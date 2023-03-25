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Баньяя выиграл первый в истории спринт MotoGP

Главный фаворит сезона оправдал авансы и переиграл соперников в красивой и напряженной 12-круговой субботней гонке в Портимане. Марк Маркес финишировал третьим

Александр Кабановский
Автор:
Баньяя выиграл первый в истории спринт MotoGP
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75-й сезон чемпионата мира по кольцевым мотогонкам стартовал первым в истории спринтом, который не обманул ожиданий болельщиков. По ходу короткого заезда инициатива несколько раз переходила из рук в руки, но обгон на последнем круге принес победу действующему чемпиону мира Франческо Баньяе. 

Итальянец из Ducati вышел в лидеры уже на первом круге, однако позже откатился на второе и даже на третье место – однако в итоге раньше всех промчался под клетчатый флаг. Хорхе Мартин из Pramac Ducati финишировал вторым, а обладатель поула Марк Маркес стал третьим после того, как всего за несколько поворотов до финиша ошибся и откатился назад из зоны подиума местный кумир Мигель Оливейра. 

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Первым лидером гонки стал Маркес. Удержаться впереди ему удалось во многом потому, что новобранец заводской Ducati Энеа Бастьянин устроил в послестартовом повороте «дайвбомбу» и разом вышел с шестого места на второе. 

Но уже несколько поворотов спустя Баньяя смог опередить напарника, а следом это сделал и стартовавший третьим Мартин. После этого два гонщика на Ducati бросились за Маркесом. Тот мог обороняться в поворотах, но на первой же длиной прямой у Honda не нашлось аргументов против мощи итальянских моторов. 

Баньяя возглавив гонку, однако не мог оторваться от соперников – более того, на пятом круге Мартин забрался внутрь на торможении в конце задней прямой и оттеснил чемпиона на второе место. 

Хорхе Мартин, Pramac Racing

Хорхе Мартин, Pramac Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Однако в центре внимания оказался даже не испанец из Pramac, а Джек Миллер. Новобранец KTM поставил на переднее колесо мягкую шину, тогда как соперники – Medium или Hard. Это дало Миллеру преимущество на первой части дистанции. Джек опередил Маркеса с Баньяей, а вскоре начал активно наседать на лидирующего Мартина. 

На седьмом круге австралиец даже вышел ненадолго вперед, но вскоре его байк стало ощутимо стаскивать с траектории. Мягкая шина уже играла против Миллера – и он начал терять позиции. 

Баньяя же, спокойно дождавшись финала, повис на хвосте у лидирующего Хорхе Мартина, тот занервничал и стал допускать помарки, одна из которых и стоила ему исторической победы в первом в истории спринте. 

Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing, Марк Маркес, Repsol Honda Team

Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing, Марк Маркес, Repsol Honda Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Действующий чемпион вышел вперед и устремился к победе, а сзади маленькую трегедию пережил Мигель Оливейра. На глазах своих болельщиков португалец из Aprilia начал финальный круг третьим, но ошибся и пропустил целую группу соперников во главе с Марком Маркесом, который благодаря этому смог подняться на подиум в 101-й раз к карьере.

Миллер финишировал четвертым, опередив пару гонщиков Aprilia. По чистой скорости Алеш Эспаргаро и Маверик Виньялес были в этот раз едва ли не быстрейшими на трассе, но настолько увлеклись борьбой друг с другом, что так и не смогли подняться выше пятой и шестой позиций. 

Автором первой аварии сезона стал Хоан Мир, который на первом круге влетел в Фабио Куартараро. Сам Мир после этого сошел, а лидер Yamaha откатился назад и не смог заработать очков. 

На втором круге произошел более серьезный эпизод. Опрометчивая атака в исполнении Луки Марини привела к его падению и столкновению с Энеа Бастьянини. Тот тоже оказался на асфальте и позже был доставлен в медицинский центр трассы. 

Главная гонка этапа в Портимане состоится в воскресенье.

Результаты спринта MotoGP в Португалии (12 кругов)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Франческо Баньяя Ducati 19'52.862  
2 Spain Хорхе Мартин Ducati 19'53.169 0.307
3 Spain Марк Маркес Honda 19'54.379 1.517
4 Australia Джек Миллер KTM 19'54.465 1.603
5 Spain Маверик Виньялес Aprilia 19'54.716 1.854
6 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 19'54.968 2.106
7 Portugal Мигель Оливейра Aprilia 19'55.802 2.940
8 France Жоан Зарко Ducati 19'58.457 5.595
9 Spain Алекс Маркес Ducati 19'58.573 5.711
10 France Фабио Куартараро Yamaha 19'58.786 5.924
11 Spain Рауль Фернандес Aprilia 20'01.022 8.160
12 South Africa Брэд Биндер KTM 20'01.246 8.384
13 Spain Алекс Ринс Honda 20'04.150 11.288
14 Italy Франко Морбиделли Yamaha 20'10.000 17.138
15 Japan Такааки Накагами Honda 20'10.990 18.128
16 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 20'14.097 21.235
  Italy Марко Беццекки Ducati 3'23.282 10 Laps
  Italy Энеа Бастьянини Ducati 1'42.198 11 Laps
  Italy Лука Марини Ducati 1'42.610 11 Laps
  Spain Хоан Мир Honda    
  Spain Аугусто Фернандес GASGAS    
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Маркес обогнал Баньяю в первой квалификации сезона MotoGP

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