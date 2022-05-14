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MotoGP / Гран При Франции Отчет о квалификации

Баньяя завоевал для Ducati поул в Ле Мане

С первого ряда также стартуют Джек Миллер и Алеш Эспаргаро

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Баньяя завоевал для Ducati поул в Ле Мане
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Гонщик заводской команды Ducati Франческо Баньяя выиграл квалификацию Гран При MotoGP во Франции. На последних секундах он опередил действующего чемпиона Фабио Куартараро и других основных соперников. 

Из первого сегмента квалификации вышли Хорхе Мартин и Хоан Мир, впрочем лидеры чемпионата смогли пройти в финал и по результатам тренировок.

Вторым стартует Джек Миллер и Алеш Эспаргаро. Действующий чемпион Фабио Куартараро стартует со второго ряда четвертым.

Шестикратный чемпион мира Марк Маркес допустил по ходу тренировок несколько падений. Тем ни менее, он прошел в финал квалификации, но стартует только десятым.

Результаты первой части квалификации:

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Spain Хорхе Мартин Ducati 1'30.804  
2 Spain Хоан Мир Suzuki 1'30.933 0.129
3 Italy Марко Беццекки Ducati 1'30.940 0.136
4 Spain Маверик Виньялес Aprilia 1'31.271 0.467
5 Italy Лука Марини Ducati 1'31.363 0.559
6 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 1'31.487 0.683
7 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'31.547 0.743
8 South Africa Брэд Биндер KTM 1'31.610 0.806
9 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'31.617 0.813
10 Italy Андреа Довициозо Yamaha 1'31.618 0.814
11 Spain Алекс Маркес Honda 1'31.763 0.959
12 Australia Реми Гарднер KTM 1'31.820 1.016
13 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 1'32.596 1.792
14 Spain Рауль Фернандес KTM 1'32.767 1.963
Полные результаты

Результаты финала квалификации:

Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч
1 Italy Франческо Баньяя 9 1'30.450     176.796
2 Australia Джек Миллер 9 1'30.519 0.069 0.069 176.661
3 Spain Алеш Эспаргаро 8 1'30.609 0.159 0.090 176.485
4 France Фабио Куартараро 8 1'30.688 0.238 0.079 176.332
5 Italy Энеа Бастьянини 9 1'30.711 0.261 0.023 176.287
6 France Жоан Зарко 8 1'30.863 0.413 0.152 175.992
7 Spain Хоан Мир 7 1'30.943 0.493 0.080 175.837
8 Spain Алекс Ринс 8 1'30.977 0.527 0.034 175.771
9 Spain Хорхе Мартин 7 1'31.068 0.618 0.091 175.596
10 Spain Марк Маркес 7 1'31.148 0.698 0.080 175.442
11 Spain Пол Эспаргаро 8 1'31.526 1.076 0.378 174.717
12 Japan Такааки Накагами 9 1'31.595 1.145 0.069 174.585
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