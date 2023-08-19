Баньяя выиграл спринт в Шпильберге после большой аварии на старте
Лидер заводской Ducati вновь стал сильнейшим, Хорхе Мартин сохранил третье место, хотя устроил массовое столкновение в первом поворот
Франческо Баньяя добился в субботней гонке на «Ред Булл Ринге» максимально возможного результата – действующий чемпион MotoGP стартовал первым, удерживал эту позицию по ходу всей дистанции, да еще и показал лучшее время круга.
Как и всегда, рывок с решетки отлично удался дуэту KTM – Брэд Биндер поднялся на второе место, Джек Миллер стал третьим. Обычно после этого соперникам удавалось отодвигать обоих назад, но в этот раз Биндер остался вторым до самого финиша.
Подиум дополнил Хорхе Мартин из Pramac, однако его результат долгое время оставался предварительным: дело в том, что испанец устроил завал в первом повороте, предельно поздно затормозив на внешнем радиусе. Этот момент снял один из болельщиков.
Авария на старте спринта Гран При Австрии
Первой жертвой стартовавшего 12-м Мартина стал Фабио Куартараро из Yamaha, который, в свою очередь, влетел в скверно стартовавшего со второго места Маверика Виньялеса на Aprilia.
Участниками аварии также стали напарник Хорхе Жоан Зарко, занимающий второе место в чемпионате Марко Бедзекки и Мигель Оливейра. Кроме того, Энеа Бастьянин пришлось объезжать соперников, из-за чего он сильно отстал.
Судьи признали Мартина виновным, однако сохранили ему результат и лишь присудили проезд по «длинной петле» в воскресенье – даже несмотря на то, что после пары кругов испанец устроил еще одну аварию, в которой сошел Лука Марини.
Алекс Маркес из Gresini закончил спринт четвертым, а Миллер завершил дистанцию пятым.
Стартовавший 13-м Пол Эспаргаро принес Tech3 KTM шестой результат, опередив всего на 0,144 секунды своего брата Алеша.
Такааки Накагами упал на третьем круге, после чего его доставили в медицинский центр трассы с подозрением на травму ноги.
Результаты спринта Гран При Австрии MotoGP (14 кругов)
|Поз.
|Гонщик / Команда
|Мотоцикл
|Время / Отст
|1
|Франческо БаньяяDucati Team
|21:01,844
|2
|Брэд БиндерRed Bull KTM Factory Racing
|+2.056
|3
|Хорхе МартинPramac Racing
|+5.045
|4
|Алекс МаркесGresini Racing
|+8.252
|5
|Джек МиллерRed Bull KTM Factory Racing
|+11.365
|6
|Пол ЭспаргароTech 3
|+11.816
|7
|Алеш ЭспаргароAprilia Racing Team
|+11.960
|8
|Маверик ВиньялесAprilia Racing Team
|+11.984
|9
|Франко МорбиделлиYamaha Factory Racing
|+13.634
|10
|Марк МаркесRepsol Honda Team
|+14.435
|11
|Фабио Ди ДжаннантониоGresini Racing
|+15.251
|12
|Хоан МироRepsol Honda Team
|+16.740
|13
|Энеа БастьяниниDucati Team
|+18.825
|14
|Рауль ФернандесRNF Racing
|+19.536
|15
|Фабио КуартарароYamaha Factory Racing
|+22.321
|16
|Икер ЛекуонаTeam LCR
|+25.593
|17
|Аугусто ФернандесTech 3
|+25.789
|Жоан ЗаркоPramac Racing
|НФ
|Лука МариниTeam VR46
|НФ
|Лоренцо СавадориAprilia Racing Team
|НФ
|Такааки НакагамиTeam LCR
|НФ
|Марко БедзеккиTeam VR46
|НФ
|Мигель ОливейраRNF Racing
|НФ
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии
Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP
Самое важное:
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии
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Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP
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