Баньяя: Зачем мы сломали лучший мотоцикл?

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Франческо Баньяя в конце 2021 года одержал несколько побед в MotoGP и выглядел быстрейшем в чемпионате, упустив титул только из-за большого количества очков, которые Фабио Куартараро набрал в первой половине сезона.

К 2022 году его команда Ducati подготовила обновленный мотоцикл, однако сразу же отказалась от нового мотора в пользу модели 2021 года. В Катаре выяснилось, что и остальные доработки по части шасси не пошли мотоциклу на пользу.

«Мы все время настраивали мотоцикл, после третьей тренировки мне не нравилось, как он едет, и после четвертой было то же ощущение, – сказал Баньяя. – На разминке я уже был пятым по скорости, но все равно оставалось ощущение, что мотоцикл за мной не поспевает. Мы попробовали кое-что перед гонкой, но стартовали все равно позади лидеров.

В самой гонке ситуация улучшилась, я был быстрым, но не быстрее парней впереди. Очевидно, что парни на той версии байка, на которой я побеждал в конце прошлого года, были быстрее и один из них в итоге одержал победу.

Энеа Бастьянини с первых тестов просто доливал топливо в свой мотоцикл и гонял на нем. А мы столько всего переделали, стараясь сделать байк лучше. Как по мне, лучше бы мы ничего не трогали, а оставили как есть и просто тренировались».

Дополнительная информация: Льюис Дункан