. Однако несколько гонщиков, включая новичка Даррина Биндера (RNF Yamaha) и Куартараро, все же решили опробовать свои байки в мокрых условиях – но, очевидно, все прошло без каких-либо улучшений времен.

Реми Гарднер (Tech3) не стал выезжать на влажный асфальт из-за боли в руки – за пару недель до начала тестов испанец упал на тренировке, после чего Гарднеру провели операцию на поврежденном правом запястье.

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В субботу на асфальте дважды оказывался Марк Маркес, а в воскресенье жертвой «Сепанга» стал Хоан Мир – к счастью для пилота Suzuki, все обошлось без повреждений.

Вторая часть тестов состоится с 11 по 13 февраля в Индонезии.

Дополнительная информация: Льюис Дункан

Топ-15 по итогам тестов MotoGP в Малайзии 6 февраля

Поз. Гонщик Команда Мотоцикл Время Отст. 1 Энеа Бастьянини Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'58.131 2 Алеш Эспаргаро Aprilia Racing APRILIA 1'58.157 0.026 3 Хорхе Мартин Pramac Racing DUCATI 1'58.243 0.112 4 Алекс Ринс Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'58.261 0.130 5 Маверик Виньялес Aprilia Racing APRILIA 1'58.261 0.130 6 Франческо Баньяя Ducati Lenovo Team DUCATI 1'58.265 0.134 7 Фабио Куартараро Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'58.313 0.182 8 Марк Маркес Repsol Honda Team HONDA 1'58.332 0.201 9 Жоан Зарко Pramac Racing DUCATI 1'58.413 0.282 10 Пол Эспаргаро Repsol Honda Team HONDA 1'58.420 0.289 11 Лука Марини Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'58.230 0.299 12 Хоан Мир Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'58.29 0.398 13 Такааки Накагами LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'58.607 0.476 14 Джек Миллер Ducati Lenovo Team DUCATI 1'58.645 0.514 15 Мигель Оливейра Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'58.701 1.570