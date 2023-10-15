Баньяя выиграл в Индонезии с 13-го места и вернулся в лидеры MotoGP, Мартин упал
Воскресная гонка на острове Ломбок превратилась в настоящий триллер, который держал болельщиков в напряжении до самого клетчатого флага
После того, как в субботу Хорхе Мартин выиграл спринт и возглавил таблицу общего зачета премьер-класса, многие заговорили про коренной перелом в борьбе за титул. Марк Маркес даже сказал, что считает фаворитом именно испанца из Pramac, а не Франческо Баньяю из заводской Ducati.
Но прошла ночь – и в главной гонке ситуация вновь развернулась на 180 градусов. Начало, правда, вновь осталось за Мартином: тому удался невероятный старт, и с шестого места решетки Хорхе чисто обошел всех соперников и возглавил пелотон в первом повороте.
Казалось, что у него все под контролем, но на середине дистанции гонщик допустил небольшую ошибку на раскаленном асфальте трассы «Мандалика», уронил байк в 11-м повороте и выбыл из гонки. Такое случилось с ним впервые с апрельской гонки в Остине.
Авария Хорхе Мартина, Pramac Ducati
После этого инициативой прочно завладел Баньяя. Он уже успел пробиться с 13-го на второе место и был в секунде позади лидирующего Маверика Виньялеса из Aprilia. Тот уже занимал первую позицию днем раньше, но в итоге финишировал четвертым.
В этот раз Виньялес явно не собирался уступать просто так, но лидер заводской Ducati настиг его, а за восемь кругов до финиша провел решающую атаку. Возможно, Маверик и смог бы отыграться, но на его беду пару гонщиков настиг Фабио Куартараро.
Жесткие шины обеспечили его Yamaha отличную скорость в концовке, француз отыграл три секунды отставания и начал наседать на Виньялеса. В тоге решающие круги подарили болельщикам невероятную тройную борьбу – на финише гонщики уместились в 0,4 секунды.
Но Баньяя все же победил – в шестой раз в сезоне и в 17-й в карьере. Теперь его отрыв от Мартина в общем зачете составляет 18 очков. Вильялес спас второе место и повторил лучший результат в сезоне, выиграв у Куартараро всего одну десятую.
Франческо Баньяя, Ducati Team, Маверик Виньялес, Aprilia, Фабио Куартараро, Yamaha
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Четвертым, добившись высшего результата в карьере, финишировал Фабио Ди Джаннантонио, недавно узнавший о скором увольнении из команды Gresini.
Призер спринта Марко Бедзекки, который ехал после недавнего перелома ключицы, справился с дистанцией и финишировал пятым, а вот его партнера по VR46 Луку Марини, стартовавшего с поула, еще на шестом круге вынес с трассы Брэд Биндер. Гонщика KTM наказали проездом по штрафной петле, но это не помешало ему опередить своего напарника Джека Миллера.
Энеа Бастьянини, вернувшийся в состав заводской Ducati, финишировал восьмым, но стал автором лучшего круга.
Всего до финиша гонки добрались лишь 14 участников включая сильно отставшего Франко Морбиделли. Особенный асфальт индонезийской трассы, обеспечивающий очень слабое сцепление вне траектории, стал причиной множества падений.
Авария Марка Маркеса, Repsol Honda
В частности, во второй раз за уик-энд не удержал равновесие Марк Маркес, также упали другой гонщик Honda Хоан Мир и Жоан Зарко из Pramac.
Сезон MotoGP продолжится в следующие выходные в Австралии.
Результаты Гран При Индонезии MotoGP (27 кругов)
Стартовая решетка Гран При Индонезии MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индонезии
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