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MotoGP / Гран При Франции Отчет о гонке

Бастьянини одержал третью победу в сезоне MotoGP, Баньяя упал

Гонка, которая должна была стать триумфом Ducati, принесла марке смешанные эмоции

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Бастьянини одержал третью победу в сезоне MotoGP, Баньяя упал
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Гран При Франции традиционно выигрывают иностранцы – первая и единственная победа местного гонщика зафиксирована в исторических летописях лишь в 1954 году. В этом сезоне переполненные трибуны ждали успеха действующего чемпиона Фабио Куартараро, но тот после неудачного старта не попал даже на подиум. 

Гонка завершилась в пользу Ducati. Джек Миллер, выбравший более мягкие шины, выиграл старт и смог создать небольшой отрыв, но вскоре прошлогоднего победителя гонки в Ле-Мане догнал стартовавший с поула Франческо Баньяя. Борьба напарников вышла короткой, и уже вскоре Миллер вынужден был признать поражение.

Джек Миллер, Ducati Team, Франческо Баньяя, Ducati Team

Джек Миллер, Ducati Team, Франческо Баньяя, Ducati Team

Фото: Dorna

На середине дистанции Джека догнал и опередил Энеа Бастьянини из сателлита Gresini – в паддоке MotoGP ходят упорные слухи, что на будущий год два эти гонщика поменяются командами. 

Бастьянини не только вышел на второе место, но и догнал лидирующего Баньяю. Какое-то время два итальянца просто ехали на расстоянии пары десятых, а за семь кругов до финиша Энеа перешел к атакам. Он вышел вперед, но Франческо тотчас вернул лидерство. 

Падение Франческо Баньяи, Ducati Team

Падение Франческо Баньяи, Ducati Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Однако дальше все пошло не по его сценарию: сначала Баньяя ошибся и откатился на второй место, а буквально через пару поворотов уронил байк и окончательно выбыл из гонки.

Это позволило Бастьянини продолжить уникальную серию – в этот году 24-летний спортсмен или побеждает (как в Катаре и Остине), или финиширует где-то далеко позади. 

Энеа Бастьянини, Gresini Racing

Энеа Бастьянини, Gresini Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Миллер доехал до финиша вторым, проиграв три секунды, а острый спор за третье место завершился в тользу Алеша Эспаргаро из Aprilia – много кругов на того наседал Квартараро, но так и не нашел возможности провести атаку и подняться на подиум домашнего этапа. 

Еще один француз Жоан Зарко, оштрафованный после квалификации и переставленный на десятое место, пробился к финишу на пятое место.

Для Suzuki гонка стала ночным кошмаром. Оба гонщика команды, объявившей недавно о намерении покинуть чемпионат, попали в аварии. Алекс Ринс и Хоан Мир хорошо стартовали и поднялись в первую пятерку, но первый вскоре не удержал равновесие после выезда в гравий, а второй уронил голубой мотоцикл чуть позже. 

Падение Алекса Ринса, Team Suzuki MotoGP

Падение Алекса Ринса, Team Suzuki MotoGP

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Марк Маркес стал сильнейшим представителем Honda на шестом месте, опередив Такааки Накагами и сильнейшего гонщика KTM Брэда Биндера. 

По итогам семи этапов Фабио Куартараро остался лидером общего зачета MotoGP, хотя соперникам и удалось сократить отставание от француза. 

Сезон чемпионата мира продолжится в последние выходные мая в Муджелло.

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Результаты Гран При Франции MotoGP

Позиция # Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 23 Italy Энеа Бастьянини Ducati 41'34.613  
2 43 Australia Джек Миллер Ducati 41'37.331 2.718
3 41 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 41'38.795 4.182
4 20 France Фабио Куартараро Yamaha 41'38.901 4.288
5 5 France Жоан Зарко Ducati 41'45.752 11.139
6 93 Spain Марк Маркес Honda 41'49.768 15.155
7 30 Japan Такааки Накагами Honda 41'51.293 16.680
8 33 South Africa Брэд Биндер KTM 41'53.072 18.459
9 10 Italy Лука Марини Ducati 41'55.154 20.541
10 12 Spain Маверик Виньялес Aprilia 41'56.099 21.486
11 44 Spain Пол Эспаргаро Honda 41'57.320 22.707
12 72 Italy Марко Беццекки Ducati 41'58.021 23.408
13 49 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 42'01.045 26.432
14 73 Spain Алекс Маркес Honda 42'03.323 28.710
15 21 Italy Франко Морбиделли Yamaha 42'04.046 29.433
16 4 Italy Андреа Довициозо Yamaha 42'12.762 38.149
17 40 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 42'34.361 59.748
  88 Portugal Мигель Оливейра KTM 37'14.762 3 Laps
  63 Italy Франческо Баньяя Ducati 30'48.398 7 Laps
  89 Spain Хорхе Мартин Ducati 24'52.128 11 Laps
  36 Spain Хоан Мир Suzuki 20'04.968 14 Laps
  25 Spain Рауль Фернандес KTM 9'29.930 21 Laps
  42 Spain Алекс Ринс Suzuki 8'40.952 22 Laps
  87 Australia Реми Гарднер KTM 4'47.629 24 Laps
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