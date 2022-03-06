Бастьянини одержал в Катаре первую победу в MotoGP

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Энеа Бастьянини блестяще выиграл Гран При Катара, первый этап нового сезона MotoGP. Он стартовал вторым, откатился на четвертое место, но смог последовательно обогнать Марка Маркеса, Бреда Биндера и Пола Эспаргаро, чтобы выйти в лидеры и одержать свою первую победу в топ-классе.

На старте обладатель поула Хорхе Мартин столкнулся с видимыми проблемами с контролем над ускорением, и, после того, как его мотоцикл потерял стабильность, откатился на седьмое место. Мартин в этом сезоне выступает с двигателем Ducati 2022 года: заводская команда, при этом, сочла такой мотор слишком "агрессивным", предпочтя ему модернизированный агрегат 2021 года.

До финиша Мартин так и не добрался: за 12 кругов до финиша он столкнулся с Франческо Баньяей в борьбе за восьмое место. Оба гонщика поднялись на ноги, но не смогли продолжить выступление.





Мартин также невольно испортил старт Бастьянини: тот находился в непосредственной близости, и когда Pramac Ducati Мартина стало раскачивать, Энео пришлось уворачиваться и терять на этом время.

В итоге в лидеры с шестого места прорвался Пол Эспаргаро, а вторым оказался Марк Маркес. Однако шестикратный чемпион вскоре потерял темп, и на финише был только пятым.

Пол Эспаргаро лидировал большую часть гонки, но за четыре круга до финиша его догнал Бастьянини. оказавшись под давлением, Эспаргаро ошибся, широко проехал поворот и пропустил вперед еще и Бреда Биндера, откатившись на третье место. Однако далее ему уже никто не угрожал, и Эспаргаро смог финишировать на подиуме.

Действующий чемпион Фабио Куартараро был вынужден сражаться в конце первой десятки. Если бы не сходы в группе лидеров, он мог бы и вовсе оказаться вне Топ-10, но так финишировал девятым.

Гонка стала провалом для заводской команды Ducati. Еще до аварии Баньяи и Мартина из борьбы выбыл Джек Миллер, который свернул в боксы на седьмом круге из-за технических проблем.

После Гран При Катара Бастьянини является лидером чемпионата. А вот в командном зачете первое место остается за заводской командой Honda.

Результаты Гран При Катара MotoGP