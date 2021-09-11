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MotoGP / Гран При Арагона Отчет о квалификации

Баньяя завоевал поул на этапе MotoGP в Арагоне

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, Ответственный редактор

Итальянец из Ducati установил новый рекорд испанской трассы и будет стартовать первым во второй раз в нынешнем сезоне

Баньяя завоевал поул на этапе MotoGP в Арагоне

Сезон MotoGP продолжился в этот уик-энд в Альканисе, где на протяжении многих лет доминировал Марк Маркес. Лидер Honda и на этот раз был быстр в тренировках, хотя традиционно не избежал падений.

Однако в квалификации Марк остался только четвертым, поул же завоевал Франческо Баньяя, причем его время 1:46.322 оказалось лучше абсолютного рекорда трассы, который Маркес установил еще в 2015 году.

По ходу сессии казалось, что сильнейшим вновь станет признанный субботний чемпион Фабио Куартараро. Однако Баньяе удался великолепный круг, позволивший оставить лидера сезона в 0,4 секунды позади. Куартараро попробовал отыграться под клетчатым флагом и шел почти по графику поула – но не лучшим образом справился с финальным сектором.

В итоге Фабио опередил и еще один гонщик Ducati Джек Миллер, чье время оказалось на 0,031 лучше.

Маркес разделит второй ряд с Хорхе Мартином (Pramac Ducati) и Алешем Эспаргаро (Aprilia). Стоит отметить и девятое время Энеа Бастьянини – дебютант этого сезона MotoGP впервые в карьере прошел во второй сегмент.

Преследователи Куартараро в чемпионской гонке – Хоан Мир и Жоан Зарко – показали только седьмое и десятое время. Французу и вовсе пришлось начинать борьбу с первого сегмента.

Дебют Маверика Виньялеса в составе Aprilia завершился 19-м квалификационным результатом. При этом испанец проехал быстрее своего соотечественника Хоана Мира на заводской Suzuki.

Валентино Росси не смог показать в квалификации конкурентоспособную скорость и остался предпоследним, опередив своего напарника, дебютанта Джейка Диксона. 

Для Баньяи эта победа в квалификации стала второй в сезоне и карьере после открывающего чемпионат этапа в Катаре. 

Гонки Гран При Арагона во всех классах вы сможете увидеть в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ»

Результаты квалификации Гран При Арагона (2-й сегмент)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'46.322  
2 Australia Джек Миллер Ducati 1'46.688 0.366
3 France Фабио Куартараро Yamaha 1'46.719 0.397
4 Spain Марк Маркес Honda 1'46.736 0.414
5 Spain Хорхе Мартин Ducati 1'46.878 0.556
6 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'46.883 0.561
7 Spain Хоан Мир Suzuki 1'47.162 0.840
8 Spain Пол Эспаргаро Honda 1'47.194 0.872
9 Italy Энеа Бастьянини Ducati 1'47.278 0.956
10 France Жоан Зарко Ducati 1'47.288 0.966
11 Japan Такааки Накагами Honda 1'47.366 1.044
12 South Africa Брэд Биндер KTM 1'47.932 1.610
Полные результаты

Результаты квалификации Гран При Арагона (1-й сегмент)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 France Жоан Зарко Ducati 1'47.293  
2 South Africa Брэд Биндер KTM 1'47.344 0.051
3 Spain Икер Лекуона KTM 1'47.508 0.215
4 Spain Алекс Маркес Honda 1'47.542 0.249
5 United Kingdom Кэл Кратчлоу Yamaha 1'47.613 0.320
6 Italy Данило Петруччи KTM 1'47.708 0.415
7 Italy Лука Марини Ducati 1'47.741 0.448
8 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'47.750 0.457
9 Spain Маверик Виньялес Aprilia 1'47.764 0.471
10 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'47.790 0.497
11 Italy Валентино Росси Yamaha 1'47.863 0.570
12 United Kingdom Джейк Диксон Yamaha 1'48.146 0.853
Полные результаты
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