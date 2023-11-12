Бастьянини впервые в сезоне выиграл гонку MotoGP, Баньяя опередил Мартина

Для Энеа Бастьянини нынешний сезон премьер-класса проходит под знаком травм. Получив заветное место в заводской Ducati, итальянец успел проехать всего полтора круга до аварии в спринте первого этапа и перелома ключицы.

Гонщик вернулся, пропустив полсезона, но еще одна авария – теперь на старте в Барселоне – вновь отправила его в лазарет. И только в Малайзии Энеа сделал то, для чего переходил в фирменную команду. На «Сепанге» он нашел общий язык с мотоциклом, изменив настройки ради стабильности на входе в повороты.

Результатом стала третья позиция в квалификации, четвертое место в спринте – и уверенная победа в главной гонке. Бастьянини, чье место в команде на будущий сезон в последнее время стало вызывать серьезные вопросы, захватил лидерство в первом же повороте, после чего не дал соперникам ни одного шанса в споре за победу.

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images После старта: впереди Энеа Бастьянини, Ducati Team

Герой субботы Алекс Маркес из Gresini стартовал лучше всех, но слишком поздно затормозил перед первым поворотом, пропустил Бастьянини и в итоге финишировал вторым, уступив полторы секунды.

В споре за третье место на этот раз сошлись два претендента на титул. Франческо Баньяя, который днем ранее ничего не смог противопоставить Хорхе Мартину, на этот раз сражался изо всех сил – соперники несколько раз обменялись позициями, и в итоге действующий чемпион стал отрываться и оторвался от соперника из Pramac, что позволило ему увеличить отрыв в общем зачете с 11 до 14 очков.

В споре за пятое место Фабио Куартараро из Yamaha смог в концовке переиграть Марко Бедзекки – после этого итальянец из VR46, который весной лидировал в общем зачете MotoGP, окончательно потерял даже математические шансы на титул.

Еще один гонщик Yamaha Франко Морбиделли завершил дистанцию седьмым, опередив сильнейшего представителя KTM Джека Миллера.

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team, после падения

Другой гонщик австрийской марки Брэд Биндер не финишировал из-за падения, как и Алеш Эспаргаро из Aprilia с Мигелем Оливейрой из RNF.

Марк Маркес, который на «Сепанге» стартовал лишь с 20-й позиции, завершил гонку 13-м.

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Сезон MotoGP продолжится через неделю в Катаре, где Франческо Баньяя может стать двукратным чемпионом мира.

Результаты Гран При Малайзии MotoGP (20 кругов)