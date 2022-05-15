Бастьянини одержал третью победу в сезоне MotoGP, Баньяя упал

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Гран При Франции традиционно выигрывают иностранцы – первая и единственная победа местного гонщика зафиксирована в исторических летописях лишь в 1954 году. В этом сезоне переполненные трибуны ждали успеха действующего чемпиона Фабио Куартараро, но тот после неудачного старта не попал даже на подиум.

Гонка завершилась в пользу Ducati. Джек Миллер, выбравший более мягкие шины, выиграл старт и смог создать небольшой отрыв, но вскоре прошлогоднего победителя гонки в Ле-Мане догнал стартовавший с поула Франческо Баньяя. Борьба напарников вышла короткой, и уже вскоре Миллер вынужден был признать поражение.

Джек Миллер, Ducati Team, Франческо Баньяя, Ducati Team Фото: Dorna

На середине дистанции Джека догнал и опередил Энеа Бастьянини из сателлита Gresini – в паддоке MotoGP ходят упорные слухи, что на будущий год два эти гонщика поменяются командами.

Бастьянини не только вышел на второе место, но и догнал лидирующего Баньяю. Какое-то время два итальянца просто ехали на расстоянии пары десятых, а за семь кругов до финиша Энеа перешел к атакам. Он вышел вперед, но Франческо тотчас вернул лидерство.

Падение Франческо Баньяи, Ducati Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Однако дальше все пошло не по его сценарию: сначала Баньяя ошибся и откатился на второй место, а буквально через пару поворотов уронил байк и окончательно выбыл из гонки.

Это позволило Бастьянини продолжить уникальную серию – в этот году 24-летний спортсмен или побеждает (как в Катаре и Остине), или финиширует где-то далеко позади.

Энеа Бастьянини, Gresini Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Миллер доехал до финиша вторым, проиграв три секунды, а острый спор за третье место завершился в тользу Алеша Эспаргаро из Aprilia – много кругов на того наседал Квартараро, но так и не нашел возможности провести атаку и подняться на подиум домашнего этапа.

Еще один француз Жоан Зарко, оштрафованный после квалификации и переставленный на десятое место, пробился к финишу на пятое место.

Для Suzuki гонка стала ночным кошмаром. Оба гонщика команды, объявившей недавно о намерении покинуть чемпионат, попали в аварии. Алекс Ринс и Хоан Мир хорошо стартовали и поднялись в первую пятерку, но первый вскоре не удержал равновесие после выезда в гравий, а второй уронил голубой мотоцикл чуть позже.

Падение Алекса Ринса, Team Suzuki MotoGP Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Марк Маркес стал сильнейшим представителем Honda на шестом месте, опередив Такааки Накагами и сильнейшего гонщика KTM Брэда Биндера.

По итогам семи этапов Фабио Куартараро остался лидером общего зачета MotoGP, хотя соперникам и удалось сократить отставание от француза.

Сезон чемпионата мира продолжится в последние выходные мая в Муджелло.

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Результаты Гран При Франции MotoGP