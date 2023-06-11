Баньяя завоевал «Большой шлем» на итальянском этапе MotoGP, Маркес вновь упал

Как и в субботнем спринте, Франческо Баньяя не дал соперникам ни единого шанса поспорить с ним за место на верш не подиума в главном заезде уик-энда. Более того, в этот раз итальянец лидировал с первого до последнего круга.

Строго говоря, он уступил первую строчку Джеку Миллеру на перу сотен метров после старта, но уже ко второму повороту обогнал австралийца из KTM и больше до самого финиша не отдал лидерства. Это позволило лидеру сезона завоевать «Большой шлем» (во всяком случае, так подобное достижение именуют в Формуле 1) и заметно улучшить свое положение в общем зачете.

Баньяя уже во второй раз в нынешнем сезоне после дебютного этапа в Португалии становится сильнейшим в обеих гонках этапа – пока подобное не удавалось больше никому в пелотоне.

Марк Маркес стартовал вторым, но вновь не смог хотя бы подняться на подиум. Лидер Honda выбыл из борьбы на шестом круге, причем из-за собственной ошибки в финальном повороте, когда испанец гнался за Лукой Марини.

Падение: Марк Маркес, Repsol Honda Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Подиум в итоге дополнили представители Pramac Ducati Хорхе Мартин и Жоан Зарко. Француз сумел в непростой дуэли взять верх над Марини, который продолжает восстаналиваться после недавнего падения в Ле-Мане и стартует с повреждением пальца.

Брэд Биндер стал сильнейшим гонщиком KTM на пятом месте, Алеш Эспаргаро – лучшим представителем Aprilia на шестом. Лишь следом финишировал первый лидер гонки Миллер.

Марко Бедзекки из VR46 завершил гонку на восьмой позиции, но остался вторым в общем зачете MotoGP. Правда, его отставание от Баньяи выросло за уик-энд на порядок – с одного очка до 21.

Алекс Ринс не вышел на старт – после субботней аварии у него диагностировали перелом ноги. Алекс Маркес, как и его старший брат, досрочно прекратил борьбу из-за падения.

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Сезон чемпионата мира продолжится через неделю на немецком «Заксенринге».

Результаты Гран При Италии MotoGP (23 круга)