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MotoGP / Февральские тесты в Малайзии Новости

Бастьянини стал быстрейшим по итогам второго дня тестов MotoGP

Пилот Gresini Racing заодно обновил рекорд трассы MotoGP

Бастьянини стал быстрейшим по итогам второго дня тестов MotoGP
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С 5 по 6 февраля на «Сепанге» прошла первая часть основных предсезонных тестов MotoGP. Энеа Бастьянини на Ducati стал быстрейшим по итогам второго дня мотоциклетных заездов и поставил рекордное для трассы время 1'58.131, перебив субботний результат Алеша Эспаргаро почти на 2 десятых секунды. Сам пилот Aprilia в воскресенье стал вторым, а третьим оказался Хорхе Мартин из Pramac.

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В пятерку также вошли Алекс Ринс и Маверик Виньялес: оба участника чемпионата показали одинаковое время. Действующий чемпион Фабио Куартараро стал единственным из Yamaha, кому удалось закончить воскресенье в 20-ке.

Примерно за четыре часа за до конца тестового дня над автодромом пошел дождь, и некоторые команды больше не стали выпускать своих пилотов на трассу. Однако несколько гонщиков, включая новичка Даррина Биндера (RNF Yamaha) и Куартараро, все же решили опробовать свои байки в мокрых условиях – но, очевидно, все прошло без каких-либо улучшений времен.

Реми Гарднер (Tech3) не стал выезжать на влажный асфальт из-за боли в руки – за пару недель до начала тестов испанец упал на тренировке, после чего Гарднеру провели операцию на поврежденном правом запястье.

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В субботу на асфальте дважды оказывался Марк Маркес, а в воскресенье жертвой «Сепанга» стал Хоан Мир – к счастью для пилота Suzuki, все обошлось без повреждений.

Вторая часть тестов состоится с 11 по 13 февраля в Индонезии.

Дополнительная информация: Льюис Дункан

Топ-15 по итогам тестов MotoGP в Малайзии 6 февраля

Поз.

Гонщик

Команда

Мотоцикл

Время

 Отст.

1

Italy Энеа Бастьянини

Gresini Racing MotoGP

DUCATI

1'58.131

 

2

Spain Алеш Эспаргаро

Aprilia Racing

APRILIA

1'58.157

 0.026

3

Spain Хорхе Мартин

Pramac Racing

DUCATI

1'58.243

0.112

4

Spain Алекс Ринс

Team SUZUKI ECSTAR

SUZUKI

1'58.261

0.130

5

Spain Маверик Виньялес

Aprilia Racing

APRILIA

1'58.261

0.130

6

Italy Франческо Баньяя

Ducati Lenovo Team

DUCATI

1'58.265

0.134

7

France Фабио Куартараро

Monster Energy Yamaha MotoGP

YAMAHA

1'58.313

0.182

8

Spain Марк Маркес

Repsol Honda Team

HONDA

1'58.332

0.201

9

France Жоан Зарко

Pramac Racing

DUCATI

1'58.413

0.282

10

Spain Пол Эспаргаро

Repsol Honda Team

HONDA

1'58.420

0.289

11

Italy Лука Марини

Mooney VR46 Racing Team

DUCATI

1'58.230

0.299

12

Spain Хоан Мир

Team SUZUKI ECSTAR

SUZUKI

1'58.29

0.398

13

Japan Такааки Накагами

LCR Honda IDEMITSU

HONDA

1'58.607

0.476

14

Australia Джек Миллер

Ducati Lenovo Team

DUCATI

1'58.645

0.514

15

Portugal Мигель Оливейра

Red Bull KTM Factory Racing

KTM

1'58.701

1.570
 
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