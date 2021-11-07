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MotoGP / Гран При Альгарве Новости

Баньяя: Я впервые был заметно быстрее Куартараро

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Гонщик гарантировал себе титул вице-чемпиона и заявил, что ни разу в сезоне не был столь силен

Баньяя: Я впервые был заметно быстрее Куартараро

На этапе в Португалии Франческо Баньяя выиграл пятый поул подряд и одержал третью победу за пять последних гонок. Стартовав первым, он вскоре уехал от преследователей и сохранял комфортный отрыв до того момента, когда за пару кругов до финиша гонка не была досрочно завершена из-за аварии Икера Лекуоны и Мигеля Оливейры.

После победы Баньяя заявил, что впервые она далась ему легко.

«Я правда счастлив, – сказал гонщик Ducati. – В первую очередь потому, что авария, из-за которой гонку прервали красными флагами обошлась без жертв.

Конечно, я хотел бы первым увидеть клетчатый флаг, но в любом случае победа есть победа. У нас получился отличный уик-энд. Я получал удовольствие от каждого заезда, так как байк вел себя отлично.

В этот уик-энд я почувствовал себя сильнее, чем когда-либо в этом сезоне. В Мизано я также был хорош, но Куартараро отставал совсем немного. Здесь же мне все давалось легко, я атаковал просто потому, что мог и хотел оторваться посильнее. В Мизано я упал, когда ехал на пределе, а здесь гнал и все было хорошо».

Через неделю в Валенсии состоится финал чемпионата. В нем осталось решить, кто победит в командном зачете. Посмотреть, удастся ли Баньяи и его напарнику Джеку Миллеру завоевать титул для Ducati вы сможете в прямом эфире телеканала и видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».

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