Баньяя выиграл ГП Малайзии, но не чемпионат
Судьба титула решится в Валенсии, но шансы Фабио Куартараро удержать титул минимальны
Гонщик заводской команды Ducati Франческо Баньяя одержал победу в Гран При Малайзии,стартовав с девятого места. При этом он не смог досрочно стать чемпионом, так как третье место на подиуме для Фабио Куартараро сохраняет небольшую интригу в чемпионате до финального этапа в Валенсии.
Квалификация сложилась неудачно для претендентов на титул: Баньяя стартовал девятым, а Куартараро и вовсе оказался 12-м. И оба смогли совершить прорывы на старте: К концу первого круга Баньяя был уже вторым, а прошлогодний чемпион прорвался на пятое место.
На пятом круге после напряженной борьбы Куартараро смог пройти Марка Маркеса и поднялся на четвертое место.
Вскоре после этого Хорхе Мартин, лидировавший с самого старта, допустил ошибку и упал. Это сделало Баньяю лидером гонки, а Куартараро третьим.
Однако Энео Бастьянини, который в следующем сезоне станет напарником Баньяи, несмотря на все разговоры о командной тактике, в середине гонки смог опередить Пеко. Это осложнило задачу Баньяи в борьбе за чемпионский титул.
Впрочем, Баньяя смог удержаться в слипстриме позади будущего напарника и спустя четыре круга контратаковал, вернув себе лидерство. Соперничество двух итальянцев продолжалось до самого финиша, но Пеко все же первым увидел клетчатый флаг.
Теперь Баньяя лидирует в чемпионате с отрывом от Куартараро на 23 очка. Это значит, что для победы ему достаточно будет финишировать в Валенсии выше 14-го места даже при условии победы француза в гонке. Остальные претенденты на титул из борьбы уже выбыли.
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|Очки
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|-
|25
|2
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|0.270
|0.270
|20
|3
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|2.773
|2.773
|16
|4
|Марко Беццекки
|Ducati
|5.446
|5.446
|13
|5
|Алекс Ринс
|Suzuki
|11.923
|11.923
|11
|6
|Джек Миллер
|Ducati
|13.472
|13.472
|10
|7
|Марк Маркес
|Honda
|14.304
|14.304
|9
|8
|Брэд Биндер
|KTM
|16.805
|16.805
|8
|9
|Жоан Зарко
|Ducati
|18.358
|18.358
|7
|10
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|20.235
|20.235
|6
|11
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|21.591
|21.591
|5
|12
|Кэл Кратчлоу
|Yamaha
|24.641
|24.641
|4
|13
|Мигель Оливейра
|KTM
|24.918
|24.918
|3
|14
|Пол Эспаргаро
|Honda
|25.586
|25.586
|2
|15
|Рауль Фернандес
|KTM
|27.039
|27.039
|1
|16
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|30.427
|30.427
|17
|Алекс Маркес
|Honda
|33.322
|33.322
|18
|Реми Гарднер
|KTM
|33.691
|33.691
|19
|Хоан Мир
|Suzuki
|41.838
|41.838
|20
|Дэррин Биндер
|Yamaha
|21
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|22
|Хорхе Мартин
|Ducati
|23
|Тецута Нагасима
|Honda
|24
|Лука Марини
|Ducati
|Полные результаты
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Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии
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