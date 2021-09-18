Баньяя взял поул в Мизано, первая тройка та же, что в Арагоне

Франческо Баньяя на Ducati выиграл поул на старте Гран При Сан-Марино чемпионата MotoGP. Это его вторая победа в квалификации подряд. Более того, весь первый ряд стартового поля полностью повторяет таковой на старте предыдущего этапа чемпионата Гран При Арагона.

Лидер чемпионата Фабио Куартараро был быстрейшим в первой попытке в финале квалификации, но под конец был опережен Баньяей и Джеком Миллером. В попытке улучшить свое время Куартараро упал и в итоге стал только третьим.

Четвертое, пятое и шестое места достались Хорхе Мартину, Жоану Зарко и Полу Эспаргаро, который стал лучшим из гонщиков на мотоциклах Honda.

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес не смог сразу гарантировать себе проход в финал квалификации, но вместе с Энеа Бастьанини оказался одним из двух лучших в первом сегменте. В финале он в первой попытке показал четвертое время, но стремясь его улучшить упал и не смог продолжить борьбу. После улучшений со стороны соперников Маркес оказался на старте только седьмым.

Валентино Росси, который в Мизано выступает в особом розовом шлеме, упал в первом сегменте квалификации и хотя вернулся на запасном мотоцикле, не смог показать времени лучше предпоследнего. Он превзошел только своего нового напарника Андреа Довициозо, который пропустил большую часть сезона и впервые за многие годы выступает на байке Yamaha.

Гонка Гран При Сан-Марино MotoGP стартует завтра в 15:00. Посмотреть ее вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».



