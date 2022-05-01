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MotoGP / Гран При Испании Отчет о гонке

Баньяя выиграл странную гонку MotoGP в Хересе

За 24 круга дистанции в первой шестерке произошло всего несколько перестановок, а два лидера и вовсе оставались на своих позициях от старта до финиша

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Баньяя выиграл странную гонку MotoGP в Хересе
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Гонки MotoGP привлекают болельщиком интересным сюжетом, множеством атак, перестановок в пелотоне и падений. Но в этот уик-энд в Андалусии, где трибуны были традиционно заполнены до отказа, зрители не увидели почти ничего из этого списка. 

Испанская гонка была похожа на худшие примеры из Формулы 1 в недавнем прошлом – гонщики распределили позиции по ходу первого круга, после чего просто доехали до финиша почти без обгонов. И хотя в некоторых парах отрывы оставались минимальными, никто не хотел излишне рисковать, предпочитая удерживать синицу в руках.

Обладатель поула Франческо Баньяя выиграл старт с поула, опередив на разгоне действующего чемпиона Фабио Куартараро. После этого гонщики Ducati и Yamaha всю гонку оставались рядом, отрыв постоянно составлял от трех до шести десятых, но француз так и не провел ни одной реальной атаки, оставшись вторым и укрепив позиции в общем зачете. 

Для Баньяи, который в этом году ни разу не финишировал выше пятого места, гонка однозначно стала лучшей в 2022 году и принесла пятую победу в карьере.

Марк Маркес, Repsol Honda Team, Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing, Джек Миллер, Ducati Lenovo Team

Марк Маркес, Repsol Honda Team, Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing, Джек Миллер, Ducati Lenovo Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Спор за третье место вышел самую малость более интересным. Джек Миллер, Марк Маркес и Алеш Эспаргаро долго ехали друг за другом, пока за семь кругов до финиша Маркес не провел обгон в пятом повороте. Но еще не доехав до конца круга, Марк ошибся в финальном повороте – и разом потерял две позиции.

Более того, Эспаргаро грамотно разобрался в ситуации, нырнул внутрь и вышел на третье место, принеся Aprilia очередной призовой кубок. Он стал единственным испанцем на подиуме домашней гонки. 

Хоан Мир принес Suzuki шестое место, а вот его напарник Алекс Ринс, который до уик-энда имел равное с Куартараро количество очков, выбыл из спора за очки еще в самом начале. Он вел борьбу во втором десятке и выехал в гравий, после чего откатился далеко назад и финишировал лишь 19-м.

Такааки Накагами хорошо стартовал и в первых поворотах был четвертым. Однако затем японца атаковал Маркес, что стоило тому не одной, а сразу трех потерянных позиций.

Единственную потерю первая десятка понесла на восьмом круге, когда после довольно странного падения сошел Жоан Зарко. Похоже, француз наехал на участок асфальта с более низким сцеплением. 

Энеа Бастьянини – единственный участок нынешнего сезона, сумевший выиграть более одного раза, был почти незаметен и закончил борьбу восьмым, опередив Марко Беццекки и сильнейшего представителя KTM Брэда Биндера.

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Результаты Гран При Испании MotoGP

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Франческо Баньяя Ducati -  
2 France Фабио Куартараро Yamaha 0.285 0.285
3 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 10.977 10.977
4 Spain Марк Маркес Honda 12.676 12.676
5 Australia Джек Миллер Ducati 12.957 12.957
6 Spain Хоан Мир Suzuki 13.934 13.934
7 Japan Такааки Накагами Honda 14.929 14.929
8 Italy Энеа Бастьянини Ducati 18.436 18.436
9 Italy Марко Беццекки Ducati 18.830 18.830
10 South Africa Брэд Биндер KTM 20.056 20.056
11 Spain Пол Эспаргаро Honda 20.856 20.856
12 Portugal Мигель Оливейра KTM 23.131 23.131
13 Spain Алекс Маркес Honda 25.306 25.306
14 Spain Маверик Виньялес Aprilia 27.358 27.358
15 Italy Франко Морбиделли Yamaha 27.519 27.519
16 Italy Лука Марини Ducati 29.278 29.278
17 Italy Андреа Довициозо Yamaha 35.204 35.204
18 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 35.361 35.361
19 Spain Алекс Ринс Suzuki 38.922 38.922
20 Australia Реми Гарднер KTM 43.378 43.378
21 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 44.299 44.299
22 Spain Хорхе Мартин Ducati 1'07.681 1'07.681
  Germany Штефан Брадль Honda    
  France Жоан Зарко Ducati    
  South Africa Дэррин Биндер Yamaha    
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