Баньяя выиграл спринт в Шпильберге после большой аварии на старте

Франческо Баньяя добился в субботней гонке на «Ред Булл Ринге» максимально возможного результата – действующий чемпион MotoGP стартовал первым, удерживал эту позицию по ходу всей дистанции, да еще и показал лучшее время круга.

Как и всегда, рывок с решетки отлично удался дуэту KTM – Брэд Биндер поднялся на второе место, Джек Миллер стал третьим. Обычно после этого соперникам удавалось отодвигать обоих назад, но в этот раз Биндер остался вторым до самого финиша.

Подиум дополнил Хорхе Мартин из Pramac, однако его результат долгое время оставался предварительным: дело в том, что испанец устроил завал в первом повороте, предельно поздно затормозив на внешнем радиусе. Этот момент снял один из болельщиков.

Авария на старте спринта Гран При Австрии

Первой жертвой стартовавшего 12-м Мартина стал Фабио Куартараро из Yamaha, который, в свою очередь, влетел в скверно стартовавшего со второго места Маверика Виньялеса на Aprilia.

Участниками аварии также стали напарник Хорхе Жоан Зарко, занимающий второе место в чемпионате Марко Бедзекки и Мигель Оливейра. Кроме того, Энеа Бастьянин пришлось объезжать соперников, из-за чего он сильно отстал.

Судьи признали Мартина виновным, однако сохранили ему результат и лишь присудили проезд по «длинной петле» в воскресенье – даже несмотря на то, что после пары кругов испанец устроил еще одну аварию, в которой сошел Лука Марини.

Алекс Маркес из Gresini закончил спринт четвертым, а Миллер завершил дистанцию пятым.

Стартовавший 13-м Пол Эспаргаро принес Tech3 KTM шестой результат, опередив всего на 0,144 секунды своего брата Алеша.

Такааки Накагами упал на третьем круге, после чего его доставили в медицинский центр трассы с подозрением на травму ноги.

Результаты спринта Гран При Австрии MotoGP (14 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Мотоцикл Время / Отст 1 Франческо Баньяя Ducati Team 21:01,844 2 Брэд Биндер Red Bull KTM Factory Racing +2.056 3 Хорхе Мартин Pramac Racing +5.045 4 Алекс Маркес Gresini Racing +8.252 5 Джек Миллер Red Bull KTM Factory Racing +11.365 6 Пол Эспаргаро Tech 3 +11.816 7 Алеш Эспаргаро Aprilia Racing Team +11.960 8 Маверик Виньялес Aprilia Racing Team +11.984 9 Франко Морбиделли Yamaha Factory Racing +13.634 10 Марк Маркес Repsol Honda Team +14.435 11 Фабио Ди Джаннантонио Gresini Racing +15.251 12 Хоан Миро Repsol Honda Team +16.740 13 Энеа Бастьянини Ducati Team +18.825 14 Рауль Фернандес RNF Racing +19.536 15 Фабио Куартараро Yamaha Factory Racing +22.321 16 Икер Лекуона Team LCR +25.593 17 Аугусто Фернандес Tech 3 +25.789 Жоан Зарко Pramac Racing НФ Лука Марини Team VR46 НФ Лоренцо Савадори Aprilia Racing Team НФ Такааки Накагами Team LCR НФ Марко Бедзекки Team VR46 НФ Мигель Оливейра RNF Racing НФ