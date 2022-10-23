Баньяя выиграл ГП Малайзии, но не чемпионат

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Гонщик заводской команды Ducati Франческо Баньяя одержал победу в Гран При Малайзии,стартовав с девятого места. При этом он не смог досрочно стать чемпионом, так как третье место на подиуме для Фабио Куартараро сохраняет небольшую интригу в чемпионате до финального этапа в Валенсии.

Квалификация сложилась неудачно для претендентов на титул: Баньяя стартовал девятым, а Куартараро и вовсе оказался 12-м. И оба смогли совершить прорывы на старте: К концу первого круга Баньяя был уже вторым, а прошлогодний чемпион прорвался на пятое место.

На пятом круге после напряженной борьбы Куартараро смог пройти Марка Маркеса и поднялся на четвертое место.

Вскоре после этого Хорхе Мартин, лидировавший с самого старта, допустил ошибку и упал. Это сделало Баньяю лидером гонки, а Куартараро третьим.

Однако Энео Бастьянини, который в следующем сезоне станет напарником Баньяи, несмотря на все разговоры о командной тактике, в середине гонки смог опередить Пеко. Это осложнило задачу Баньяи в борьбе за чемпионский титул.

Впрочем, Баньяя смог удержаться в слипстриме позади будущего напарника и спустя четыре круга контратаковал, вернув себе лидерство. Соперничество двух итальянцев продолжалось до самого финиша, но Пеко все же первым увидел клетчатый флаг.

Теперь Баньяя лидирует в чемпионате с отрывом от Куартараро на 23 очка. Это значит, что для победы ему достаточно будет финишировать в Валенсии выше 14-го места даже при условии победы француза в гонке. Остальные претенденты на титул из борьбы уже выбыли.