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Баньяя выиграл спринт MotoGP в Остине, но остался вторым в общем зачете

Гонщик заводской Ducati был безупречен в субботу в столице Техаса, Алекс Ринс и Хорхе Мартин дополнили подиум

Александр Кабановский
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Баньяя выиграл спринт MotoGP в Остине, но остался вторым в общем зачете
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Интрига в спринтерской гонке третьего этапа сезона продержалась всего полтора круга. Именно столько Алекс Ринс на Honda смог оказывать достойное сопротивление Франческо Баньяе. Соперники несколько раз менялись позициями, но затем испанец ошибся на торможении в 12-м повороте после длинной прямой, выехал в зону безопасности и отстал – а действующий чемпион помчался к победе.

Впрочем, даже максимальные для субботы 12 баллов не помогли Баньяе вернуться в лидеры премьер-класса. Обидное падение в Аргентине продолжает напоминать о себе: потерянные тогда очки удерживают лидера Ducati вторым позади Марко Бедзекки. Тот приехал в Остине только шестым, однако остался на первой строчке в таблице. 

Алекс Ринс, Team LCR Honda

Алекс Ринс, Team LCR Honda

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Ринс после ошибки откатился было на третье место, на на седьмом круге после долгого прессинга нашел-таки брешь в обороне Алеша Эспаргаро на Aprilia и вернулся на второе, которое больше не уступил – это его первый подиум после перехода из закрывшейся Suzuki. 

Дополнил пьедестал Хорхе Мартин. Падение в квалификации вынудило гонщика Pramac Ducati начинать борьбу лишь 12-м, но отличная скорость итальянских байков на прямых помогла испанцу пробиться через пелотон. Их поединок с Эспаргаро за «бронзу» стал украшением последних кругов и завершился в пользу Мартина. 

Хорхе Мартин, Pramac Racing

Хорхе Мартин, Pramac Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Фабио Куартараро и Алекс Маркес лишились шансов заработать очки после падений – в первом и 12-м поворотах соответственно.  

Результаты спринта Гран При Америк MotoGP (10 кругов)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Франческо Баньяя Ducati -  
2 Spain Алекс Ринс Honda 2.545 2.545
3 Spain Хорхе Мартин Ducati 4.706 4.706
4 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 5.052 5.052
5 South Africa Брэд Биндер KTM 8.175 8.175
6 Italy Марко Бедзекки Ducati 8.877 8.877
7 Italy Лука Марини Ducati 9.453 9.453
8 Portugal Мигель Оливейра Aprilia 10.768 10.768
9 Australia Джек Миллер KTM 12.448 12.448
10 Spain Маверик Виньялес Aprilia 12.739 12.739
11 France Жоан Зарко Ducati 14.251 14.251
12 Spain Хоан Мир Honda 14.988 14.988
13 Japan Такааки Накагами Honda 15.592 15.592
14 Italy Франко Морбиделли Yamaha 16.534 16.534
15 Spain Рауль Фернандес Aprilia 19.290 19.290
16 Spain Аугусто Фернандес KTM 23.128 23.128
17 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 25.626 25.626
18 Germany Штефан Брадль Honda 25.787 25.787
19 France Фабио Куартараро Yamaha 27.169 27.169
20 Germany Йонас Фольгер KTM 46.973 46.973
21 Spain Алекс Маркес Ducati    
22 Italy Микеле Пирро Ducati    
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