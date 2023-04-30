Баньяя выиграл в Хересе после красных флагов и вернулся в лидеры MotoGP
Как и днем ранее, испанскую гонку пришлось остановить почти сразу после старта, а за победу в итоге боролись лидер Ducati и два представителя KTM
Дать старт главному заезду четвертого этапа MotoGP получилось со второй попытки. В первый раз борьба закончилась неприятным столкновением во втором повороте. Чемпион мира 2021 года Фабио Куартараро после отличного старта с 16-й позиции оказался между лидером нынешнего сезона Марке Бедзекки и Мигелем Оливейрой.
Француз потерял равновесие и не смог избежать контакта с последним, что имело довольно неприятные последствия. Сам Фабио, хромая, добрался до гаража Yamaha, а вот бедолагу Оливейру, который только-только вернулся в пелотон после травмы, вновь отправили в медцентр и нашли там повреждение плеча.
Авария: Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing, Мигель Оливейра, RNF MotoGP Racing crash
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing, после аварии
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
После красных флагов дали повторный старт – и лидерство вновь, как и накануне, захватили два гонщика KTM. Но если в спринте Брэд Биндер смог после этого довести гонку до победы, то в главном заезде их с Джеком Миллером огорчил Франческо Баньяя.
Действующий обладатель титула поначалу держался чуть позади, а в лидеры вышел только на 21-м круге из 24. Но на финише именно он был первым, благодаря чему вернулся в лидеры сезона.
Бедзекки в этот раз вовсе не заработал очков – он выбыл из борьбы, столкнувшись с Жоаном Зарко еще на девятом круге.
Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing, Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Биндер и Миллер дополнили подиум, пополнив коллекцию трофеев KTM.
Хорхе Мартин из Pramac Ducati, как и за день до этого, финишировал четвертым, а стартовавший с поула Алеш Эспаргаро на Aprilia замкнул пятерку лидеров. Еще один гонщик итальянской марки Маверик Виньялес сошел из-за поломки.
Куартараро смог выйти на повторный старт и по ходу дистанции отбыл штрафной проезд по «длинной петле» за аварию с Оливейрой – но все равно закончил гонку десятым.
Сезон MotoGP продолжится 13-14 мая во французском Ле-Мане.
Результаты Гран При Испании MotoGP (24 круга)
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|39'29.085
|2
|Брэд Биндер
|KTM
|39'29.306
|0.221
|3
|Джек Миллер
|KTM
|39'30.204
|1.119
|4
|Хорхе Мартин
|Ducati
|39'31.027
|1.942
|5
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|39'33.845
|4.760
|6
|Лука Марини
|Ducati
|39'35.414
|6.329
|7
|Дани Педроса
|KTM
|39'35.456
|6.371
|8
|Алекс Маркес
|Ducati
|39'44.037
|14.952
|9
|Такааки Накагами
|Honda
|39'44.777
|15.692
|10
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|39'44.931
|15.846
|11
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|39'46.294
|17.209
|12
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|39'46.996
|17.911
|13
|Аугусто Фернандес
|KTM
|39'48.095
|19.010
|14
|Штефан Брадль
|Honda
|39'56.379
|27.294
|15
|Рауль Фернандес
|Aprilia
|40'05.456
|36.371
|16
|Икер Лекуона
|Honda
|40'05.838
|36.753
|17
|Йонас Фольгер
|KTM
|40'16.231
|47.146
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|37'59.422
|1 Lap
|Жоан Зарко
|Ducati
|26'24.180
|8 Laps
|Марко Бедзекки
|Ducati
|26'29.418
|8 Laps
|Алекс Ринс
|Honda
|3'57.849
|22 Laps
|Хоан Мир
|Honda
|1'48.333
|23 Laps
|Мигель Оливейра
|Aprilia
|Полные результаты
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