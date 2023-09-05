Бастьянини пропустит из-за травм три этапа MotoGP

Стартовав на Гран При Каталонии 14-м, Энеа Бастьянини решал максимально поздно затормозить на внутреннем радиусе первого поворота, задел мотоцикл Жоана Зарко и вызвал массовое столкновение с участием пяти гонщиков.

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Но если после красных флагов все остальные участники аварии смогли выйти на повторный старт, то у самого Энеа диагностировали многочисленные переломы руки и ноги – представителю заводской Ducati потребовалась операция.

Как подтвердила команда поздно вечером в понедельник, Бастьянини точно пропустит предстоящие гонки в Мизано, Индии и Японии.

В кратком официальном заявлении сказано: «Энеа сделали операцию на левой руке и левом локте, поврежденных в аварии на Гран При Каталонии.

Хирургическим вмешательством руководили профессор Катани и профессор Таралло из клиники Модены. Оно прошло успешно, и уже скоро Энеа начнет реабилитационные мероприятия.

Гонщик Ducati пропустит ближайший этап, свой домашний Гран При в Мизано, а также две следующие гонки в Индии и Японии».

Для Бастьянини это уже вторая травма по ходу нынешнего сезона. На первом же Гран При в Хересе он столкнулся с Лукой Марини и получил перелом плеча, из-за которого пропустил пять следующих этапов.

Команда пока не объявила, кто заменит итальянского гонщика – по всей видимости, это будет Микеле Пирро, который и так должен был стартовать в Мизано по «уайлд-кард».

При этом на старт в ближайший уик-энд, скорее всего, сможет выйти лидер сезона Франческо Баньяя, который стал участником другой аварии на старте в Барселоне: он вылетел из седла и оказался под колесами KTM Брэда Биндера, но каким-то чудом избежал неприятных травм.

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Энеа Бастьянини, Ducati Team, после аварии Фото: Gold and Goose / Motorsport Images