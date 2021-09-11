Баньяя завоевал поул на этапе MotoGP в Арагоне

Сезон MotoGP продолжился в этот уик-энд в Альканисе, где на протяжении многих лет доминировал Марк Маркес. Лидер Honda и на этот раз был быстр в тренировках, хотя традиционно не избежал падений.

Однако в квалификации Марк остался только четвертым, поул же завоевал Франческо Баньяя, причем его время 1:46.322 оказалось лучше абсолютного рекорда трассы, который Маркес установил еще в 2015 году.

По ходу сессии казалось, что сильнейшим вновь станет признанный субботний чемпион Фабио Куартараро. Однако Баньяе удался великолепный круг, позволивший оставить лидера сезона в 0,4 секунды позади. Куартараро попробовал отыграться под клетчатым флагом и шел почти по графику поула – но не лучшим образом справился с финальным сектором.

В итоге Фабио опередил и еще один гонщик Ducati Джек Миллер, чье время оказалось на 0,031 лучше.

Маркес разделит второй ряд с Хорхе Мартином (Pramac Ducati) и Алешем Эспаргаро (Aprilia). Стоит отметить и девятое время Энеа Бастьянини – дебютант этого сезона MotoGP впервые в карьере прошел во второй сегмент.

Преследователи Куартараро в чемпионской гонке – Хоан Мир и Жоан Зарко – показали только седьмое и десятое время. Французу и вовсе пришлось начинать борьбу с первого сегмента.

Дебют Маверика Виньялеса в составе Aprilia завершился 19-м квалификационным результатом. При этом испанец проехал быстрее своего соотечественника Хоана Мира на заводской Suzuki.

Валентино Росси не смог показать в квалификации конкурентоспособную скорость и остался предпоследним, опередив своего напарника, дебютанта Джейка Диксона.

Для Баньяи эта победа в квалификации стала второй в сезоне и карьере после открывающего чемпионат этапа в Катаре.

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Результаты квалификации Гран При Арагона (2-й сегмент)

Результаты квалификации Гран При Арагона (1-й сегмент)