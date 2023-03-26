Баньяя выиграл гонку MotoGP в Портимане, Маркес устроил большую аварию

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Вслед за субботним спринтом Франческо Баньяя принес Ducati победу и в главной гонке Гран При Португалии, но сюжет 25-кругового заезда получился совсем не таким, как накануне. У итальянца получился не самый удачный старт, и со второго места он поначалу откатился на четвертое.

Впрочем, уже ко второму кругу Баньяя пробился на первую позицию, а затем Марк Маркес сильно облегчил задачу действующего чемпиона, выбив из борьбы тройку его преследователей: в борьбе с Хорхе Мартином из Pramac шестикратный чемпион премьер-класса допустил небольшой контакт, после чего не смог избежать контакта с местным кумиром Мигелем Оливейрой – гонщик RNF Ducati сильно начал гонку и к восторгу трибун даже ненадолго возглавил ее с четвертого места на решетке.

Маркесу пришлось возвращаться в гараж, прихрамывая на одну ногу – обследование показало, что он получил сильный ушиб, но избежал перелома. Оливейра тоже сошел, а Мартину пришлось тормозить и уворачиваться, из-за чего он откатился в середину второго десятка.

Авария Марка Маркеса, Repsol Honda, и Мигеля Оливейры, RNF Ducati

После этого Баньяя продолжил лидеровать, а на второй позиции оказался Маверик Виньялес. Несмотря на все попытки гонщика Aprilia, он так и не смог навязать сопернику серьезную борьбу и финишировал в семи десятых следом за ним.

Тройку лидеров замкнул Марко Бедзекки из VR46 Ducati, стартовавший седьмым, а потрясающая схватка за четвертое место завершилась лишь на последнем круге в пользу ветерана Жоана Зарко.

Франческо Баньяя, Ducati Team, Маверик Виньялес, Aprilia Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Пять гонщиков уместились под клетчатым флагом в полсекунды – в эту группу вошли и оба представителя заводской KTM, и Фабио Куартараро из Yamaha. Чемпион 2021 года скверно стартовал и откатился было на 15-е место, но все же смог – в отличие от субботы – заработать очки.

Сезон MotoGP продолжится уже через неделю в Аргентине.

Результаты Гран При Португалии MotoGP (25 кругов)