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MotoGP / Гран При Италии Новости

Бастьянини и Зарко рассказали об аварии по пути на старт

Автор:
, Главный редактор

Гонщики так и смогли разобраться, кто же стал виновником инцидента, случившегося еще до начала гонки

Бастьянини и Зарко рассказали об аварии по пути на старт

Мотоциклетный Гран При Италии, прошедший в эти выходные в Муджелло, был богат на падения. В частности, на 2-м круге в гравии оказались лидировавший на тот момент в гонке Франческо Баньяя на Ducati и шестикратный чемпион мира Марк Маркес на Honda.

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Однако самый первый – и самый странный – инцидент случился еще до старта, в самом конце прогревочного круга. Непосредственно на подъезде к стартовой решетке дебютант чемпионата Энеа Бастьянини (на фото) влетел сзади в мотоцикл Жоана Зарко. Байк итальянца сделал сальто и получил серьезные повреждения при приземлении, а сам пилот перелетел через руль (позже стало известно, что гонщик ушиб ногу). Поврежденную технику оперативно убрали, и старт был дан почти без задержки – Бастьянини при этом вернуться на трассу уже не смог.

 

Видео аварии можно увидеть здесь или здесь при наличии возможности обойти распространяющиеся на Россию географические ограничения.

«Когда мы подъехали к решетке, Зарко затормозил в очень странном месте, – рассказал итальянец позже в паддоке. – И затормозил очень резко. Избежать столкновения было невозможно. Просто сумасшествие – пожалуй, все, что я могу сказать на эту тему». При этом стоит учесть, что Зарко должен был начинать гонку с первого стартового ряда, а Бастьянини – с 5-го.

Зарко, который смог стартовать и закончил заезд на 4-й позиции, после финиша сообщил журналистам, что был не меньше Бастьянини удивлен случившимся: «В момент удара мне показалось, что мотоцикл сейчас просто развалится. Но потом я посмотрел назад – и выяснилось, что все не так плохо».

Пилот Pramac также рассказал о ходе гонки, в которой он несколько раз выходил в лидеры, опережая ехавшего первым Фабио Куартараро – а в итоге не попал даже на подиум, пропустив вперед Мигеля Оливейру на КТМ и Хоана Мира на Suzuki.

«Обгонять Фабио получалось, но он сражался очень хорошо. После каждой моей атаки он старался как можно быстрее организовать контратаку, чтобы успеть посильнее оторваться к начало следующего круга (где я мог снова использовать преимущество в мощности на главной прямой) и снизить мои шансы на новый обгон.

У него это хорошо получалось, в то время как мне кое-чего не хватало в поведении мотоцикла: байк был не слишком стабилен, танцевал подо мной – и это отнимало дополнительные силы. Собственно, когда потом пришлось обороняться от Оливейры и пилотов Suzuki, мне не хватило именно сил.

Может быть, я смог бы дольше держаться впереди Фабио, но это грозило падением – и при моей неуверенности в мотоцикле это было слишком рискованно».

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Cудьи MotoGP дважды поменяли итоги гонки в Муджелло

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Италии
Автор Кирилл Качнов

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