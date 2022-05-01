Баньяя выиграл странную гонку MotoGP в Хересе
За 24 круга дистанции в первой шестерке произошло всего несколько перестановок, а два лидера и вовсе оставались на своих позициях от старта до финиша
Гонки MotoGP привлекают болельщиком интересным сюжетом, множеством атак, перестановок в пелотоне и падений. Но в этот уик-энд в Андалусии, где трибуны были традиционно заполнены до отказа, зрители не увидели почти ничего из этого списка.
Испанская гонка была похожа на худшие примеры из Формулы 1 в недавнем прошлом – гонщики распределили позиции по ходу первого круга, после чего просто доехали до финиша почти без обгонов. И хотя в некоторых парах отрывы оставались минимальными, никто не хотел излишне рисковать, предпочитая удерживать синицу в руках.
Обладатель поула Франческо Баньяя выиграл старт с поула, опередив на разгоне действующего чемпиона Фабио Куартараро. После этого гонщики Ducati и Yamaha всю гонку оставались рядом, отрыв постоянно составлял от трех до шести десятых, но француз так и не провел ни одной реальной атаки, оставшись вторым и укрепив позиции в общем зачете.
Для Баньяи, который в этом году ни разу не финишировал выше пятого места, гонка однозначно стала лучшей в 2022 году и принесла пятую победу в карьере.
Марк Маркес, Repsol Honda Team, Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing, Джек Миллер, Ducati Lenovo Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Спор за третье место вышел самую малость более интересным. Джек Миллер, Марк Маркес и Алеш Эспаргаро долго ехали друг за другом, пока за семь кругов до финиша Маркес не провел обгон в пятом повороте. Но еще не доехав до конца круга, Марк ошибся в финальном повороте – и разом потерял две позиции.
Более того, Эспаргаро грамотно разобрался в ситуации, нырнул внутрь и вышел на третье место, принеся Aprilia очередной призовой кубок. Он стал единственным испанцем на подиуме домашней гонки.
Хоан Мир принес Suzuki шестое место, а вот его напарник Алекс Ринс, который до уик-энда имел равное с Куартараро количество очков, выбыл из спора за очки еще в самом начале. Он вел борьбу во втором десятке и выехал в гравий, после чего откатился далеко назад и финишировал лишь 19-м.
Такааки Накагами хорошо стартовал и в первых поворотах был четвертым. Однако затем японца атаковал Маркес, что стоило тому не одной, а сразу трех потерянных позиций.
Единственную потерю первая десятка понесла на восьмом круге, когда после довольно странного падения сошел Жоан Зарко. Похоже, француз наехал на участок асфальта с более низким сцеплением.
Энеа Бастьянини – единственный участок нынешнего сезона, сумевший выиграть более одного раза, был почти незаметен и закончил борьбу восьмым, опередив Марко Беццекки и сильнейшего представителя KTM Брэда Биндера.
Сезон MotoGP 15 мая в Ле-Мане – хочется верить, более интересной гонкой.
Результаты Гран При Испании MotoGP
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|-
|2
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|0.285
|0.285
|3
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|10.977
|10.977
|4
|Марк Маркес
|Honda
|12.676
|12.676
|5
|Джек Миллер
|Ducati
|12.957
|12.957
|6
|Хоан Мир
|Suzuki
|13.934
|13.934
|7
|Такааки Накагами
|Honda
|14.929
|14.929
|8
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|18.436
|18.436
|9
|Марко Беццекки
|Ducati
|18.830
|18.830
|10
|Брэд Биндер
|KTM
|20.056
|20.056
|11
|Пол Эспаргаро
|Honda
|20.856
|20.856
|12
|Мигель Оливейра
|KTM
|23.131
|23.131
|13
|Алекс Маркес
|Honda
|25.306
|25.306
|14
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|27.358
|27.358
|15
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|27.519
|27.519
|16
|Лука Марини
|Ducati
|29.278
|29.278
|17
|Андреа Довициозо
|Yamaha
|35.204
|35.204
|18
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|35.361
|35.361
|19
|Алекс Ринс
|Suzuki
|38.922
|38.922
|20
|Реми Гарднер
|KTM
|43.378
|43.378
|21
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|44.299
|44.299
|22
|Хорхе Мартин
|Ducati
|1'07.681
|1'07.681
|Штефан Брадль
|Honda
|Жоан Зарко
|Ducati
|Дэррин Биндер
|Yamaha
|Полные результаты
Баньяя прервал серию поулов Куартараро в Хересе
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании