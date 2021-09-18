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MotoGP / Гран При Сан-Марино Отчет о квалификации

Баньяя взял поул в Мизано, первая тройка та же, что в Арагоне

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Вторым стал Джек Миллер, третье место осталось за Фабио Куартараро

Баньяя взял поул в Мизано, первая тройка та же, что в Арагоне

Франческо Баньяя на Ducati выиграл поул на старте Гран При Сан-Марино чемпионата MotoGP. Это его вторая победа в квалификации подряд. Более того, весь первый ряд стартового поля полностью повторяет таковой на старте предыдущего этапа чемпионата Гран При Арагона.

Лидер чемпионата Фабио Куартараро был быстрейшим в первой попытке в финале квалификации, но под конец был опережен Баньяей и Джеком Миллером. В попытке улучшить свое время Куартараро упал и в итоге стал только третьим.

 

Четвертое, пятое и шестое места достались Хорхе Мартину, Жоану Зарко и Полу Эспаргаро, который стал лучшим из гонщиков на мотоциклах Honda.

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес не смог сразу гарантировать себе проход в финал квалификации, но вместе с Энеа Бастьанини  оказался одним из двух лучших в первом сегменте. В финале он в первой попытке показал четвертое время, но стремясь  его улучшить упал и не смог продолжить борьбу. После улучшений со стороны соперников Маркес оказался на старте только седьмым.

Валентино Росси, который в Мизано выступает в особом розовом шлеме, упал в первом сегменте квалификации и хотя вернулся на запасном мотоцикле, не смог показать времени лучше предпоследнего. Он превзошел только своего нового напарника Андреа Довициозо, который пропустил большую часть сезона и впервые за многие годы выступает на байке Yamaha.

 

Гонка Гран При Сан-Марино MotoGP стартует завтра в 15:00. Посмотреть ее вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ»

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'31.065  
2 Australia Джек Миллер Ducati 1'31.314 0.249
3 France Фабио Куартараро Yamaha 1'31.367 0.302
4 Spain Хорхе Мартин Ducati 1'31.663 0.598
5 France Жоан Зарко Ducati 1'31.836 0.771
6 Spain Пол Эспаргаро Honda 1'31.923 0.858
7 Spain Марк Маркес Honda 1'31.935 0.870
8 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'31.937 0.872
9 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'32.017 0.952
10 Spain Маверик Виньялес Aprilia 1'32.121 1.056
11 Spain Хоан Мир Suzuki 1'32.426 1.361
12 Italy Энеа Бастьянини Ducati 1'32.461 1.396
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