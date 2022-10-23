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MotoGP / Гран При Малайзии Отчет о гонке

Баньяя выиграл ГП Малайзии, но не чемпионат

Судьба титула решится в Валенсии, но шансы Фабио Куартараро удержать титул минимальны

Баньяя выиграл ГП Малайзии, но не чемпионат
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Гонщик заводской команды Ducati Франческо Баньяя одержал победу в Гран При Малайзии,стартовав с девятого места. При этом он не смог досрочно стать чемпионом, так как третье место на подиуме для Фабио Куартараро сохраняет небольшую интригу в чемпионате до финального этапа в Валенсии.

Квалификация сложилась неудачно для претендентов на титул: Баньяя стартовал девятым, а Куартараро и вовсе оказался 12-м. И оба смогли совершить прорывы на старте: К концу первого круга Баньяя был уже вторым, а прошлогодний чемпион прорвался на пятое место.

На пятом круге после напряженной борьбы Куартараро смог пройти Марка Маркеса и поднялся на четвертое место. 

Вскоре после этого Хорхе Мартин, лидировавший с самого старта, допустил ошибку и упал. Это сделало Баньяю лидером гонки, а Куартараро третьим.

Однако Энео Бастьянини, который в следующем сезоне станет напарником Баньяи, несмотря на все разговоры о командной тактике, в середине гонки смог опередить Пеко. Это осложнило задачу Баньяи в борьбе за чемпионский титул.

Впрочем, Баньяя смог удержаться в слипстриме позади будущего напарника и спустя четыре круга контратаковал, вернув себе лидерство. Соперничество двух итальянцев продолжалось до самого финиша, но Пеко все же первым увидел клетчатый флаг.

Теперь Баньяя лидирует в чемпионате с отрывом от Куартараро на 23 очка. Это значит, что для победы ему достаточно будет финишировать в Валенсии выше 14-го места даже при условии победы француза в гонке. Остальные претенденты на титул из борьбы уже выбыли.

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв Очки
1 Italy Франческо Баньяя Ducati -   25
2 Italy Энеа Бастьянини Ducati 0.270 0.270 20
3 France Фабио Куартараро Yamaha 2.773 2.773 16
4 Italy Марко Беццекки Ducati 5.446 5.446 13
5 Spain Алекс Ринс Suzuki 11.923 11.923 11
6 Australia Джек Миллер Ducati 13.472 13.472 10
7 Spain Марк Маркес Honda 14.304 14.304 9
8 South Africa Брэд Биндер KTM 16.805 16.805 8
9 France Жоан Зарко Ducati 18.358 18.358 7
10 Italy Франко Морбиделли Yamaha 20.235 20.235 6
11 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 21.591 21.591 5
12 United Kingdom Кэл Кратчлоу Yamaha 24.641 24.641 4
13 Portugal Мигель Оливейра KTM 24.918 24.918 3
14 Spain Пол Эспаргаро Honda 25.586 25.586 2
15 Spain Рауль Фернандес KTM 27.039 27.039 1
16 Spain Маверик Виньялес Aprilia 30.427 30.427  
17 Spain Алекс Маркес Honda 33.322 33.322  
18 Australia Реми Гарднер KTM 33.691 33.691  
19 Spain Хоан Мир Suzuki 41.838 41.838  
20 South Africa Дэррин Биндер Yamaha      
21 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati      
22 Spain Хорхе Мартин Ducati      
23 Japan Тецута Нагасима Honda      
24 Italy Лука Марини Ducati      
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