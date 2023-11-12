Бастьянини впервые в сезоне выиграл гонку MotoGP, Баньяя опередил Мартина
Победителем Гран При Малайзии стал гонщик заводской Ducati – но вовсе не действующий чемпион, а его напарник, который не поднимался на вершину подиума с прошлого сентября
Для Энеа Бастьянини нынешний сезон премьер-класса проходит под знаком травм. Получив заветное место в заводской Ducati, итальянец успел проехать всего полтора круга до аварии в спринте первого этапа и перелома ключицы.
Гонщик вернулся, пропустив полсезона, но еще одна авария – теперь на старте в Барселоне – вновь отправила его в лазарет. И только в Малайзии Энеа сделал то, для чего переходил в фирменную команду. На «Сепанге» он нашел общий язык с мотоциклом, изменив настройки ради стабильности на входе в повороты.
Результатом стала третья позиция в квалификации, четвертое место в спринте – и уверенная победа в главной гонке. Бастьянини, чье место в команде на будущий сезон в последнее время стало вызывать серьезные вопросы, захватил лидерство в первом же повороте, после чего не дал соперникам ни одного шанса в споре за победу.
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
После старта: впереди Энеа Бастьянини, Ducati Team
Герой субботы Алекс Маркес из Gresini стартовал лучше всех, но слишком поздно затормозил перед первым поворотом, пропустил Бастьянини и в итоге финишировал вторым, уступив полторы секунды.
В споре за третье место на этот раз сошлись два претендента на титул. Франческо Баньяя, который днем ранее ничего не смог противопоставить Хорхе Мартину, на этот раз сражался изо всех сил – соперники несколько раз обменялись позициями, и в итоге действующий чемпион стал отрываться и оторвался от соперника из Pramac, что позволило ему увеличить отрыв в общем зачете с 11 до 14 очков.
В споре за пятое место Фабио Куартараро из Yamaha смог в концовке переиграть Марко Бедзекки – после этого итальянец из VR46, который весной лидировал в общем зачете MotoGP, окончательно потерял даже математические шансы на титул.
Еще один гонщик Yamaha Франко Морбиделли завершил дистанцию седьмым, опередив сильнейшего представителя KTM Джека Миллера.
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team, после падения
Другой гонщик австрийской марки Брэд Биндер не финишировал из-за падения, как и Алеш Эспаргаро из Aprilia с Мигелем Оливейрой из RNF.
Марк Маркес, который на «Сепанге» стартовал лишь с 20-й позиции, завершил гонку 13-м.
Сезон MotoGP продолжится через неделю в Катаре, где Франческо Баньяя может стать двукратным чемпионом мира.
Результаты Гран При Малайзии MotoGP (20 кругов)
Стартовая решетка Гран При Малайзии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Малайзии MotoGP Стартовая решетка Гран При Малайзии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Малайзии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Малайзии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Малайзии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Таиланда MotoGP
Стартовая решетка Гран При Таиланда MotoGP Стартовая решетка Гран При Таиланда MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Таиланда
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Таиланда Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Таиланда
Стартовая решетка спринта Гран При Таиланда MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Таиланда MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Таиланда MotoGP
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Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии
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