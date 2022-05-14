Баньяя завоевал для Ducati поул в Ле Мане

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Гонщик заводской команды Ducati Франческо Баньяя выиграл квалификацию Гран При MotoGP во Франции. На последних секундах он опередил действующего чемпиона Фабио Куартараро и других основных соперников.

Из первого сегмента квалификации вышли Хорхе Мартин и Хоан Мир, впрочем лидеры чемпионата смогли пройти в финал и по результатам тренировок.

Вторым стартует Джек Миллер и Алеш Эспаргаро. Действующий чемпион Фабио Куартараро стартует со второго ряда четвертым.

Шестикратный чемпион мира Марк Маркес допустил по ходу тренировок несколько падений. Тем ни менее, он прошел в финал квалификации, но стартует только десятым.

Результаты первой части квалификации:

Результаты финала квалификации: