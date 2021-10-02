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MotoGP / Гран При Америк Отчет о квалификации

Баньяя выиграл в Остине третий поул подряд

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Вторым стартует лидер чемпионата мира Фабио Куартараро

Баньяя выиграл в Остине третий поул подряд

Гонщик заводской команды Ducati Франческо Баньяя завоевал на трассе в Остине третью победу в квалификации подряд. Два своих предыдущих поула он смог реализовать в победы в гонках.

Сейчас Баньяя занимает второе место в общем зачете чемпионата. Он уступает Фабио Куартараро 48 очков.

Баньяя смог улучшить свое время в самой последней попытке в финале квалификации. Второе время показал лидер общего зачета Фабио Куартараро, третьем стартует шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес, который был быстрейшим на тренировках в пятницу.

Именно Маркес показал лучшее время в первой попытке в финале квалификации. Однако именно он не смог улучшить во второй попытке, уступив как соперникам, так и самому себе в первом выезде.

В первом сегменте квалификации в финал вышли сводный брат Валентино Росси Лука Марини и действующий чемпион серии Хоан Мир. Сам Росси упал и и не смог побороться за поул:

 

 

Гонка MotoGP стартует завтра в 22:00 по московскому времени. Как и квалификацию, посмотреть ее вы сможете в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Позиция Гонщик Мотоцикл Время км/ч
1 Italy Франческо Баньяя Ducati 2'02.781 161.643
2 France Фабио Куартараро Yamaha 2'03.129 161.187
3 Spain Марк Маркес Honda 2'03.209 161.082
4 Spain Хорхе Мартин Ducati 2'03.278 160.992
5 Japan Такааки Накагами Honda 2'03.292 160.973
6 France Жоан Зарко Ducati 2'03.379 160.860
7 Spain Алекс Ринс Suzuki 2'03.453 160.764
8 Spain Хоан Мир Suzuki 2'03.528 160.666
9 Italy Лука Марини Ducati 2'03.546 160.642
10 Australia Джек Миллер Ducati 2'03.720 160.417
11 South Africa Брэд Биндер KTM 2'03.781 160.338
12 Spain Пол Эспаргаро Honda 2'03.875 160.216
Полные результаты

 

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