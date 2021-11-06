Баньяя выиграл пятый поул MotoGP подряд
Фабио Куртараро показал лишь седьмое время
Гонщик Ducari Франческо Баньяя выиграл квалификацию Гран При Альгарве. Это уже пятый его поул подряд. Из четырех предыдущих два привели к победам в гонках.
Вторым стартует напарник Баньяя по Ducati Джек Миллер. Третьим с первого ряда гонку начнет чемпион 2020 года Хоан Мир на Suzuki. Тем самым он повторил свой лучший квалификационный результат в карьере. Мир, как и его напарник Алекс Ринс, выбрали в финале квалификации мягкие передние шины, в то время как остальные ехали на Medium.
На тренировок Баньяя регулярно обменивался лучшими кругами с Фабио Куартараро, который уже досрочно выиграл чемпионат 2021 года. Так, в последней тренировке их разделила только одна тысячная секунды! Однако в финале квалификации Куартараро, кажется, немного сбавил и показал только седьмой результат.
Из первого сегмента квалификации во второй прошли Икер Лекуона, а также Жоан Зако, показавший лучшее время сессии. А запомнилась она падением Бреда Биндера.
Гонка MotoGP состоится завтра в 16:00 по московскому времени. Как всегда, посмотреть ее в прямом эфире и с русскими комментариями вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1'38.725
|2
|Джек Миллер
|Ducati
|1'38.829
|0.104
|3
|Хоан Мир
|Suzuki
|1'38.893
|0.168
|4
|Хорхе Мартин
|Ducati
|1'38.916
|0.191
|5
|Жоан Зарко
|Ducati
|1'38.918
|0.193
|6
|Пол Эспаргаро
|Honda
|1'39.058
|0.333
|7
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'39.131
|0.406
|8
|Алекс Маркес
|Honda
|1'39.191
|0.466
|9
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1'39.321
|0.596
|10
|Икер Лекуона
|KTM
|1'39.387
|0.662
|11
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'39.649
|0.924
|12
|Лука Марини
|Ducati
|1'39.828
|1.103
|Полные результаты
Honda: Не обещаем, что Маркес в этом году вернется
Пятый поул для Баньяи: стартовая решетка Гран При Альгарве