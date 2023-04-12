Бастьянини по совету врачей не поедет на американский этап MotoGP

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Победитель четырех гонок MotoGP Энеа Бастьянини попал в аварию на втором круге субботнего спринта в Портимане и сломал ключицу. После консультаций с врачами решено было отказаться от операции – так как повреждения оказались не самыми серьезными, ожидалось, что 25-летний итальянец восстановится к третьему этапу в США.

Однако после того, как во вторник гонщик провел оценочные тесты в Мизано на мотоцикле Супербайка, стало ясно, что возвращение будет не настолько быстрым.

Команда Ducati объявила, что напарником чемпиона мира Франческо Баньяи в предстоящий уик-энд станет Микеле Пирро.

В официальном заявлении сказано: «После нескольких кругов в Мизано на Panigale V4S гонщик Ducati прошел полное обследование в клинике доктора Порчеллини в Форли. Тот подтвердил, что Бастьянини необходима еще пара недель для окончательного восстановления от травмы плечевого отдела, полученного по ходу Гран При Португалии.

Энеа продолжит восстановительную программу и нацелен вернуться в гонки на этапе в Хересе. В Техасе его заменит Микеле Пирро».

Ранее стало известно, что уик-энд в Остине пропустит лидер Honda Марк Маркес, который тоже не успел восстановиться от травм. Не выступит в гонках и Пол Эспаргаро из Tech3, которым после падения в тренировке первого этапа получил тяжелые повреждения. До возвращения его будет заменять Йонас Фольгер.

Еще одному травмированному, Мигелю Оливейре, предстоит дождаться медицинской комиссии в четверг. Это же касается и Хоана Мира, который упал в спринте на аргентинском этапе.

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