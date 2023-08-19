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Баньяя выиграл спринт в Шпильберге после большой аварии на старте

Лидер заводской Ducati вновь стал сильнейшим, Хорхе Мартин сохранил третье место, хотя устроил массовое столкновение в первом поворот

Льюис Дункан
Автор:
Франческо Баньяя, Ducati Team

Франческо Баньяя добился в субботней гонке на «Ред Булл Ринге» максимально возможного результата – действующий чемпион MotoGP стартовал первым, удерживал эту позицию по ходу всей дистанции, да еще и показал лучшее время круга. 

Как и всегда, рывок с решетки отлично удался дуэту KTM – Брэд Биндер поднялся на второе место, Джек Миллер стал третьим. Обычно после этого соперникам удавалось отодвигать обоих назад, но в этот раз Биндер остался вторым до самого финиша. 

Подиум дополнил Хорхе Мартин из Pramac, однако его результат долгое время оставался предварительным: дело в том, что испанец устроил завал в первом повороте, предельно поздно затормозив на внешнем радиусе. Этот момент снял один из болельщиков

Авария на старте спринта Гран При Австрии

Авария на старте спринта Гран При Австрии

Первой жертвой стартовавшего 12-м Мартина стал Фабио Куартараро из Yamaha, который, в свою очередь, влетел в скверно стартовавшего со второго места Маверика Виньялеса на Aprilia. 

Участниками аварии также стали напарник Хорхе Жоан Зарко, занимающий второе место в чемпионате Марко Бедзекки и Мигель Оливейра. Кроме того, Энеа Бастьянин пришлось объезжать соперников, из-за чего он сильно отстал. 

Судьи признали Мартина виновным, однако сохранили ему результат и лишь присудили проезд по «длинной петле» в воскресенье – даже несмотря на то, что после пары кругов испанец устроил еще одну аварию, в которой сошел Лука Марини. 

Алекс Маркес из Gresini закончил спринт четвертым, а Миллер завершил дистанцию пятым. 

Стартовавший 13-м Пол Эспаргаро принес Tech3 KTM шестой результат, опередив всего на 0,144 секунды своего брата Алеша. 

Такааки Накагами упал на третьем круге, после чего его доставили в медицинский центр трассы с подозрением на травму ноги.  

Результаты спринта Гран При Австрии MotoGP (14 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст
1 Italy Франческо БаньяяDucati Team 21:01,844
2 South Africa Брэд БиндерRed Bull KTM Factory Racing +2.056
3 Spain Хорхе МартинPramac Racing +5.045
4 Spain Алекс МаркесGresini Racing +8.252
5 Australia Джек МиллерRed Bull KTM Factory Racing +11.365
6 Spain Пол ЭспаргароTech 3 +11.816
7 Spain Алеш ЭспаргароAprilia Racing Team +11.960
8 Spain Маверик ВиньялесAprilia Racing Team +11.984
9 Italy Франко МорбиделлиYamaha Factory Racing +13.634
10 Spain Марк МаркесRepsol Honda Team +14.435
11 Italy Фабио Ди ДжаннантониоGresini Racing +15.251
12 Spain Хоан МироRepsol Honda Team +16.740
13 Italy Энеа БастьяниниDucati Team +18.825
14 Spain Рауль ФернандесRNF Racing +19.536
15 France Фабио КуартарароYamaha Factory Racing +22.321
16 Spain Икер ЛекуонаTeam LCR +25.593
17 Spain Аугусто ФернандесTech 3 +25.789
  France Жоан ЗаркоPramac Racing НФ
  Italy Лука МариниTeam VR46 НФ
  Italy Лоренцо СавадориAprilia Racing Team НФ
  JapanТакааки НакагамиTeam LCR НФ
  Italy Марко БедзеккиTeam VR46 НФ
  Portugal Мигель ОливейраRNF Racing НФ
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Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP

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