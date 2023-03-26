Баньяя выиграл гонку MotoGP в Портимане, Маркес устроил большую аварию
Действующий чемпион мира добился максимального результата на первом этапе сезона, его главным соперником в воскресенье оказался Маверик Виньялес на Aprilia
Вслед за субботним спринтом Франческо Баньяя принес Ducati победу и в главной гонке Гран При Португалии, но сюжет 25-кругового заезда получился совсем не таким, как накануне. У итальянца получился не самый удачный старт, и со второго места он поначалу откатился на четвертое.
Впрочем, уже ко второму кругу Баньяя пробился на первую позицию, а затем Марк Маркес сильно облегчил задачу действующего чемпиона, выбив из борьбы тройку его преследователей: в борьбе с Хорхе Мартином из Pramac шестикратный чемпион премьер-класса допустил небольшой контакт, после чего не смог избежать контакта с местным кумиром Мигелем Оливейрой – гонщик RNF Ducati сильно начал гонку и к восторгу трибун даже ненадолго возглавил ее с четвертого места на решетке.
Маркесу пришлось возвращаться в гараж, прихрамывая на одну ногу – обследование показало, что он получил сильный ушиб, но избежал перелома. Оливейра тоже сошел, а Мартину пришлось тормозить и уворачиваться, из-за чего он откатился в середину второго десятка.
Авария Марка Маркеса, Repsol Honda, и Мигеля Оливейры, RNF Ducati
После этого Баньяя продолжил лидеровать, а на второй позиции оказался Маверик Виньялес. Несмотря на все попытки гонщика Aprilia, он так и не смог навязать сопернику серьезную борьбу и финишировал в семи десятых следом за ним.
Тройку лидеров замкнул Марко Бедзекки из VR46 Ducati, стартовавший седьмым, а потрясающая схватка за четвертое место завершилась лишь на последнем круге в пользу ветерана Жоана Зарко.
Франческо Баньяя, Ducati Team, Маверик Виньялес, Aprilia
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Пять гонщиков уместились под клетчатым флагом в полсекунды – в эту группу вошли и оба представителя заводской KTM, и Фабио Куартараро из Yamaha. Чемпион 2021 года скверно стартовал и откатился было на 15-е место, но все же смог – в отличие от субботы – заработать очки.
Сезон MotoGP продолжится уже через неделю в Аргентине.
Результаты Гран При Португалии MotoGP (25 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|41'25.401
|2
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|41'26.088
|0.687
|3
|Марко Беццекки
|Ducati
|41'28.127
|2.726
|4
|Жоан Зарко
|Ducati
|41'33.461
|8.060
|5
|Алекс Маркес
|Ducati
|41'33.526
|8.125
|6
|Брэд Биндер
|KTM
|41'33.648
|8.247
|7
|Джек Миллер
|KTM
|41'33.782
|8.381
|8
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|41'33.944
|8.543
|9
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|41'34.695
|9.294
|10
|Алекс Ринс
|Honda
|41'36.992
|11.591
|11
|Хоан Мир
|Honda
|41'42.393
|16.992
|12
|Такааки Накагами
|Honda
|41'42.849
|17.448
|13
|Аугусто Фернандес
|GASGAS
|41'47.124
|21.723
|14
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|41'52.451
|27.050
|Рауль Фернандес
|Aprilia
|38'25.714
|2 Laps
|Лука Марини
|Ducati
|34'55.565
|4 Laps
|Хорхе Мартин
|Ducati
|31'35.787
|6 Laps
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|17'15.321
|15 Laps
|Мигель Оливейра
|Aprilia
|3'22.193
|23 Laps
|Марк Маркес
|Honda
|3'22.416
|23 Laps
|Полные результаты
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