Баньяя завоевал поул на этапе MotoGP в Арагоне
Итальянец из Ducati установил новый рекорд испанской трассы и будет стартовать первым во второй раз в нынешнем сезоне
Сезон MotoGP продолжился в этот уик-энд в Альканисе, где на протяжении многих лет доминировал Марк Маркес. Лидер Honda и на этот раз был быстр в тренировках, хотя традиционно не избежал падений.
Однако в квалификации Марк остался только четвертым, поул же завоевал Франческо Баньяя, причем его время 1:46.322 оказалось лучше абсолютного рекорда трассы, который Маркес установил еще в 2015 году.
По ходу сессии казалось, что сильнейшим вновь станет признанный субботний чемпион Фабио Куартараро. Однако Баньяе удался великолепный круг, позволивший оставить лидера сезона в 0,4 секунды позади. Куартараро попробовал отыграться под клетчатым флагом и шел почти по графику поула – но не лучшим образом справился с финальным сектором.
В итоге Фабио опередил и еще один гонщик Ducati Джек Миллер, чье время оказалось на 0,031 лучше.
Маркес разделит второй ряд с Хорхе Мартином (Pramac Ducati) и Алешем Эспаргаро (Aprilia). Стоит отметить и девятое время Энеа Бастьянини – дебютант этого сезона MotoGP впервые в карьере прошел во второй сегмент.
Преследователи Куартараро в чемпионской гонке – Хоан Мир и Жоан Зарко – показали только седьмое и десятое время. Французу и вовсе пришлось начинать борьбу с первого сегмента.
Дебют Маверика Виньялеса в составе Aprilia завершился 19-м квалификационным результатом. При этом испанец проехал быстрее своего соотечественника Хоана Мира на заводской Suzuki.
Валентино Росси не смог показать в квалификации конкурентоспособную скорость и остался предпоследним, опередив своего напарника, дебютанта Джейка Диксона.
Для Баньяи эта победа в квалификации стала второй в сезоне и карьере после открывающего чемпионат этапа в Катаре.
Гонки Гран При Арагона во всех классах вы сможете увидеть в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
Результаты квалификации Гран При Арагона (2-й сегмент)
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1'46.322
|2
|Джек Миллер
|Ducati
|1'46.688
|0.366
|3
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'46.719
|0.397
|4
|Марк Маркес
|Honda
|1'46.736
|0.414
|5
|Хорхе Мартин
|Ducati
|1'46.878
|0.556
|6
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1'46.883
|0.561
|7
|Хоан Мир
|Suzuki
|1'47.162
|0.840
|8
|Пол Эспаргаро
|Honda
|1'47.194
|0.872
|9
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|1'47.278
|0.956
|10
|Жоан Зарко
|Ducati
|1'47.288
|0.966
|11
|Такааки Накагами
|Honda
|1'47.366
|1.044
|12
|Брэд Биндер
|KTM
|1'47.932
|1.610
|Полные результаты
Результаты квалификации Гран При Арагона (1-й сегмент)
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Жоан Зарко
|Ducati
|1'47.293
|2
|Брэд Биндер
|KTM
|1'47.344
|0.051
|3
|Икер Лекуона
|KTM
|1'47.508
|0.215
|4
|Алекс Маркес
|Honda
|1'47.542
|0.249
|5
|Кэл Кратчлоу
|Yamaha
|1'47.613
|0.320
|6
|Данило Петруччи
|KTM
|1'47.708
|0.415
|7
|Лука Марини
|Ducati
|1'47.741
|0.448
|8
|Мигель Оливейра
|KTM
|1'47.750
|0.457
|9
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|1'47.764
|0.471
|10
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'47.790
|0.497
|11
|Валентино Росси
|Yamaha
|1'47.863
|0.570
|12
|Джейк Диксон
|Yamaha
|1'48.146
|0.853
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