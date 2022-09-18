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MotoGP / Гран При Арагона Отчет о квалификации

Бастьянини на последнем круге увел у Баньяи победу в Гран При Арагона

Сражение двух гонщиков Ducati стало главной темой гонки, Фабио Куартараро упал на первом круге после столкновения с Марком Маркесом

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Бастьянини на последнем круге увел у Баньяи победу в Гран При Арагона
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15-я гонка сезона MotoGP вышла хоть и не самой богатой на события, но невероятно напряженной. По сути, она проходила в двух параллельных плоскостях. Франческо Баньяя и Энае Бастьянини оспаривали победу, все остальные сражались за третье место. 

Еще до старта большие боссы Ducati объявили, что два гонщика, которые с будущего года станут напарниками в заводской команде, вправе бороться между собой. И Бастьянини, который сейчас едет на прошлогоднем мотоцикле за сателлита Gresini, воспринял это как руководство к действию. 

Стартовав третьим и потеряв время в самом начале из-за контакта с Алешем Эспаргаро на Aprilia, он быстро прошел Джека Миллера и начал наседать на лидирующего с поула Баньяю. 

На восьмом круге Бастьянини даже удалось провести обгон в первом повороте, но почти тут же ошибся в 12-м и вновь оказался вторым. После этого стало видно, что Энеа просто едет позади лидера и ждет финальных кругов. 

Франческо Баньяя, Ducati Team, Энеа Бастьянини, Pramac Ducati

Франческо Баньяя, Ducati Team, Энеа Бастьянини, Pramac Ducati

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

В концовке Бастьянини вновь активизировался, несколько раз пробовал атаковать в конце прямых – а на самом последнем круге вдруг неожиданно провел элегантную атаку там, где этого никто не ждал – в седьмом повороте. 

Баньяя не нашел, что ответить сопернику. Победитель четырех последних Гран При признал, что решил не рисковать и гарантировано заработать 20 очков за второе место. На финише будущих напарников разделили 0,042 секунды. 

Столкновение Марка Маркеса, Honda, и Фабио Куартараро, Yamaha, на первом круге

Столкновение Марка Маркеса, Honda, и Фабио Куартараро, Yamaha, на первом круге

После гонки отставание Баньяи от лидера сезона Фабио Куартараро разом сократилось с 30 до 10 баллов: француз на выходе из третьего повороте налетел сзади на мотоцикл вернувшегося в чемпионат Марка Маркеса и опасно упал (вот видео этого эпизода).

По предварительной информации, гонщик Yamaha не получил опасных повреждений, но от его комфортного лидерства в общем зачете почти ничего не осталось. 

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Спор за третью позицию всю гонку вели Эспаргаро, Миллер и лидер KTM Брэд Биндер. Последний очень здорово стартовал с девятой позиции и уже по ходу первого круга оказался вторым. 

Пропустив Бастьянини, три гонщика довольно долго сохраняли статус-кво – группу возглавлял Биндер (на фото ниже), – но благодаря обгону на предпоследнем круге нижняя ступень подиума все же досталась Эспаргаро. Тот начал уик-энд с двух серьезных падений и ехал гонку со сломанным пальцем руки, но все же смог вернуться на пьедестал впервые за семь этапов.

Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing, Алеш Эспаргаро, Aprilia, Джек Миллер, Ducati

Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing, Алеш Эспаргаро, Aprilia, Джек Миллер, Ducati

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Почти вся десятка осталась за Ducati – благодаря этому марка досрочно гарантировала себе победу в зачете конструкторов, уже третью подряд. 

Алекс Ринс из Suzuki финишировал девятым после того, как на первом круге едва не наехал на упавшего Куартараро. Алекс Маркес стал лучшим представителем Honda на 12-м месте. После аварии лидера команды в активе Yamaha оказался только 14-й результат, добытый ветераном Кэлом Кратчлоу – бородач-британец вернулся в MotoGP на подмену ушедшему Андреа Довициозо. 

Возвращение не по плану

Первая после долгого (строго говоря, 112-дневного) перерыва гонка Марка Маркеса прошла совсем не так, как ожидали поклонники шестикратного чемпиона. Испанец отлично стартовал с 13-го места и разом поднялся до шестого, но на выходе из третьего поворота заднее колесо Honda заскользило, Марк потерял темп, что и привело к контакту с не ожидавшим этого Куартараро. 

После этого обломок кузовной панели Yamaha застрял в районе заднего колеса мотоцикла Марка. Тот продолжил движение, но по ходу первого круга угодил в новую аварию, теперь уже с Такааки Накагами – японец тоже влетел Маркеса сзади и оказался на асфальте. 

После такого начала гонщик Honda заехал в боксы и прекратил борьбу.

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Результаты Гран При Арагона

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Энеа Бастьянини Ducati 41'35.462  
2 Italy Франческо Баньяя Ducati 41'35.504 0.042
3 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 41'41.601 6.139
4 South Africa Брэд Биндер KTM 41'41.841 6.379
5 Australia Джек Миллер Ducati 41'42.426 6.964
6 Spain Хорхе Мартин Ducati 41'47.492 12.030
7 Italy Лука Марини Ducati 41'47.936 12.474
8 France Жоан Зарко Ducati 41'48.117 12.655
9 Spain Алекс Ринс Suzuki 41'48.164 12.702
10 Italy Марко Беццекки Ducati 41'51.612 16.150
11 Portugal Мигель Оливейра KTM 41'52.533 17.071
12 Spain Алекс Маркес Honda 41'53.925 18.463
13 Spain Маверик Виньялес Aprilia 41'54.192 18.730
14 United Kingdom Кэл Кратчлоу Yamaha 41'55.552 20.090
15 Spain Пол Эспаргаро Honda 42'03.050 27.588
16 Australia Реми Гарднер KTM 42'04.267 28.805
17 Italy Франко Морбиделли Yamaha 42'05.884 30.422
18 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 42'06.792 31.330
19 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 42'07.057 31.595
20 Spain Рауль Фернандес KTM 42'11.622 36.160
  Spain Марк Маркес Honda 2'26.005 22 Laps
  France Фабио Куартараро Yamaha    
  Japan Такааки Накагами Honda    
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