Баньяя выиграл прощальную гонку Росси в MotoGP

До Гран При Валенсии Франческо Баньяя завоевал пять поулов подряд, но в квалификации финального этапа упал и остался вторым. Однако обладатель первой стартовой позиции Хорхе Мартин в ночь перед гонкой почувствовал признаки желудочного расстройства и вынужден был стартовать не в лучшей физической форме.

До середины дистанции испанец сдерживал Баньяю, который преследовал его по пятам, но затем тот провел успешную атаку и умчался ко второй победе подряд и четвертой за шесть последних этапов.

Третьим поначалу шел Алекс Ринс из Suzuki, а после его падения в зону подиума смог подняться другой гонщик команды, чемпион 2020 года Хоан Мир.

Однако в концовке Мир ничего на смог противопоставить Джеку Миллеру и пропустил гонщика Ducati к призовому шампанскому. Австралиец попробовал опередить и Мартина, но в этой паре порядок сохранился неизменным до финиша. Второе место принесло Хорхе звание сильнейшего новичка сезона.

Мир остался четвертым, опередив досрочного победителя чемпионата Фабио Куартараро. Жоан Зарко подтвердил хорошую скорость Ducati шестым результатом, следом гонку закончил сильнейший представитель KTM Брэд Биндер.

Этап в Валенсии стал прощальным для Валентино Росси. Девятикратный Доктор завершил свою потрясающую карьеру финишем на десятой позиции.

Кроме Ринса, байк также уронил Такааки Накагами. Таким образом, дистанцию закончил всего один представитель Honda – Алекс Маркес стал 13-м. Его брат Марк заранее снялся с этапа, а второй гонщик заводской команды Пол Эспаргаро оказался вне игры после падения на тренировке.

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Данило Петруччи, для которого это также последнее выступление в MotoGP, остался 18-м и последним.

Тройной подиум Ducati – первый за все время участия итальянцев в премьер-классе – принес ее заводской команде звание чемпиона. Два других титула, среди гонщиков и производителей, в этом сезоне были разыграны досрочно.

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Результаты Гран При Валенсии MotoGP