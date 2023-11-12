MotoGP Гран При Малайзии
Отчет о гонке

Бастьянини впервые в сезоне выиграл гонку MotoGP, Баньяя опередил Мартина

Победителем Гран При Малайзии стал гонщик заводской Ducati – но вовсе не действующий чемпион, а его напарник, который не поднимался на вершину подиума с прошлого сентября

Льюис Дункан
Автор Льюис Дункан
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Энеа Бастьянини, Ducati Team

Для Энеа Бастьянини нынешний сезон премьер-класса проходит под знаком травм. Получив заветное место в заводской Ducati, итальянец успел проехать всего полтора круга до аварии в спринте первого этапа и перелома ключицы.

Гонщик вернулся, пропустив полсезона, но еще одна авария – теперь на старте в Барселоне – вновь отправила его в лазарет. И только в Малайзии Энеа сделал то, для чего переходил в фирменную команду. На «Сепанге» он нашел общий язык с мотоциклом, изменив настройки ради стабильности на входе в повороты. 

Результатом стала третья позиция в квалификации, четвертое место в спринте – и уверенная победа в главной гонке. Бастьянини, чье место в команде на будущий сезон в последнее время стало вызывать серьезные вопросы, захватил лидерство в первом же повороте, после чего не дал соперникам ни одного шанса в споре за победу. 

После старта: впереди Энеа Бастьянини, Ducati Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

После старта: впереди Энеа Бастьянини, Ducati Team

Герой субботы Алекс Маркес из Gresini стартовал лучше всех, но слишком поздно затормозил перед первым поворотом, пропустил Бастьянини и в итоге финишировал вторым, уступив полторы секунды.

В споре за третье место на этот раз сошлись два претендента на титул. Франческо Баньяя, который днем ранее ничего не смог противопоставить Хорхе Мартину, на этот раз сражался изо всех сил – соперники несколько раз обменялись позициями, и в итоге действующий чемпион стал отрываться и оторвался от соперника из Pramac, что позволило ему увеличить отрыв в общем зачете с 11 до 14 очков. 

В споре за пятое место Фабио Куартараро из Yamaha смог в концовке переиграть Марко Бедзекки – после этого итальянец из VR46, который весной лидировал в общем зачете MotoGP, окончательно потерял даже математические шансы на титул. 

Еще один гонщик Yamaha Франко Морбиделли завершил дистанцию седьмым, опередив сильнейшего представителя KTM Джека Миллера. 

Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team, после падения

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team, после падения

Другой гонщик австрийской марки Брэд Биндер не финишировал из-за падения, как и Алеш Эспаргаро из Aprilia с Мигелем Оливейрой из RNF.

Марк Маркес, который на «Сепанге» стартовал лишь с 20-й позиции, завершил гонку 13-м. 

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Сезон MotoGP продолжится через неделю в Катаре, где Франческо Баньяя может стать двукратным чемпионом мира. 

Результаты Гран При Малайзии MotoGP (20 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 Italy Энеа БастьяниниDucati Team

39'59.137
2 Spain Алекс МаркесGresini Racing

+1.535

40'00.672
3 Italy Франческоб БаньяяDucati Team

+3.562

40'02.699
4 Spain Хорхе МартинPramac Racing

+10.526

40'09.663
5 France Фабио КуартарароYamaha Factory Racing

+15.000

40'14.137
6 Italy Марко БедзеккиTeam VR46

+16.946

40'16.083
7 Italy Франко МорбиделлиYamaha Factory Racing

+18.553

40'17.690
8 Australia Джек МиллерRed Bull KTM Factory Racing

+19.204

40'18.341
9 Italy Фабио Ди ДжаннантониоGresini Racing

+19.399

40'18.536
10 Italy Лука МариниTeam VR46

+19.740

40'18.877
11 Spain Маверик ВиньялесAprilia Racing Team

+21.189

40'20.326
12 France Жоан ЗаркоPramac Racing

+23.598

40'22.735
13 Spain Марк МаркесRepsol Honda Team

+27.079

40'26.216
14 Spain Аугусто ФернандесTech 3

+28.940

40'28.077
15 Spain Пол ЭспаргароTech 3

+29.849

40'28.986
16 Spain Икер ЛекуонаTeam LCR

+50.960

40'50.097
17 Spain Альваро БаутистаDucati Team

+53.564

40'52.701
18 Japan Такааки НакагамиTeam LCR

+1'42.162

41'41.299
  South Africa Брэд БиндерRed Bull KTM Factory Racing

+9 Laps

22'09.255
  Spain Алеш ЭспаргароAprilia Racing Team

+12 Laps

16'11.438
  Spain Рауль ФернандесRNF Racing

+14 Laps

12'11.705
  Portugal Мигель ОливейраRNF Racing

+15 Laps

10'12.006
  Spain Хоан МирRepsol Honda Team

+16 Laps

8'09.740

 

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