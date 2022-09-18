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15-я гонка сезона MotoGP вышла хоть и не самой богатой на события, но невероятно напряженной. По сути, она проходила в двух параллельных плоскостях. Франческо Баньяя и Энае Бастьянини оспаривали победу, все остальные сражались за третье место.

Еще до старта большие боссы Ducati объявили, что два гонщика, которые с будущего года станут напарниками в заводской команде, вправе бороться между собой. И Бастьянини, который сейчас едет на прошлогоднем мотоцикле за сателлита Gresini, воспринял это как руководство к действию.

Стартовав третьим и потеряв время в самом начале из-за контакта с Алешем Эспаргаро на Aprilia, он быстро прошел Джека Миллера и начал наседать на лидирующего с поула Баньяю.

На восьмом круге Бастьянини даже удалось провести обгон в первом повороте, но почти тут же ошибся в 12-м и вновь оказался вторым. После этого стало видно, что Энеа просто едет позади лидера и ждет финальных кругов.

Франческо Баньяя, Ducati Team, Энеа Бастьянини, Pramac Ducati Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

В концовке Бастьянини вновь активизировался, несколько раз пробовал атаковать в конце прямых – а на самом последнем круге вдруг неожиданно провел элегантную атаку там, где этого никто не ждал – в седьмом повороте.

Баньяя не нашел, что ответить сопернику. Победитель четырех последних Гран При признал, что решил не рисковать и гарантировано заработать 20 очков за второе место. На финише будущих напарников разделили 0,042 секунды.

Столкновение Марка Маркеса, Honda, и Фабио Куартараро, Yamaha, на первом круге

После гонки отставание Баньяи от лидера сезона Фабио Куартараро разом сократилось с 30 до 10 баллов: француз на выходе из третьего повороте налетел сзади на мотоцикл вернувшегося в чемпионат Марка Маркеса и опасно упал (вот видео этого эпизода).

По предварительной информации, гонщик Yamaha не получил опасных повреждений, но от его комфортного лидерства в общем зачете почти ничего не осталось.

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Все остальные

Спор за третью позицию всю гонку вели Эспаргаро, Миллер и лидер KTM Брэд Биндер. Последний очень здорово стартовал с девятой позиции и уже по ходу первого круга оказался вторым.

Пропустив Бастьянини, три гонщика довольно долго сохраняли статус-кво – группу возглавлял Биндер (на фото ниже), – но благодаря обгону на предпоследнем круге нижняя ступень подиума все же досталась Эспаргаро. Тот начал уик-энд с двух серьезных падений и ехал гонку со сломанным пальцем руки, но все же смог вернуться на пьедестал впервые за семь этапов.

Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing, Алеш Эспаргаро, Aprilia, Джек Миллер, Ducati Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Почти вся десятка осталась за Ducati – благодаря этому марка досрочно гарантировала себе победу в зачете конструкторов, уже третью подряд.

Алекс Ринс из Suzuki финишировал девятым после того, как на первом круге едва не наехал на упавшего Куартараро. Алекс Маркес стал лучшим представителем Honda на 12-м месте. После аварии лидера команды в активе Yamaha оказался только 14-й результат, добытый ветераном Кэлом Кратчлоу – бородач-британец вернулся в MotoGP на подмену ушедшему Андреа Довициозо.

Возвращение не по плану

Первая после долгого (строго говоря, 112-дневного) перерыва гонка Марка Маркеса прошла совсем не так, как ожидали поклонники шестикратного чемпиона. Испанец отлично стартовал с 13-го места и разом поднялся до шестого, но на выходе из третьего поворота заднее колесо Honda заскользило, Марк потерял темп, что и привело к контакту с не ожидавшим этого Куартараро.

После этого обломок кузовной панели Yamaha застрял в районе заднего колеса мотоцикла Марка. Тот продолжил движение, но по ходу первого круга угодил в новую аварию, теперь уже с Такааки Накагами – японец тоже влетел Маркеса сзади и оказался на асфальте.

После такого начала гонщик Honda заехал в боксы и прекратил борьбу.

Сезон MotoGP продолжится через неделю в Японии.

Результаты Гран При Арагона