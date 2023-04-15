Баньяя выиграл спринт MotoGP в Остине, но остался вторым в общем зачете
Гонщик заводской Ducati был безупречен в субботу в столице Техаса, Алекс Ринс и Хорхе Мартин дополнили подиум
Интрига в спринтерской гонке третьего этапа сезона продержалась всего полтора круга. Именно столько Алекс Ринс на Honda смог оказывать достойное сопротивление Франческо Баньяе. Соперники несколько раз менялись позициями, но затем испанец ошибся на торможении в 12-м повороте после длинной прямой, выехал в зону безопасности и отстал – а действующий чемпион помчался к победе.
Впрочем, даже максимальные для субботы 12 баллов не помогли Баньяе вернуться в лидеры премьер-класса. Обидное падение в Аргентине продолжает напоминать о себе: потерянные тогда очки удерживают лидера Ducati вторым позади Марко Бедзекки. Тот приехал в Остине только шестым, однако остался на первой строчке в таблице.
Алекс Ринс, Team LCR Honda
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Ринс после ошибки откатился было на третье место, на на седьмом круге после долгого прессинга нашел-таки брешь в обороне Алеша Эспаргаро на Aprilia и вернулся на второе, которое больше не уступил – это его первый подиум после перехода из закрывшейся Suzuki.
Дополнил пьедестал Хорхе Мартин. Падение в квалификации вынудило гонщика Pramac Ducati начинать борьбу лишь 12-м, но отличная скорость итальянских байков на прямых помогла испанцу пробиться через пелотон. Их поединок с Эспаргаро за «бронзу» стал украшением последних кругов и завершился в пользу Мартина.
Хорхе Мартин, Pramac Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Фабио Куартараро и Алекс Маркес лишились шансов заработать очки после падений – в первом и 12-м поворотах соответственно.
Результаты спринта Гран При Америк MotoGP (10 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|-
|2
|Алекс Ринс
|Honda
|2.545
|2.545
|3
|Хорхе Мартин
|Ducati
|4.706
|4.706
|4
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|5.052
|5.052
|5
|Брэд Биндер
|KTM
|8.175
|8.175
|6
|Марко Бедзекки
|Ducati
|8.877
|8.877
|7
|Лука Марини
|Ducati
|9.453
|9.453
|8
|Мигель Оливейра
|Aprilia
|10.768
|10.768
|9
|Джек Миллер
|KTM
|12.448
|12.448
|10
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|12.739
|12.739
|11
|Жоан Зарко
|Ducati
|14.251
|14.251
|12
|Хоан Мир
|Honda
|14.988
|14.988
|13
|Такааки Накагами
|Honda
|15.592
|15.592
|14
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|16.534
|16.534
|15
|Рауль Фернандес
|Aprilia
|19.290
|19.290
|16
|Аугусто Фернандес
|KTM
|23.128
|23.128
|17
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|25.626
|25.626
|18
|Штефан Брадль
|Honda
|25.787
|25.787
|19
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|27.169
|27.169
|20
|Йонас Фольгер
|KTM
|46.973
|46.973
|21
|Алекс Маркес
|Ducati
|22
|Микеле Пирро
|Ducati
|Полные результаты
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