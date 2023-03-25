Баньяя выиграл первый в истории спринт MotoGP
Главный фаворит сезона оправдал авансы и переиграл соперников в красивой и напряженной 12-круговой субботней гонке в Портимане. Марк Маркес финишировал третьим
75-й сезон чемпионата мира по кольцевым мотогонкам стартовал первым в истории спринтом, который не обманул ожиданий болельщиков. По ходу короткого заезда инициатива несколько раз переходила из рук в руки, но обгон на последнем круге принес победу действующему чемпиону мира Франческо Баньяе.
Итальянец из Ducati вышел в лидеры уже на первом круге, однако позже откатился на второе и даже на третье место – однако в итоге раньше всех промчался под клетчатый флаг. Хорхе Мартин из Pramac Ducati финишировал вторым, а обладатель поула Марк Маркес стал третьим после того, как всего за несколько поворотов до финиша ошибся и откатился назад из зоны подиума местный кумир Мигель Оливейра.
Марк Маркес, Repsol Honda Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Первым лидером гонки стал Маркес. Удержаться впереди ему удалось во многом потому, что новобранец заводской Ducati Энеа Бастьянин устроил в послестартовом повороте «дайвбомбу» и разом вышел с шестого места на второе.
Но уже несколько поворотов спустя Баньяя смог опередить напарника, а следом это сделал и стартовавший третьим Мартин. После этого два гонщика на Ducati бросились за Маркесом. Тот мог обороняться в поворотах, но на первой же длиной прямой у Honda не нашлось аргументов против мощи итальянских моторов.
Баньяя возглавив гонку, однако не мог оторваться от соперников – более того, на пятом круге Мартин забрался внутрь на торможении в конце задней прямой и оттеснил чемпиона на второе место.
Хорхе Мартин, Pramac Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Однако в центре внимания оказался даже не испанец из Pramac, а Джек Миллер. Новобранец KTM поставил на переднее колесо мягкую шину, тогда как соперники – Medium или Hard. Это дало Миллеру преимущество на первой части дистанции. Джек опередил Маркеса с Баньяей, а вскоре начал активно наседать на лидирующего Мартина.
На седьмом круге австралиец даже вышел ненадолго вперед, но вскоре его байк стало ощутимо стаскивать с траектории. Мягкая шина уже играла против Миллера – и он начал терять позиции.
Баньяя же, спокойно дождавшись финала, повис на хвосте у лидирующего Хорхе Мартина, тот занервничал и стал допускать помарки, одна из которых и стоила ему исторической победы в первом в истории спринте.
Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing, Марк Маркес, Repsol Honda Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Действующий чемпион вышел вперед и устремился к победе, а сзади маленькую трегедию пережил Мигель Оливейра. На глазах своих болельщиков португалец из Aprilia начал финальный круг третьим, но ошибся и пропустил целую группу соперников во главе с Марком Маркесом, который благодаря этому смог подняться на подиум в 101-й раз к карьере.
Миллер финишировал четвертым, опередив пару гонщиков Aprilia. По чистой скорости Алеш Эспаргаро и Маверик Виньялес были в этот раз едва ли не быстрейшими на трассе, но настолько увлеклись борьбой друг с другом, что так и не смогли подняться выше пятой и шестой позиций.
Автором первой аварии сезона стал Хоан Мир, который на первом круге влетел в Фабио Куартараро. Сам Мир после этого сошел, а лидер Yamaha откатился назад и не смог заработать очков.
На втором круге произошел более серьезный эпизод. Опрометчивая атака в исполнении Луки Марини привела к его падению и столкновению с Энеа Бастьянини. Тот тоже оказался на асфальте и позже был доставлен в медицинский центр трассы.
Главная гонка этапа в Портимане состоится в воскресенье.
Результаты спринта MotoGP в Португалии (12 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|19'52.862
|2
|Хорхе Мартин
|Ducati
|19'53.169
|0.307
|3
|Марк Маркес
|Honda
|19'54.379
|1.517
|4
|Джек Миллер
|KTM
|19'54.465
|1.603
|5
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|19'54.716
|1.854
|6
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|19'54.968
|2.106
|7
|Мигель Оливейра
|Aprilia
|19'55.802
|2.940
|8
|Жоан Зарко
|Ducati
|19'58.457
|5.595
|9
|Алекс Маркес
|Ducati
|19'58.573
|5.711
|10
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|19'58.786
|5.924
|11
|Рауль Фернандес
|Aprilia
|20'01.022
|8.160
|12
|Брэд Биндер
|KTM
|20'01.246
|8.384
|13
|Алекс Ринс
|Honda
|20'04.150
|11.288
|14
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|20'10.000
|17.138
|15
|Такааки Накагами
|Honda
|20'10.990
|18.128
|16
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|20'14.097
|21.235
|Марко Беццекки
|Ducati
|3'23.282
|10 Laps
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|1'42.198
|11 Laps
|Лука Марини
|Ducati
|1'42.610
|11 Laps
|Хоан Мир
|Honda
|Аугусто Фернандес
|GASGAS
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