Бастьянини одержал в Катаре первую победу в MotoGP
Гонщик Gresini проиграл старт, но смог отыграть позиции, совершив несколько ярких обгонов
Энеа Бастьянини блестяще выиграл Гран При Катара, первый этап нового сезона MotoGP. Он стартовал вторым, откатился на четвертое место, но смог последовательно обогнать Марка Маркеса, Бреда Биндера и Пола Эспаргаро, чтобы выйти в лидеры и одержать свою первую победу в топ-классе.
На старте обладатель поула Хорхе Мартин столкнулся с видимыми проблемами с контролем над ускорением, и, после того, как его мотоцикл потерял стабильность, откатился на седьмое место. Мартин в этом сезоне выступает с двигателем Ducati 2022 года: заводская команда, при этом, сочла такой мотор слишком "агрессивным", предпочтя ему модернизированный агрегат 2021 года.
До финиша Мартин так и не добрался: за 12 кругов до финиша он столкнулся с Франческо Баньяей в борьбе за восьмое место. Оба гонщика поднялись на ноги, но не смогли продолжить выступление.
Мартин также невольно испортил старт Бастьянини: тот находился в непосредственной близости, и когда Pramac Ducati Мартина стало раскачивать, Энео пришлось уворачиваться и терять на этом время.
В итоге в лидеры с шестого места прорвался Пол Эспаргаро, а вторым оказался Марк Маркес. Однако шестикратный чемпион вскоре потерял темп, и на финише был только пятым.
Пол Эспаргаро лидировал большую часть гонки, но за четыре круга до финиша его догнал Бастьянини. оказавшись под давлением, Эспаргаро ошибся, широко проехал поворот и пропустил вперед еще и Бреда Биндера, откатившись на третье место. Однако далее ему уже никто не угрожал, и Эспаргаро смог финишировать на подиуме.
Действующий чемпион Фабио Куартараро был вынужден сражаться в конце первой десятки. Если бы не сходы в группе лидеров, он мог бы и вовсе оказаться вне Топ-10, но так финишировал девятым.
Гонка стала провалом для заводской команды Ducati. Еще до аварии Баньяи и Мартина из борьбы выбыл Джек Миллер, который свернул в боксы на седьмом круге из-за технических проблем.
После Гран При Катара Бастьянини является лидером чемпионата. А вот в командном зачете первое место остается за заводской командой Honda.
Результаты Гран При Катара MotoGP
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|Очки
|1
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|-
|25
|2
|Брэд Биндер
|KTM
|0.346
|0.346
|20
|3
|Пол Эспаргаро
|Honda
|1.351
|1.351
|16
|4
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|2.242
|2.242
|13
|5
|Марк Маркес
|Honda
|4.099
|4.099
|11
|6
|Хоан Мир
|Suzuki
|4.843
|4.843
|10
|7
|Алекс Ринс
|Suzuki
|8.810
|8.810
|9
|8
|Жоан Зарко
|Ducati
|10.536
|10.536
|8
|9
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|10.543
|10.543
|7
|10
|Такааки Накагами
|Honda
|14.967
|14.967
|6
|11
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|16.712
|16.712
|5
|12
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|23.216
|23.216
|4
|13
|Лука Марини
|Ducati
|27.283
|27.283
|3
|14
|Андреа Довициозо
|Yamaha
|27.374
|27.374
|2
|15
|Реми Гарднер
|KTM
|41.107
|41.107
|1
|16
|Дэррин Биндер
|Yamaha
|41.119
|41.119
|17
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|41.349
|41.349
|18
|Рауль Фернандес
|KTM
|42.357
|42.357
|Хорхе Мартин
|Ducati
|Франческо Баньяя
|Ducati
|Мигель Оливейра
|KTM
|Алекс Маркес
|Honda
|Марко Беццекки
|Ducati
|Джек Миллер
|Ducati
|Полные результаты
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