Баньяя выиграл первый в истории спринт MotoGP

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75-й сезон чемпионата мира по кольцевым мотогонкам стартовал первым в истории спринтом, который не обманул ожиданий болельщиков. По ходу короткого заезда инициатива несколько раз переходила из рук в руки, но обгон на последнем круге принес победу действующему чемпиону мира Франческо Баньяе.

Итальянец из Ducati вышел в лидеры уже на первом круге, однако позже откатился на второе и даже на третье место – однако в итоге раньше всех промчался под клетчатый флаг. Хорхе Мартин из Pramac Ducati финишировал вторым, а обладатель поула Марк Маркес стал третьим после того, как всего за несколько поворотов до финиша ошибся и откатился назад из зоны подиума местный кумир Мигель Оливейра.

Марк Маркес, Repsol Honda Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Первым лидером гонки стал Маркес. Удержаться впереди ему удалось во многом потому, что новобранец заводской Ducati Энеа Бастьянин устроил в послестартовом повороте «дайвбомбу» и разом вышел с шестого места на второе.

Но уже несколько поворотов спустя Баньяя смог опередить напарника, а следом это сделал и стартовавший третьим Мартин. После этого два гонщика на Ducati бросились за Маркесом. Тот мог обороняться в поворотах, но на первой же длиной прямой у Honda не нашлось аргументов против мощи итальянских моторов.

Баньяя возглавив гонку, однако не мог оторваться от соперников – более того, на пятом круге Мартин забрался внутрь на торможении в конце задней прямой и оттеснил чемпиона на второе место.

Хорхе Мартин, Pramac Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Однако в центре внимания оказался даже не испанец из Pramac, а Джек Миллер. Новобранец KTM поставил на переднее колесо мягкую шину, тогда как соперники – Medium или Hard. Это дало Миллеру преимущество на первой части дистанции. Джек опередил Маркеса с Баньяей, а вскоре начал активно наседать на лидирующего Мартина.

На седьмом круге австралиец даже вышел ненадолго вперед, но вскоре его байк стало ощутимо стаскивать с траектории. Мягкая шина уже играла против Миллера – и он начал терять позиции.

Баньяя же, спокойно дождавшись финала, повис на хвосте у лидирующего Хорхе Мартина, тот занервничал и стал допускать помарки, одна из которых и стоила ему исторической победы в первом в истории спринте.

Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing, Марк Маркес, Repsol Honda Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Действующий чемпион вышел вперед и устремился к победе, а сзади маленькую трегедию пережил Мигель Оливейра. На глазах своих болельщиков португалец из Aprilia начал финальный круг третьим, но ошибся и пропустил целую группу соперников во главе с Марком Маркесом, который благодаря этому смог подняться на подиум в 101-й раз к карьере.

Миллер финишировал четвертым, опередив пару гонщиков Aprilia. По чистой скорости Алеш Эспаргаро и Маверик Виньялес были в этот раз едва ли не быстрейшими на трассе, но настолько увлеклись борьбой друг с другом, что так и не смогли подняться выше пятой и шестой позиций.

Автором первой аварии сезона стал Хоан Мир, который на первом круге влетел в Фабио Куартараро. Сам Мир после этого сошел, а лидер Yamaha откатился назад и не смог заработать очков.

На втором круге произошел более серьезный эпизод. Опрометчивая атака в исполнении Луки Марини привела к его падению и столкновению с Энеа Бастьянини. Тот тоже оказался на асфальте и позже был доставлен в медицинский центр трассы.

Главная гонка этапа в Портимане состоится в воскресенье.

Результаты спринта MotoGP в Португалии (12 кругов)