Баньяя выиграл пятый поул MotoGP подряд

Гонщик Ducari Франческо Баньяя выиграл квалификацию Гран При Альгарве. Это уже пятый его поул подряд. Из четырех предыдущих два привели к победам в гонках.

Вторым стартует напарник Баньяя по Ducati Джек Миллер. Третьим с первого ряда гонку начнет чемпион 2020 года Хоан Мир на Suzuki. Тем самым он повторил свой лучший квалификационный результат в карьере. Мир, как и его напарник Алекс Ринс, выбрали в финале квалификации мягкие передние шины, в то время как остальные ехали на Medium.

На тренировок Баньяя регулярно обменивался лучшими кругами с Фабио Куартараро, который уже досрочно выиграл чемпионат 2021 года. Так, в последней тренировке их разделила только одна тысячная секунды! Однако в финале квалификации Куартараро, кажется, немного сбавил и показал только седьмой результат.

Из первого сегмента квалификации во второй прошли Икер Лекуона, а также Жоан Зако, показавший лучшее время сессии. А запомнилась она падением Бреда Биндера.

Гонка MotoGP состоится завтра в 16:00 по московскому времени. Как всегда, посмотреть ее в прямом эфире и с русскими комментариями вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».