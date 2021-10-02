Баньяя выиграл в Остине третий поул подряд

Гонщик заводской команды Ducati Франческо Баньяя завоевал на трассе в Остине третью победу в квалификации подряд. Два своих предыдущих поула он смог реализовать в победы в гонках.

Сейчас Баньяя занимает второе место в общем зачете чемпионата. Он уступает Фабио Куартараро 48 очков.

Баньяя смог улучшить свое время в самой последней попытке в финале квалификации. Второе время показал лидер общего зачета Фабио Куартараро, третьем стартует шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес, который был быстрейшим на тренировках в пятницу.

Именно Маркес показал лучшее время в первой попытке в финале квалификации. Однако именно он не смог улучшить во второй попытке, уступив как соперникам, так и самому себе в первом выезде.

В первом сегменте квалификации в финал вышли сводный брат Валентино Росси Лука Марини и действующий чемпион серии Хоан Мир. Сам Росси упал и и не смог побороться за поул:

Гонка MotoGP стартует завтра в 22:00 по московскому времени. Как и квалификацию, посмотреть ее вы сможете в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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