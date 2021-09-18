Баньяя взял поул в Мизано, первая тройка та же, что в Арагоне
Вторым стал Джек Миллер, третье место осталось за Фабио Куартараро
Франческо Баньяя на Ducati выиграл поул на старте Гран При Сан-Марино чемпионата MotoGP. Это его вторая победа в квалификации подряд. Более того, весь первый ряд стартового поля полностью повторяет таковой на старте предыдущего этапа чемпионата Гран При Арагона.
Лидер чемпионата Фабио Куартараро был быстрейшим в первой попытке в финале квалификации, но под конец был опережен Баньяей и Джеком Миллером. В попытке улучшить свое время Куартараро упал и в итоге стал только третьим.
Четвертое, пятое и шестое места достались Хорхе Мартину, Жоану Зарко и Полу Эспаргаро, который стал лучшим из гонщиков на мотоциклах Honda.
Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес не смог сразу гарантировать себе проход в финал квалификации, но вместе с Энеа Бастьанини оказался одним из двух лучших в первом сегменте. В финале он в первой попытке показал четвертое время, но стремясь его улучшить упал и не смог продолжить борьбу. После улучшений со стороны соперников Маркес оказался на старте только седьмым.
Валентино Росси, который в Мизано выступает в особом розовом шлеме, упал в первом сегменте квалификации и хотя вернулся на запасном мотоцикле, не смог показать времени лучше предпоследнего. Он превзошел только своего нового напарника Андреа Довициозо, который пропустил большую часть сезона и впервые за многие годы выступает на байке Yamaha.
Гонка Гран При Сан-Марино MotoGP стартует завтра в 15:00. Посмотреть ее вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1'31.065
|2
|Джек Миллер
|Ducati
|1'31.314
|0.249
|3
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'31.367
|0.302
|4
|Хорхе Мартин
|Ducati
|1'31.663
|0.598
|5
|Жоан Зарко
|Ducati
|1'31.836
|0.771
|6
|Пол Эспаргаро
|Honda
|1'31.923
|0.858
|7
|Марк Маркес
|Honda
|1'31.935
|0.870
|8
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1'31.937
|0.872
|9
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'32.017
|0.952
|10
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|1'32.121
|1.056
|11
|Хоан Мир
|Suzuki
|1'32.426
|1.361
|12
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|1'32.461
|1.396
|Полные результаты
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