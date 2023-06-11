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Баньяя завоевал «Большой шлем» на итальянском этапе MotoGP, Маркес вновь упал

Воскресная гонка в Муджелло прошла под диктовку действующего чемпиона мира, гонщики Ducati звняли четыре первых места на финише

Льюис Дункан
Автор:
Франческо Баньяя, Ducati Team

Как и в субботнем спринте, Франческо Баньяя не дал соперникам ни единого шанса поспорить с ним за место на верш не подиума в главном заезде уик-энда. Более того, в этот раз итальянец лидировал с первого до последнего круга.

Строго говоря, он уступил первую строчку Джеку Миллеру на перу сотен метров после старта, но уже ко второму повороту обогнал австралийца из KTM и больше до самого финиша не отдал лидерства. Это позволило лидеру сезона завоевать «Большой шлем» (во всяком случае, так подобное достижение именуют в Формуле 1) и заметно улучшить свое положение в общем зачете. 

Баньяя уже во второй раз в нынешнем сезоне после дебютного этапа в Португалии становится сильнейшим в обеих гонках этапа – пока подобное не удавалось больше никому в пелотоне. 

Марк Маркес стартовал вторым, но вновь не смог хотя бы подняться на подиум. Лидер Honda выбыл из борьбы на шестом круге, причем из-за собственной ошибки в финальном повороте, когда испанец гнался за Лукой Марини.

Падение: Марк Маркес, Repsol Honda Team

Падение: Марк Маркес, Repsol Honda Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Подиум в итоге дополнили представители Pramac Ducati Хорхе Мартин и Жоан Зарко. Француз сумел в непростой дуэли взять верх над Марини, который продолжает восстаналиваться после недавнего падения в Ле-Мане и стартует с повреждением пальца. 

Брэд Биндер стал сильнейшим гонщиком KTM на пятом месте, Алеш Эспаргаро – лучшим представителем Aprilia на шестом. Лишь следом финишировал первый лидер гонки Миллер. 

Марко Бедзекки из VR46 завершил гонку на восьмой позиции, но остался вторым в общем зачете MotoGP. Правда, его отставание от Баньяи выросло за уик-энд на порядок – с одного очка до 21. 

Алекс Ринс не вышел на старт – после субботней аварии у него диагностировали перелом ноги. Алекс Маркес, как и его старший брат, досрочно прекратил борьбу из-за падения. 

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Результаты Гран При Италии MotoGP (23 круга) 

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Франческо Баньяя Ducati 41'16.863  
2 Spain Хорхе Мартин Ducati 41'17.930 1.067
3 France Жоан Зарко Ducati 41'18.840 1.977
4 Italy Лука Марини Ducati 41'21.488 4.625
5 South Africa Брэд Биндер KTM 41'25.788 8.925
6 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 41'27.771 10.908
7 Australia Джек Миллер KTM 41'27.862 10.999
8 Italy Марко Бедзекки Ducati 41'29.517 12.654
9 Italy Энеа Бастьянини Ducati 41'33.965 17.102
10 Italy Франко Морбиделли Yamaha 41'34.473 17.610
11 France Фабио Куартараро Yamaha 41'34.724 17.861
12 Spain Маверик Виньялес Aprilia 41'35.973 19.110
13 Japan Такааки Накагами Honda 41'38.810 21.947
14 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 41'42.769 25.906
15 Spain Аугусто Фернандес KTM 41'43.363 26.500
16 Italy Микеле Пирро Ducati 41'47.013 30.150
17 Spain Рауль Фернандес Aprilia 41'54.864 38.001
18 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 41'55.525 38.662
19 Germany Йонас Фольгер KTM 42'35.775 1'18.912
  Spain Алекс Маркес Ducati 25'08.548 9 Laps
  Portugal Мигель Оливейра Aprilia 18'05.538 13 Laps
  Spain Марк Маркес Honda 9'02.151 18 Laps
  Spain Алекс Ринс Honda    
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