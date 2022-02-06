Бастьянини стал быстрейшим по итогам второго дня тестов MotoGP
Пилот Gresini Racing заодно обновил рекорд трассы MotoGP
С 5 по 6 февраля на «Сепанге» прошла первая часть основных предсезонных тестов MotoGP. Энеа Бастьянини на Ducati стал быстрейшим по итогам второго дня мотоциклетных заездов и поставил рекордное для трассы время 1'58.131, перебив субботний результат Алеша Эспаргаро почти на 2 десятых секунды. Сам пилот Aprilia в воскресенье стал вторым, а третьим оказался Хорхе Мартин из Pramac.
В пятерку также вошли Алекс Ринс и Маверик Виньялес: оба участника чемпионата показали одинаковое время. Действующий чемпион Фабио Куартараро стал единственным из Yamaha, кому удалось закончить воскресенье в 20-ке.
Примерно за четыре часа за до конца тестового дня над автодромом пошел дождь, и некоторые команды больше не стали выпускать своих пилотов на трассу. Однако несколько гонщиков, включая новичка Даррина Биндера (RNF Yamaha) и Куартараро, все же решили опробовать свои байки в мокрых условиях – но, очевидно, все прошло без каких-либо улучшений времен.
Реми Гарднер (Tech3) не стал выезжать на влажный асфальт из-за боли в руки – за пару недель до начала тестов испанец упал на тренировке, после чего Гарднеру провели операцию на поврежденном правом запястье.
В субботу на асфальте дважды оказывался Марк Маркес, а в воскресенье жертвой «Сепанга» стал Хоан Мир – к счастью для пилота Suzuki, все обошлось без повреждений.
Вторая часть тестов состоится с 11 по 13 февраля в Индонезии.
Дополнительная информация: Льюис Дункан
Топ-15 по итогам тестов MotoGP в Малайзии 6 февраля
|
Поз.
|
Гонщик
|
Команда
|
Мотоцикл
|
Время
|Отст.
|
1
|
Энеа Бастьянини
|
Gresini Racing MotoGP
|
DUCATI
|
1'58.131
|
|
2
|
Алеш Эспаргаро
|
Aprilia Racing
|
APRILIA
|
1'58.157
|0.026
|
3
|
Хорхе Мартин
|
Pramac Racing
|
DUCATI
|
1'58.243
|
0.112
|
4
|
Алекс Ринс
|
Team SUZUKI ECSTAR
|
SUZUKI
|
1'58.261
|
0.130
|
5
|
Маверик Виньялес
|
Aprilia Racing
|
APRILIA
|
1'58.261
|
0.130
|
6
|
Франческо Баньяя
|
Ducati Lenovo Team
|
DUCATI
|
1'58.265
|
0.134
|
7
|
Фабио Куартараро
|
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
YAMAHA
|
1'58.313
|
0.182
|
8
|
Марк Маркес
|
Repsol Honda Team
|
HONDA
|
1'58.332
|
0.201
|
9
|
Жоан Зарко
|
Pramac Racing
|
DUCATI
|
1'58.413
|
0.282
|
10
|
Пол Эспаргаро
|
Repsol Honda Team
|
HONDA
|
1'58.420
|
0.289
|
11
|
Лука Марини
|
Mooney VR46 Racing Team
|
DUCATI
|
1'58.230
|
0.299
|
12
|
Хоан Мир
|
Team SUZUKI ECSTAR
|
SUZUKI
|
1'58.29
|
0.398
|
13
|
Такааки Накагами
|
LCR Honda IDEMITSU
|
HONDA
|
1'58.607
|
0.476
|
14
|
Джек Миллер
|
Ducati Lenovo Team
|
DUCATI
|
1'58.645
|
0.514
|
15
|
Мигель Оливейра
|
Red Bull KTM Factory Racing
|
KTM
|
1'58.701
|
1.570
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