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MotoGP / Гран При Катара Отчет о гонке

Бастьянини одержал в Катаре первую победу в MotoGP

Гонщик Gresini проиграл старт, но смог отыграть позиции, совершив несколько ярких обгонов

Бастьянини одержал в Катаре первую победу в MotoGP
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Энеа Бастьянини блестяще выиграл Гран При Катара, первый этап нового сезона MotoGP. Он стартовал вторым, откатился на четвертое место, но смог последовательно обогнать Марка Маркеса, Бреда Биндера и Пола Эспаргаро, чтобы выйти в лидеры и одержать свою первую победу в топ-классе.

На старте обладатель поула Хорхе Мартин столкнулся с видимыми проблемами с контролем над ускорением, и, после того, как его мотоцикл потерял стабильность, откатился на седьмое место. Мартин в этом сезоне выступает с двигателем Ducati 2022 года: заводская команда, при этом, сочла такой мотор слишком "агрессивным", предпочтя ему модернизированный агрегат 2021 года.

До финиша Мартин так и не добрался: за 12 кругов до финиша он столкнулся с Франческо Баньяей в борьбе за восьмое место. Оба гонщика поднялись на ноги, но не смогли продолжить выступление.  

 

Мартин также невольно испортил старт Бастьянини: тот находился в непосредственной близости, и когда Pramac Ducati Мартина стало раскачивать, Энео пришлось уворачиваться и терять на этом время.

В итоге в лидеры с шестого места прорвался Пол Эспаргаро, а вторым оказался Марк Маркес. Однако шестикратный чемпион вскоре потерял темп, и на финише был только пятым.

Пол Эспаргаро лидировал большую часть гонки, но за четыре круга до финиша его догнал Бастьянини. оказавшись под давлением, Эспаргаро ошибся, широко проехал поворот и пропустил вперед еще и Бреда Биндера, откатившись на третье место. Однако далее ему уже никто не угрожал, и Эспаргаро смог финишировать на подиуме.

Действующий чемпион Фабио Куартараро был вынужден сражаться в конце первой десятки. Если бы не сходы в группе лидеров, он мог бы и вовсе оказаться вне Топ-10, но так финишировал девятым.

Гонка стала провалом для заводской команды Ducati. Еще до аварии Баньяи и Мартина из борьбы выбыл Джек Миллер, который свернул в боксы на седьмом круге из-за технических проблем.

После Гран При Катара Бастьянини является лидером чемпионата. А вот в командном зачете первое место остается за заводской командой Honda.

Подробности:

Результаты Гран При Катара MotoGP

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв Очки
1 Italy Энеа Бастьянини Ducati -   25
2 South Africa Брэд Биндер KTM 0.346 0.346 20
3 Spain Пол Эспаргаро Honda 1.351 1.351 16
4 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 2.242 2.242 13
5 Spain Марк Маркес Honda 4.099 4.099 11
6 Spain Хоан Мир Suzuki 4.843 4.843 10
7 Spain Алекс Ринс Suzuki 8.810 8.810 9
8 France Жоан Зарко Ducati 10.536 10.536 8
9 France Фабио Куартараро Yamaha 10.543 10.543 7
10 Japan Такааки Накагами Honda 14.967 14.967 6
11 Italy Франко Морбиделли Yamaha 16.712 16.712 5
12 Spain Маверик Виньялес Aprilia 23.216 23.216 4
13 Italy Лука Марини Ducati 27.283 27.283 3
14 Italy Андреа Довициозо Yamaha 27.374 27.374 2
15 Australia Реми Гарднер KTM 41.107 41.107 1
16 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 41.119 41.119  
17 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 41.349 41.349  
18 Spain Рауль Фернандес KTM 42.357 42.357  
  Spain Хорхе Мартин Ducati      
  Italy Франческо Баньяя Ducati      
  Portugal Мигель Оливейра KTM      
  Spain Алекс Маркес Honda      
  Italy Марко Беццекки Ducati      
  Australia Джек Миллер Ducati      
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