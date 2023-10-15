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Баньяя выиграл в Индонезии с 13-го места и вернулся в лидеры MotoGP, Мартин упал

Воскресная гонка на острове Ломбок превратилась в настоящий триллер, который держал болельщиков в напряжении до самого клетчатого флага

Александр Кабановский
Автор:
Победитель гонки Франческо Баньяя, Ducati Team, с сотрудниками команды

После того, как в субботу Хорхе Мартин выиграл спринт и возглавил таблицу общего зачета премьер-класса, многие заговорили про коренной перелом в борьбе за титул. Марк Маркес даже сказал, что считает фаворитом именно испанца из Pramac, а не Франческо Баньяю из заводской Ducati. 

Но прошла ночь – и в главной гонке ситуация вновь развернулась на 180 градусов. Начало, правда, вновь осталось за Мартином: тому удался невероятный старт, и с шестого места решетки Хорхе чисто обошел всех соперников и возглавил пелотон в первом повороте. 

Казалось, что у него все под контролем, но на середине дистанции гонщик допустил небольшую ошибку на раскаленном асфальте трассы «Мандалика», уронил байк в 11-м повороте и выбыл из гонки. Такое случилось с ним впервые с апрельской гонки в Остине. 

Авария Хорхе Мартина, Pramac Ducati

Авария Хорхе Мартина, Pramac Ducati

После этого инициативой прочно завладел Баньяя. Он уже успел пробиться с 13-го на второе место и был в секунде позади лидирующего Маверика Виньялеса из Aprilia. Тот уже занимал первую позицию днем раньше, но в итоге финишировал четвертым. 

В этот раз Виньялес явно не собирался уступать просто так, но лидер заводской Ducati настиг его, а за восемь кругов до финиша провел решающую атаку. Возможно, Маверик и смог бы отыграться, но на его беду пару гонщиков настиг Фабио Куартараро. 

Жесткие шины обеспечили его Yamaha отличную скорость в концовке, француз отыграл три секунды отставания и начал наседать на Виньялеса. В тоге решающие круги подарили болельщикам невероятную тройную борьбу – на финише гонщики уместились в 0,4 секунды. 

Но Баньяя все же победил – в шестой раз в сезоне и в 17-й в карьере. Теперь его отрыв от Мартина в общем зачете составляет 18 очков. Вильялес спас второе место и повторил лучший результат в сезоне, выиграв у Куартараро всего одну десятую.

Франческо Баньяя, Ducati Team, Маверик Виньялес, Aprilia, Фабио Куартараро, Yamaha

Франческо Баньяя, Ducati Team, Маверик Виньялес, Aprilia, Фабио Куартараро, Yamaha

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Четвертым, добившись высшего результата в карьере, финишировал Фабио Ди Джаннантонио, недавно узнавший о скором увольнении из команды Gresini.

Призер спринта Марко Бедзекки, который ехал после недавнего перелома ключицы, справился с дистанцией и финишировал пятым, а вот его партнера по VR46 Луку Марини, стартовавшего с поула, еще на шестом круге вынес с трассы Брэд Биндер. Гонщика KTM наказали проездом по штрафной петле, но это не помешало ему опередить своего напарника Джека Миллера. 

Энеа Бастьянини, вернувшийся в состав заводской Ducati, финишировал восьмым, но стал автором лучшего круга. 

Всего до финиша гонки добрались лишь 14 участников включая сильно отставшего Франко Морбиделли. Особенный асфальт индонезийской трассы, обеспечивающий очень слабое сцепление вне траектории, стал причиной множества падений. 

Авария Марка Маркеса, Repsol Honda

Авария Марка Маркеса, Repsol Honda

В частности, во второй раз за уик-энд не удержал равновесие Марк Маркес, также упали другой гонщик Honda Хоан Мир и Жоан Зарко из Pramac. 

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Результаты Гран При Индонезии MotoGP (27 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст
1 Italy Франческо БаньяяDucati Team 41:20.293
2 Spain Маверик ВиньялесAprilia Racing Team +0.306
3 France Фабио КуартарароYamaha Factory Racing +0.433
4 Italy Фабио Ди ДжаннантониоGresini Racing +6.962
5 Italy Марко БедзеккиTeam VR46 +11.111
6 South Africa Брэд БиндерRed Bull KTM Factory Racing +11.228
7 Australia Джек МиллерRed Bull KTM Factory Racing +12.474
8 Italy Энеа БастьяниниDucati Team +12.684
9 Spain Алекс РинсTeam LCR +22.540
10 Spain Алеш ЭспаргароAprilia Racing Team +30.468
11 Japan Такааки НакагамиTeam LCR +30.823
12 Portugal Мигель ОливейраRNF Racing +36.639
13 Spain Рауль ФернандесRNF Racing +42.864
14 Italy Франко МорбиделлиYamaha Factory Racing +4 круга
  France Жоан ЗаркоPramac Racing  
  Spain Хорхе МартинPramac Racing  
  Spain Хоан МирRepsol Honda Team  
  Spain Аугусто ФернандесTech 3  
  Spain Марк МаркесRepsol Honda Team  
  Italy Лука МариниTeam VR46  
  Spain Пол ЭспаргароTech 3  
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Стартовая решетка Гран При Индонезии MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индонезии
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