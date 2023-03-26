Предыдущая / Полтора круга до перелома. Бастьянини пропустит два этапа MotoGP Следующая / Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Португалии
MotoGP / Гран При Португалии Отчет о гонке

Баньяя выиграл гонку MotoGP в Портимане, Маркес устроил большую аварию

Действующий чемпион мира добился максимального результата на первом этапе сезона, его главным соперником в воскресенье оказался Маверик Виньялес на Aprilia

Баньяя выиграл гонку MotoGP в Портимане, Маркес устроил большую аварию
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Вслед за субботним спринтом Франческо Баньяя принес Ducati победу и в главной гонке Гран При Португалии, но сюжет 25-кругового заезда получился совсем не таким, как накануне. У итальянца получился не самый удачный старт, и со второго места он поначалу откатился на четвертое. 

Впрочем, уже ко второму кругу Баньяя пробился на первую позицию, а затем Марк Маркес сильно облегчил задачу действующего чемпиона, выбив из борьбы тройку его преследователей: в борьбе с Хорхе Мартином из Pramac шестикратный чемпион премьер-класса допустил небольшой контакт, после чего не смог избежать контакта с местным кумиром Мигелем Оливейрой – гонщик RNF Ducati сильно начал гонку и к восторгу трибун даже ненадолго возглавил ее с четвертого места на решетке.

Маркесу пришлось возвращаться в гараж, прихрамывая на одну ногу – обследование показало, что он получил сильный ушиб, но избежал перелома. Оливейра тоже сошел, а Мартину пришлось тормозить и уворачиваться, из-за чего он откатился в середину второго десятка. 

Авария Марка Маркеса, Repsol Honda, и Мигеля Оливейры, RNF Ducati

Авария Марка Маркеса, Repsol Honda, и Мигеля Оливейры, RNF Ducati

После этого Баньяя продолжил лидеровать, а на второй позиции оказался Маверик Виньялес. Несмотря на все попытки гонщика Aprilia, он так и не смог навязать сопернику серьезную борьбу и финишировал в семи десятых следом за ним.

Тройку лидеров замкнул Марко Бедзекки из VR46 Ducati, стартовавший седьмым, а потрясающая схватка за четвертое место завершилась лишь на последнем круге в пользу ветерана Жоана Зарко.

Франческо Баньяя, Ducati Team, Маверик Виньялес, Aprilia

Франческо Баньяя, Ducati Team, Маверик Виньялес, Aprilia

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Пять гонщиков уместились под клетчатым флагом в полсекунды – в эту группу вошли и оба представителя заводской KTM, и Фабио Куартараро из Yamaha. Чемпион 2021 года скверно стартовал и откатился было на 15-е место, но все же смог – в отличие от субботы – заработать очки. 

Сезон MotoGP продолжится уже через неделю в Аргентине. 

Читайте также:

Результаты Гран При Португалии MotoGP (25 кругов)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Франческо Баньяя Ducati 41'25.401  
2 Spain Маверик Виньялес Aprilia 41'26.088 0.687
3 Italy Марко Беццекки Ducati 41'28.127 2.726
4 France Жоан Зарко Ducati 41'33.461 8.060
5 Spain Алекс Маркес Ducati 41'33.526 8.125
6 South Africa Брэд Биндер KTM 41'33.648 8.247
7 Australia Джек Миллер KTM 41'33.782 8.381
8 France Фабио Куартараро Yamaha 41'33.944 8.543
9 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 41'34.695 9.294
10 Spain Алекс Ринс Honda 41'36.992 11.591
11 Spain Хоан Мир Honda 41'42.393 16.992
12 Japan Такааки Накагами Honda 41'42.849 17.448
13 Spain Аугусто Фернандес GASGAS 41'47.124 21.723
14 Italy Франко Морбиделли Yamaha 41'52.451 27.050
  Spain Рауль Фернандес Aprilia 38'25.714 2 Laps
  Italy Лука Марини Ducati 34'55.565 4 Laps
  Spain Хорхе Мартин Ducati 31'35.787 6 Laps
  Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 17'15.321 15 Laps
  Portugal Мигель Оливейра Aprilia 3'22.193 23 Laps
  Spain Марк Маркес Honda 3'22.416 23 Laps
Полные результаты
Поделились
Комментарии

Полтора круга до перелома. Бастьянини пропустит два этапа MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Португалии

Самое важное:

Технический анализ: Простое объяснение силы DRS на Red Bull

Технический анализ: Простое объяснение силы DRS на Red Bull

F1 Формула 1

Технический анализ: Простое объяснение силы DRS на Red Bull Технический анализ: Простое объяснение силы DRS на Red Bull

«Не понимаю, зачем это скрывать». Экс-сотрудник раскрыл силу Mercedes

«Не понимаю, зачем это скрывать». Экс-сотрудник раскрыл силу Mercedes

F1 Формула 1

«Не понимаю, зачем это скрывать». Экс-сотрудник раскрыл силу Mercedes «Не понимаю, зачем это скрывать». Экс-сотрудник раскрыл силу Mercedes

Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею

Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею

F1 Формула 1

Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею

Доменикали предложил отменить тренировки Ф1. Что это значит?

Доменикали предложил отменить тренировки Ф1. Что это значит?

F1 Формула 1

Доменикали предложил отменить тренировки Ф1. Что это значит? Доменикали предложил отменить тренировки Ф1. Что это значит?

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.