Баньяя завоевал «Большой шлем» на итальянском этапе MotoGP, Маркес вновь упал
Воскресная гонка в Муджелло прошла под диктовку действующего чемпиона мира, гонщики Ducati звняли четыре первых места на финише
Как и в субботнем спринте, Франческо Баньяя не дал соперникам ни единого шанса поспорить с ним за место на верш не подиума в главном заезде уик-энда. Более того, в этот раз итальянец лидировал с первого до последнего круга.
Строго говоря, он уступил первую строчку Джеку Миллеру на перу сотен метров после старта, но уже ко второму повороту обогнал австралийца из KTM и больше до самого финиша не отдал лидерства. Это позволило лидеру сезона завоевать «Большой шлем» (во всяком случае, так подобное достижение именуют в Формуле 1) и заметно улучшить свое положение в общем зачете.
Баньяя уже во второй раз в нынешнем сезоне после дебютного этапа в Португалии становится сильнейшим в обеих гонках этапа – пока подобное не удавалось больше никому в пелотоне.
Марк Маркес стартовал вторым, но вновь не смог хотя бы подняться на подиум. Лидер Honda выбыл из борьбы на шестом круге, причем из-за собственной ошибки в финальном повороте, когда испанец гнался за Лукой Марини.
Падение: Марк Маркес, Repsol Honda Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Подиум в итоге дополнили представители Pramac Ducati Хорхе Мартин и Жоан Зарко. Француз сумел в непростой дуэли взять верх над Марини, который продолжает восстаналиваться после недавнего падения в Ле-Мане и стартует с повреждением пальца.
Брэд Биндер стал сильнейшим гонщиком KTM на пятом месте, Алеш Эспаргаро – лучшим представителем Aprilia на шестом. Лишь следом финишировал первый лидер гонки Миллер.
Марко Бедзекки из VR46 завершил гонку на восьмой позиции, но остался вторым в общем зачете MotoGP. Правда, его отставание от Баньяи выросло за уик-энд на порядок – с одного очка до 21.
Алекс Ринс не вышел на старт – после субботней аварии у него диагностировали перелом ноги. Алекс Маркес, как и его старший брат, досрочно прекратил борьбу из-за падения.
Сезон чемпионата мира продолжится через неделю на немецком «Заксенринге».
Результаты Гран При Италии MotoGP (23 круга)
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|41'16.863
|2
|Хорхе Мартин
|Ducati
|41'17.930
|1.067
|3
|Жоан Зарко
|Ducati
|41'18.840
|1.977
|4
|Лука Марини
|Ducati
|41'21.488
|4.625
|5
|Брэд Биндер
|KTM
|41'25.788
|8.925
|6
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|41'27.771
|10.908
|7
|Джек Миллер
|KTM
|41'27.862
|10.999
|8
|Марко Бедзекки
|Ducati
|41'29.517
|12.654
|9
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|41'33.965
|17.102
|10
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|41'34.473
|17.610
|11
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|41'34.724
|17.861
|12
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|41'35.973
|19.110
|13
|Такааки Накагами
|Honda
|41'38.810
|21.947
|14
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|41'42.769
|25.906
|15
|Аугусто Фернандес
|KTM
|41'43.363
|26.500
|16
|Микеле Пирро
|Ducati
|41'47.013
|30.150
|17
|Рауль Фернандес
|Aprilia
|41'54.864
|38.001
|18
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|41'55.525
|38.662
|19
|Йонас Фольгер
|KTM
|42'35.775
|1'18.912
|Алекс Маркес
|Ducati
|25'08.548
|9 Laps
|Мигель Оливейра
|Aprilia
|18'05.538
|13 Laps
|Марк Маркес
|Honda
|9'02.151
|18 Laps
|Алекс Ринс
|Honda
|Полные результаты
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