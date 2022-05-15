Бастьянини одержал третью победу в сезоне MotoGP, Баньяя упал
Гонка, которая должна была стать триумфом Ducati, принесла марке смешанные эмоции
Гран При Франции традиционно выигрывают иностранцы – первая и единственная победа местного гонщика зафиксирована в исторических летописях лишь в 1954 году. В этом сезоне переполненные трибуны ждали успеха действующего чемпиона Фабио Куартараро, но тот после неудачного старта не попал даже на подиум.
Гонка завершилась в пользу Ducati. Джек Миллер, выбравший более мягкие шины, выиграл старт и смог создать небольшой отрыв, но вскоре прошлогоднего победителя гонки в Ле-Мане догнал стартовавший с поула Франческо Баньяя. Борьба напарников вышла короткой, и уже вскоре Миллер вынужден был признать поражение.
Джек Миллер, Ducati Team, Франческо Баньяя, Ducati Team
Фото: Dorna
На середине дистанции Джека догнал и опередил Энеа Бастьянини из сателлита Gresini – в паддоке MotoGP ходят упорные слухи, что на будущий год два эти гонщика поменяются командами.
Бастьянини не только вышел на второе место, но и догнал лидирующего Баньяю. Какое-то время два итальянца просто ехали на расстоянии пары десятых, а за семь кругов до финиша Энеа перешел к атакам. Он вышел вперед, но Франческо тотчас вернул лидерство.
Падение Франческо Баньяи, Ducati Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Однако дальше все пошло не по его сценарию: сначала Баньяя ошибся и откатился на второй место, а буквально через пару поворотов уронил байк и окончательно выбыл из гонки.
Это позволило Бастьянини продолжить уникальную серию – в этот году 24-летний спортсмен или побеждает (как в Катаре и Остине), или финиширует где-то далеко позади.
Энеа Бастьянини, Gresini Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Миллер доехал до финиша вторым, проиграв три секунды, а острый спор за третье место завершился в тользу Алеша Эспаргаро из Aprilia – много кругов на того наседал Квартараро, но так и не нашел возможности провести атаку и подняться на подиум домашнего этапа.
Еще один француз Жоан Зарко, оштрафованный после квалификации и переставленный на десятое место, пробился к финишу на пятое место.
Для Suzuki гонка стала ночным кошмаром. Оба гонщика команды, объявившей недавно о намерении покинуть чемпионат, попали в аварии. Алекс Ринс и Хоан Мир хорошо стартовали и поднялись в первую пятерку, но первый вскоре не удержал равновесие после выезда в гравий, а второй уронил голубой мотоцикл чуть позже.
Падение Алекса Ринса, Team Suzuki MotoGP
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Марк Маркес стал сильнейшим представителем Honda на шестом месте, опередив Такааки Накагами и сильнейшего гонщика KTM Брэда Биндера.
По итогам семи этапов Фабио Куартараро остался лидером общего зачета MotoGP, хотя соперникам и удалось сократить отставание от француза.
Сезон чемпионата мира продолжится в последние выходные мая в Муджелло.
Результаты Гран При Франции MotoGP
|Позиция
|#
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|23
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|41'34.613
|2
|43
|Джек Миллер
|Ducati
|41'37.331
|2.718
|3
|41
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|41'38.795
|4.182
|4
|20
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|41'38.901
|4.288
|5
|5
|Жоан Зарко
|Ducati
|41'45.752
|11.139
|6
|93
|Марк Маркес
|Honda
|41'49.768
|15.155
|7
|30
|Такааки Накагами
|Honda
|41'51.293
|16.680
|8
|33
|Брэд Биндер
|KTM
|41'53.072
|18.459
|9
|10
|Лука Марини
|Ducati
|41'55.154
|20.541
|10
|12
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|41'56.099
|21.486
|11
|44
|Пол Эспаргаро
|Honda
|41'57.320
|22.707
|12
|72
|Марко Беццекки
|Ducati
|41'58.021
|23.408
|13
|49
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|42'01.045
|26.432
|14
|73
|Алекс Маркес
|Honda
|42'03.323
|28.710
|15
|21
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|42'04.046
|29.433
|16
|4
|Андреа Довициозо
|Yamaha
|42'12.762
|38.149
|17
|40
|Дэррин Биндер
|Yamaha
|42'34.361
|59.748
|88
|Мигель Оливейра
|KTM
|37'14.762
|3 Laps
|63
|Франческо Баньяя
|Ducati
|30'48.398
|7 Laps
|89
|Хорхе Мартин
|Ducati
|24'52.128
|11 Laps
|36
|Хоан Мир
|Suzuki
|20'04.968
|14 Laps
|25
|Рауль Фернандес
|KTM
|9'29.930
|21 Laps
|42
|Алекс Ринс
|Suzuki
|8'40.952
|22 Laps
|87
|Реми Гарднер
|KTM
|4'47.629
|24 Laps
|Полные результаты
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Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции