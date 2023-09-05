Бастьянини пропустит из-за травм три этапа MotoGP
Падение на старте гонки в Барселоне привело для итальянца из Ducati на операционный стол и стало продолжением разочарований нынешнего сезона
Стартовав на Гран При Каталонии 14-м, Энеа Бастьянини решал максимально поздно затормозить на внутреннем радиусе первого поворота, задел мотоцикл Жоана Зарко и вызвал массовое столкновение с участием пяти гонщиков.
Но если после красных флагов все остальные участники аварии смогли выйти на повторный старт, то у самого Энеа диагностировали многочисленные переломы руки и ноги – представителю заводской Ducati потребовалась операция.
Как подтвердила команда поздно вечером в понедельник, Бастьянини точно пропустит предстоящие гонки в Мизано, Индии и Японии.
В кратком официальном заявлении сказано: «Энеа сделали операцию на левой руке и левом локте, поврежденных в аварии на Гран При Каталонии.
Хирургическим вмешательством руководили профессор Катани и профессор Таралло из клиники Модены. Оно прошло успешно, и уже скоро Энеа начнет реабилитационные мероприятия.
Гонщик Ducati пропустит ближайший этап, свой домашний Гран При в Мизано, а также две следующие гонки в Индии и Японии».
Для Бастьянини это уже вторая травма по ходу нынешнего сезона. На первом же Гран При в Хересе он столкнулся с Лукой Марини и получил перелом плеча, из-за которого пропустил пять следующих этапов.
Команда пока не объявила, кто заменит итальянского гонщика – по всей видимости, это будет Микеле Пирро, который и так должен был стартовать в Мизано по «уайлд-кард».
При этом на старт в ближайший уик-энд, скорее всего, сможет выйти лидер сезона Франческо Баньяя, который стал участником другой аварии на старте в Барселоне: он вылетел из седла и оказался под колесами KTM Брэда Биндера, но каким-то чудом избежал неприятных травм.
Энеа Бастьянини, Ducati Team, после аварии
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Стартовая решетка Гран При Каталонии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Каталонии MotoGP Стартовая решетка Гран При Каталонии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Каталонии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Каталонии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Каталонии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Каталонии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Каталонии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Каталонии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP
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