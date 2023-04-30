Баньяя выиграл в Хересе после красных флагов и вернулся в лидеры MotoGP

Дать старт главному заезду четвертого этапа MotoGP получилось со второй попытки. В первый раз борьба закончилась неприятным столкновением во втором повороте. Чемпион мира 2021 года Фабио Куартараро после отличного старта с 16-й позиции оказался между лидером нынешнего сезона Марке Бедзекки и Мигелем Оливейрой.

Француз потерял равновесие и не смог избежать контакта с последним, что имело довольно неприятные последствия. Сам Фабио, хромая, добрался до гаража Yamaha, а вот бедолагу Оливейру, который только-только вернулся в пелотон после травмы, вновь отправили в медцентр и нашли там повреждение плеча.

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Авария: Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing, Мигель Оливейра, RNF MotoGP Racing crash Фото: Gold and Goose / Motorsport Images Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing, после аварии Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

После красных флагов дали повторный старт – и лидерство вновь, как и накануне, захватили два гонщика KTM. Но если в спринте Брэд Биндер смог после этого довести гонку до победы, то в главном заезде их с Джеком Миллером огорчил Франческо Баньяя.

Действующий обладатель титула поначалу держался чуть позади, а в лидеры вышел только на 21-м круге из 24. Но на финише именно он был первым, благодаря чему вернулся в лидеры сезона.

Бедзекки в этот раз вовсе не заработал очков – он выбыл из борьбы, столкнувшись с Жоаном Зарко еще на девятом круге.

Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing, Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Биндер и Миллер дополнили подиум, пополнив коллекцию трофеев KTM.

Хорхе Мартин из Pramac Ducati, как и за день до этого, финишировал четвертым, а стартовавший с поула Алеш Эспаргаро на Aprilia замкнул пятерку лидеров. Еще один гонщик итальянской марки Маверик Виньялес сошел из-за поломки.

Куартараро смог выйти на повторный старт и по ходу дистанции отбыл штрафной проезд по «длинной петле» за аварию с Оливейрой – но все равно закончил гонку десятым.

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Сезон MotoGP продолжится 13-14 мая во французском Ле-Мане.

Результаты Гран При Испании MotoGP (24 круга)