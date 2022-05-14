MotoGP / Гран При Франции Отчет о квалификации
Баньяя завоевал для Ducati поул в Ле Мане
С первого ряда также стартуют Джек Миллер и Алеш Эспаргаро
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Гонщик заводской команды Ducati Франческо Баньяя выиграл квалификацию Гран При MotoGP во Франции. На последних секундах он опередил действующего чемпиона Фабио Куартараро и других основных соперников.
Из первого сегмента квалификации вышли Хорхе Мартин и Хоан Мир, впрочем лидеры чемпионата смогли пройти в финал и по результатам тренировок.
Вторым стартует Джек Миллер и Алеш Эспаргаро. Действующий чемпион Фабио Куартараро стартует со второго ряда четвертым.
Шестикратный чемпион мира Марк Маркес допустил по ходу тренировок несколько падений. Тем ни менее, он прошел в финал квалификации, но стартует только десятым.
Результаты первой части квалификации:
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Хорхе Мартин
|Ducati
|1'30.804
|2
|Хоан Мир
|Suzuki
|1'30.933
|0.129
|3
|Марко Беццекки
|Ducati
|1'30.940
|0.136
|4
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|1'31.271
|0.467
|5
|Лука Марини
|Ducati
|1'31.363
|0.559
|6
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|1'31.487
|0.683
|7
|Мигель Оливейра
|KTM
|1'31.547
|0.743
|8
|Брэд Биндер
|KTM
|1'31.610
|0.806
|9
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1'31.617
|0.813
|10
|Андреа Довициозо
|Yamaha
|1'31.618
|0.814
|11
|Алекс Маркес
|Honda
|1'31.763
|0.959
|12
|Реми Гарднер
|KTM
|1'31.820
|1.016
|13
|Дэррин Биндер
|Yamaha
|1'32.596
|1.792
|14
|Рауль Фернандес
|KTM
|1'32.767
|1.963
|Полные результаты
Результаты финала квалификации:
|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|км/ч
|1
|Франческо Баньяя
|9
|1'30.450
|176.796
|2
|Джек Миллер
|9
|1'30.519
|0.069
|0.069
|176.661
|3
|Алеш Эспаргаро
|8
|1'30.609
|0.159
|0.090
|176.485
|4
|Фабио Куартараро
|8
|1'30.688
|0.238
|0.079
|176.332
|5
|Энеа Бастьянини
|9
|1'30.711
|0.261
|0.023
|176.287
|6
|Жоан Зарко
|8
|1'30.863
|0.413
|0.152
|175.992
|7
|Хоан Мир
|7
|1'30.943
|0.493
|0.080
|175.837
|8
|Алекс Ринс
|8
|1'30.977
|0.527
|0.034
|175.771
|9
|Хорхе Мартин
|7
|1'31.068
|0.618
|0.091
|175.596
|10
|Марк Маркес
|7
|1'31.148
|0.698
|0.080
|175.442
|11
|Пол Эспаргаро
|8
|1'31.526
|1.076
|0.378
|174.717
|12
|Такааки Накагами
|9
|1'31.595
|1.145
|0.069
|174.585
|Полные результаты
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