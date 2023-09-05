Предыдущая / Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Каталонии
MotoGP / Гран При Каталонии Новость

Бастьянини пропустит из-за травм три этапа MotoGP

Падение на старте гонки в Барселоне привело для итальянца из Ducati на операционный стол и стало продолжением разочарований нынешнего сезона

Льюис Дункан
Автор:
Энеа Бастьянини, Ducati Team, после аварии

Стартовав на Гран При Каталонии 14-м, Энеа Бастьянини решал максимально поздно затормозить на внутреннем радиусе первого поворота, задел мотоцикл Жоана Зарко и вызвал массовое столкновение с участием пяти гонщиков. 

Читайте также:

Но если после красных флагов все остальные участники аварии смогли выйти на повторный старт, то у самого Энеа диагностировали многочисленные переломы руки и ноги – представителю заводской Ducati потребовалась операция. 

Как подтвердила команда поздно вечером в понедельник, Бастьянини точно пропустит предстоящие гонки в Мизано, Индии и Японии. 

В кратком официальном заявлении сказано: «Энеа сделали операцию на левой руке и левом локте, поврежденных в аварии на Гран При Каталонии. 

Хирургическим вмешательством руководили профессор Катани и профессор Таралло из клиники Модены. Оно прошло успешно, и уже скоро Энеа начнет реабилитационные мероприятия. 

Гонщик Ducati пропустит ближайший этап, свой домашний Гран При в Мизано, а также две следующие гонки в Индии и Японии».

Для Бастьянини это уже вторая травма по ходу нынешнего сезона. На первом же Гран При в Хересе он столкнулся с Лукой Марини и получил перелом плеча, из-за которого пропустил пять следующих этапов. 

Команда пока не объявила, кто заменит итальянского гонщика – по всей видимости, это будет Микеле Пирро, который и так должен был стартовать в Мизано по «уайлд-кард».

При этом на старт в ближайший уик-энд, скорее всего, сможет выйти лидер сезона Франческо Баньяя, который стал участником другой аварии на старте в Барселоне: он вылетел из седла и оказался под колесами KTM Брэда Биндера, но каким-то чудом избежал неприятных травм.

Читайте также:
Энеа Бастьянини, Ducati Team, после аварии

Энеа Бастьянини, Ducati Team, после аварии

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Поделились
Комментарии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Каталонии
Льюис Дункан Больше от
Льюис Дункан
Оба гонщика Ducati попали в больницу после аварий в Барселоне

Оба гонщика Ducati попали в больницу после аварий в Барселоне

MotoGP
Гран При Каталонии

Оба гонщика Ducati попали в больницу после аварий в Барселоне Оба гонщика Ducati попали в больницу после аварий в Барселоне

Алеш Эспаргаро отобрал у Баньяи победу в спринте Гран При Каталонии

Алеш Эспаргаро отобрал у Баньяи победу в спринте Гран При Каталонии

MotoGP
Гран При Каталонии

Алеш Эспаргаро отобрал у Баньяи победу в спринте Гран При Каталонии Алеш Эспаргаро отобрал у Баньяи победу в спринте Гран При Каталонии

Риккардо отправили в больницу после аварии в тренировке

Риккардо отправили в больницу после аварии в тренировке

Формула 1
Гран При Нидерландов

Риккардо отправили в больницу после аварии в тренировке Риккардо отправили в больницу после аварии в тренировке

Энеа Бастьянини Больше от
Энеа Бастьянини
Стартовая решетка Гран При Каталонии MotoGP

Стартовая решетка Гран При Каталонии MotoGP

MotoGP
Гран При Каталонии

Стартовая решетка Гран При Каталонии MotoGP Стартовая решетка Гран При Каталонии MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Каталонии MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Каталонии MotoGP

MotoGP
Гран При Каталонии

Стартовая решетка спринта Гран При Каталонии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Каталонии MotoGP

Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP

Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP

MotoGP
Гран При Австрии

Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP

Ducati Team Больше от
Ducati Team
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Каталонии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Каталонии

MotoGP
Гран При Австрии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Каталонии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Каталонии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии

MotoGP
Гран При Австрии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии

Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP

MotoGP
Гран При Австрии

Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP

Самое важное:

«Он позволил это…». Росберг подметил странность в действиях Леклера

«Он позволил это…». Росберг подметил странность в действиях Леклера

F1 Формула 1
Гран При Италии

«Он позволил это…». Росберг подметил странность в действиях Леклера «Он позволил это…». Росберг подметил странность в действиях Леклера

Слухи: Марк Маркес всерьез задумался о расставании с Honda в MotoGP

Слухи: Марк Маркес всерьез задумался о расставании с Honda в MotoGP

MGP MotoGP

Слухи: Марк Маркес всерьез задумался о расставании с Honda в MotoGP Слухи: Марк Маркес всерьез задумался о расставании с Honda в MotoGP

Что мировые СМИ написали о Гран При Италии

Что мировые СМИ написали о Гран При Италии

F1 Формула 1
Гран При Италии

Что мировые СМИ написали о Гран При Италии Что мировые СМИ написали о Гран При Италии

«Придется строить новый зал для трофеев». Хорнер пожаловался на сложности из-за побед

«Придется строить новый зал для трофеев». Хорнер пожаловался на сложности из-за побед

F1 Формула 1
Гран При Италии

«Придется строить новый зал для трофеев». Хорнер пожаловался на сложности из-за побед «Придется строить новый зал для трофеев». Хорнер пожаловался на сложности из-за побед

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.