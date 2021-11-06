Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Honda: Не обещаем, что Маркес в этом году вернется Следующая / Пятый поул для Баньяи: стартовая решетка Гран При Альгарве
MotoGP / Гран При Альгарве Отчет о квалификации

Баньяя выиграл пятый поул MotoGP подряд

Автор:
, Редактор

Фабио Куртараро показал лишь седьмое время

Баньяя выиграл пятый поул MotoGP подряд

Гонщик Ducari Франческо Баньяя выиграл квалификацию Гран При Альгарве. Это уже пятый его поул подряд. Из четырех предыдущих два привели к победам в гонках.

Вторым стартует напарник Баньяя по Ducati Джек Миллер. Третьим с первого ряда гонку начнет чемпион 2020 года Хоан Мир на Suzuki. Тем самым он повторил свой лучший квалификационный результат в карьере. Мир, как и его напарник Алекс Ринс, выбрали в финале квалификации мягкие передние шины, в то время как остальные ехали на Medium.

На тренировок Баньяя регулярно обменивался лучшими кругами с Фабио Куартараро, который уже досрочно выиграл чемпионат 2021 года. Так, в последней тренировке их разделила только одна тысячная секунды! Однако в финале квалификации Куартараро, кажется, немного сбавил и показал только седьмой результат.

Из первого сегмента квалификации во второй прошли Икер Лекуона, а также Жоан Зако, показавший лучшее время сессии. А запомнилась она падением Бреда Биндера.

 

Гонка MotoGP состоится завтра в 16:00 по московскому времени. Как всегда, посмотреть ее в прямом эфире и с русскими комментариями вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'38.725  
2 Australia Джек Миллер Ducati 1'38.829 0.104
3 Spain Хоан Мир Suzuki 1'38.893 0.168
4 Spain Хорхе Мартин Ducati 1'38.916 0.191
5 France Жоан Зарко Ducati 1'38.918 0.193
6 Spain Пол Эспаргаро Honda 1'39.058 0.333
7 France Фабио Куартараро Yamaha 1'39.131 0.406
8 Spain Алекс Маркес Honda 1'39.191 0.466
9 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'39.321 0.596
10 Spain Икер Лекуона KTM 1'39.387 0.662
11 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'39.649 0.924
12 Italy Лука Марини Ducati 1'39.828 1.103
Полные результаты
Читайте также:
Поделились
Комментарии
Honda: Не обещаем, что Маркес в этом году вернется
Предыдущая новость

Honda: Не обещаем, что Маркес в этом году вернется
Следующая новость

Пятый поул для Баньяи: стартовая решетка Гран При Альгарве

Пятый поул для Баньяи: стартовая решетка Гран При Альгарве
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе» Гран При Бразилии
Формула 1

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin Гран При Мексики
Формула 1

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу Гран При Бразилии
Формула 1

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу

Самое важное:

Маркес пропустит и Валенсию, и тесты. Теперь из-за зрения
MotoGP MotoGP

Маркес пропустит и Валенсию, и тесты. Теперь из-за зрения

Баньяя: Я впервые был заметно быстрее Куартараро
MotoGP MotoGP

Баньяя: Я впервые был заметно быстрее Куартараро

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Альгарве
MotoGP MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Альгарве

Победа Баньяи вывела Ducati в лидеры MotoGP
MotoGP MotoGP

Победа Баньяи вывела Ducati в лидеры MotoGP

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.