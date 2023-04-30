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Баньяя выиграл в Хересе после красных флагов и вернулся в лидеры MotoGP

Как и днем ранее, испанскую гонку пришлось остановить почти сразу после старта, а за победу в итоге боролись лидер Ducati и два представителя KTM

Льюис Дункан
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Баньяя выиграл в Хересе после красных флагов и вернулся в лидеры MotoGP

Дать старт главному заезду четвертого этапа MotoGP получилось со второй попытки. В первый раз борьба закончилась неприятным столкновением во втором повороте. Чемпион мира 2021 года Фабио Куартараро после отличного старта с 16-й позиции оказался между лидером нынешнего сезона Марке Бедзекки и Мигелем Оливейрой. 

Француз потерял равновесие и не смог избежать контакта с последним, что имело довольно неприятные последствия. Сам Фабио, хромая, добрался до гаража Yamaha, а вот бедолагу Оливейру, который только-только вернулся в пелотон после травмы, вновь отправили в медцентр и нашли там повреждение плеча.

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Авария: Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing, Мигель Оливейра, RNF MotoGP Racing crash

Авария: Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing, Мигель Оливейра, RNF MotoGP Racing crash

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing, после аварии

Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing, после аварии

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

После красных флагов дали повторный старт – и лидерство вновь, как и накануне, захватили два гонщика KTM. Но если в спринте Брэд Биндер смог после этого довести гонку до победы, то в главном заезде их с Джеком Миллером огорчил Франческо Баньяя.

Действующий обладатель титула поначалу держался чуть позади, а в лидеры вышел только на 21-м круге из 24. Но на финише именно он был первым, благодаря чему вернулся в лидеры сезона. 

Бедзекки в этот раз вовсе не заработал очков – он выбыл из борьбы, столкнувшись с Жоаном Зарко еще на девятом круге. 

Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing, Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing

Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing, Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Биндер и Миллер дополнили подиум, пополнив коллекцию трофеев KTM.

Хорхе Мартин из Pramac Ducati, как и за день до этого, финишировал четвертым, а стартовавший с поула Алеш Эспаргаро на Aprilia замкнул пятерку лидеров. Еще один гонщик итальянской марки Маверик Виньялес сошел из-за поломки. 

Куартараро смог выйти на повторный старт и по ходу дистанции отбыл штрафной проезд по «длинной петле» за аварию с Оливейрой – но все равно закончил гонку десятым. 

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Результаты Гран При Испании MotoGP (24 круга)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Франческо Баньяя Ducati 39'29.085  
2 South Africa Брэд Биндер KTM 39'29.306 0.221
3 Australia Джек Миллер KTM 39'30.204 1.119
4 Spain Хорхе Мартин Ducati 39'31.027 1.942
5 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 39'33.845 4.760
6 Italy Лука Марини Ducati 39'35.414 6.329
7 Spain Дани Педроса KTM 39'35.456 6.371
8 Spain Алекс Маркес Ducati 39'44.037 14.952
9 Japan Такааки Накагами Honda 39'44.777 15.692
10 France Фабио Куартараро Yamaha 39'44.931 15.846
11 Italy Франко Морбиделли Yamaha 39'46.294 17.209
12 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 39'46.996 17.911
13 Spain Аугусто Фернандес KTM 39'48.095 19.010
14 Germany Штефан Брадль Honda 39'56.379 27.294
15 Spain Рауль Фернандес Aprilia 40'05.456 36.371
16 Spain Икер Лекуона Honda 40'05.838 36.753
17 Germany Йонас Фольгер KTM 40'16.231 47.146
  Spain Маверик Виньялес Aprilia 37'59.422 1 Lap
  France Жоан Зарко Ducati 26'24.180 8 Laps
  Italy Марко Бедзекки Ducati 26'29.418 8 Laps
  Spain Алекс Ринс Honda 3'57.849 22 Laps
  Spain Хоан Мир Honda 1'48.333 23 Laps
  Portugal Мигель Оливейра Aprilia    
Полные результаты
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Стартовая решетка Гран При Испании MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании
Льюис Дункан Больше от
Льюис Дункан
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