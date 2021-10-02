Баньяя выиграл в Остине третий поул подряд
Вторым стартует лидер чемпионата мира Фабио Куартараро
Гонщик заводской команды Ducati Франческо Баньяя завоевал на трассе в Остине третью победу в квалификации подряд. Два своих предыдущих поула он смог реализовать в победы в гонках.
Сейчас Баньяя занимает второе место в общем зачете чемпионата. Он уступает Фабио Куартараро 48 очков.
Баньяя смог улучшить свое время в самой последней попытке в финале квалификации. Второе время показал лидер общего зачета Фабио Куартараро, третьем стартует шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес, который был быстрейшим на тренировках в пятницу.
Именно Маркес показал лучшее время в первой попытке в финале квалификации. Однако именно он не смог улучшить во второй попытке, уступив как соперникам, так и самому себе в первом выезде.
В первом сегменте квалификации в финал вышли сводный брат Валентино Росси Лука Марини и действующий чемпион серии Хоан Мир. Сам Росси упал и и не смог побороться за поул:
Гонка MotoGP стартует завтра в 22:00 по московскому времени. Как и квалификацию, посмотреть ее вы сможете в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|км/ч
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|2'02.781
|161.643
|2
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|2'03.129
|161.187
|3
|Марк Маркес
|Honda
|2'03.209
|161.082
|4
|Хорхе Мартин
|Ducati
|2'03.278
|160.992
|5
|Такааки Накагами
|Honda
|2'03.292
|160.973
|6
|Жоан Зарко
|Ducati
|2'03.379
|160.860
|7
|Алекс Ринс
|Suzuki
|2'03.453
|160.764
|8
|Хоан Мир
|Suzuki
|2'03.528
|160.666
|9
|Лука Марини
|Ducati
|2'03.546
|160.642
|10
|Джек Миллер
|Ducati
|2'03.720
|160.417
|11
|Брэд Биндер
|KTM
|2'03.781
|160.338
|12
|Пол Эспаргаро
|Honda
|2'03.875
|160.216
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