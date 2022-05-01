Баньяя выиграл странную гонку MotoGP в Хересе

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Гонки MotoGP привлекают болельщиком интересным сюжетом, множеством атак, перестановок в пелотоне и падений. Но в этот уик-энд в Андалусии, где трибуны были традиционно заполнены до отказа, зрители не увидели почти ничего из этого списка.

Испанская гонка была похожа на худшие примеры из Формулы 1 в недавнем прошлом – гонщики распределили позиции по ходу первого круга, после чего просто доехали до финиша почти без обгонов. И хотя в некоторых парах отрывы оставались минимальными, никто не хотел излишне рисковать, предпочитая удерживать синицу в руках.

Обладатель поула Франческо Баньяя выиграл старт с поула, опередив на разгоне действующего чемпиона Фабио Куартараро. После этого гонщики Ducati и Yamaha всю гонку оставались рядом, отрыв постоянно составлял от трех до шести десятых, но француз так и не провел ни одной реальной атаки, оставшись вторым и укрепив позиции в общем зачете.

Для Баньяи, который в этом году ни разу не финишировал выше пятого места, гонка однозначно стала лучшей в 2022 году и принесла пятую победу в карьере.

Марк Маркес, Repsol Honda Team, Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing, Джек Миллер, Ducati Lenovo Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Спор за третье место вышел самую малость более интересным. Джек Миллер, Марк Маркес и Алеш Эспаргаро долго ехали друг за другом, пока за семь кругов до финиша Маркес не провел обгон в пятом повороте. Но еще не доехав до конца круга, Марк ошибся в финальном повороте – и разом потерял две позиции.

Более того, Эспаргаро грамотно разобрался в ситуации, нырнул внутрь и вышел на третье место, принеся Aprilia очередной призовой кубок. Он стал единственным испанцем на подиуме домашней гонки.

Хоан Мир принес Suzuki шестое место, а вот его напарник Алекс Ринс, который до уик-энда имел равное с Куартараро количество очков, выбыл из спора за очки еще в самом начале. Он вел борьбу во втором десятке и выехал в гравий, после чего откатился далеко назад и финишировал лишь 19-м.

Такааки Накагами хорошо стартовал и в первых поворотах был четвертым. Однако затем японца атаковал Маркес, что стоило тому не одной, а сразу трех потерянных позиций.

Единственную потерю первая десятка понесла на восьмом круге, когда после довольно странного падения сошел Жоан Зарко. Похоже, француз наехал на участок асфальта с более низким сцеплением.

Энеа Бастьянини – единственный участок нынешнего сезона, сумевший выиграть более одного раза, был почти незаметен и закончил борьбу восьмым, опередив Марко Беццекки и сильнейшего представителя KTM Брэда Биндера.

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Результаты Гран При Испании MotoGP