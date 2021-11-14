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MotoGP / Гран При Валенсии Отчет о гонке

Баньяя выиграл прощальную гонку Росси в MotoGP

Автор:
, Ответственный редактор

Гонщик Ducati стал сильнейшим второй раз подряд, переиграв на дистанции Хорхе Мартина из сателлита Pramac

Баньяя выиграл прощальную гонку Росси в MotoGP

До Гран При Валенсии Франческо Баньяя завоевал пять поулов подряд, но в квалификации финального этапа упал и остался вторым. Однако обладатель первой стартовой позиции Хорхе Мартин в ночь перед гонкой почувствовал признаки желудочного расстройства и вынужден был стартовать не в лучшей физической форме.

До середины дистанции испанец сдерживал Баньяю, который преследовал его по пятам, но затем тот провел успешную атаку и умчался ко второй победе подряд и четвертой за шесть последних этапов. 

 

Третьим поначалу шел Алекс Ринс из Suzuki, а после его падения в зону подиума смог подняться другой гонщик команды, чемпион 2020 года Хоан Мир.

 

Однако в концовке Мир ничего на смог противопоставить Джеку Миллеру и пропустил гонщика Ducati к призовому шампанскому. Австралиец попробовал опередить и Мартина, но в этой паре порядок сохранился неизменным до финиша. Второе место принесло Хорхе звание сильнейшего новичка сезона.

Мир остался четвертым, опередив досрочного победителя чемпионата Фабио Куартараро. Жоан Зарко подтвердил хорошую скорость Ducati шестым результатом, следом гонку закончил сильнейший представитель KTM Брэд Биндер.

Этап в Валенсии стал прощальным для Валентино Росси. Девятикратный Доктор завершил свою потрясающую карьеру финишем на десятой позиции.

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Кроме Ринса, байк также уронил Такааки Накагами. Таким образом, дистанцию закончил всего один представитель Honda – Алекс Маркес стал 13-м. Его брат Марк заранее снялся с этапа, а второй гонщик заводской команды Пол Эспаргаро оказался вне игры после падения на тренировке.

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Данило Петруччи, для которого это также последнее выступление в MotoGP, остался 18-м и последним.  

Тройной подиум Ducati – первый за все время участия итальянцев в премьер-классе – принес ее заводской команде звание чемпиона. Два других титула, среди гонщиков и производителей, в этом сезоне были разыграны досрочно.

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Результаты Гран При Валенсии MotoGP

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Франческо Баньяя Ducati -  
2 Spain Хорхе Мартин Ducati 0.489 0.489
3 Australia Джек Миллер Ducati 0.823 0.823
4 Spain Хоан Мир Suzuki 5.214 5.214
5 France Фабио Куартараро Yamaha 5.439 5.439
6 France Жоан Зарко Ducati 6.993 6.993
7 South Africa Брэд Биндер KTM 8.437 8.437
8 Italy Энеа Бастьянини Ducati 10.933 10.933
9 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 12.651 12.651
10 Italy Валентино Росси Yamaha 13.468 13.468
11 Italy Франко Морбиделли Yamaha 14.085 14.085
12 Italy Андреа Довициозо Yamaha 16.534 16.534
13 Spain Алекс Маркес Honda 17.059 17.059
14 Portugal Мигель Оливейра KTM 18.221 18.221
15 Spain Икер Лекуона KTM 19.233 19.233
16 Spain Маверик Виньялес Aprilia 19.815 19.815
17 Italy Лука Марини Ducati 28.860 28.860
18 Italy Данило Петруччи KTM 32.169 32.169
  Spain Алекс Ринс Suzuki    
  Japan Такааки Накагами Honda    
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